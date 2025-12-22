"เจมส์ แรนโซน" จากหนัง It Chapter Two เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในวัย 46 ปี

เจมส์ แรนโซน นักแสดงชาวอเมริกันผู้เป็นที่จดจำจากหนังสยองขวัญ It Chapter Two และบท “ซิกกี โซบอตกา” ในซีรีส์ระดับตำนานของ HBO เรื่อง The Wire เสียชีวิตลงแล้วในวัย 46 ปี
สำนักงานแพทย์นิติเวชประจำเทศมณฑลลอสแอนเจลิสระบุว่า แรนโซนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในนครลอสแอนเจลิส โดยร่างของเขาพร้อมส่งมอบให้ครอบครัวแล้ว
แรนโซนเป็นสามีและบิดาของบุตรสองคน ขณะที่ เจมี แม็กฟี ภรรยาของเขา ได้โพสต์ลิงก์ระดมทุนเพื่อสนับสนุนองค์กร National Alliance on Mental Illness (NAMI) ไว้ในโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของตน
เดอะนิวยอร์กโพสต์รายงานว่า ได้ติดต่อไปยังตัวแทนของแรนโซน รวมถึง เดวิด ไซมอน ผู้สร้างซีรีส์ The Wire เพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ
แรนโซนรับบทเป็น ซิกกี โซบอตกา บุตรชายของแฟรงก์ โซบอตกา (รับบทโดย คริส บาวเออร์) แรงงานท่าเรือเมืองบัลติมอร์ ในซีซันที่ 2 ของ The Wire ซึ่งออกอากาศในปี 2003 โดยเขาปรากฏตัวรวมทั้งสิ้น 12 ตอน
The Wire ออกอากาศระหว่างปี 2002–2008 และได้รับการยกย่องอย่างสูงจากนักวิจารณ์ นำแสดงโดย โดมินิก เวสต์, ไมเคิล เค. วิลเลียมส์, อิดริส เอลบา, แลนซ์ เรดดิก, เวนเดลล์ เพียร์ซ และนักแสดงอีกมากมาย
แรนโซนรับบทเป็น ซิกกี โซบอตกา บุตรชายของแฟรงก์ โซบอตกา (รับบทโดย คริส บาวเออร์) แรงงานท่าเรือเมืองบัลติมอร์ ในซีซันที่ 2 ของ The Wire ซึ่งออกอากาศในปี 2003 โดยเขาปรากฏตัวรวมทั้งสิ้น 12 ตอน
The Wire ออกอากาศระหว่างปี 2002–2008 และได้รับการยกย่องอย่างสูงจากนักวิจารณ์ นำแสดงโดย โดมินิก เวสต์, ไมเคิล เค. วิลเลียมส์, อิดริส เอลบา, แลนซ์ เรดดิก, เวนเดลล์ เพียร์ซ และนักแสดงอีกมากมาย
นอกจาก The Wire แล้ว แรนโซนยังมีผลงานทางโทรทัศน์ในซีรีส์ Generation Kill, Treme และ Bosch โดยผลงานทางจอแก้วเรื่องสุดท้ายของเขาคือการปรากฏตัวในซีซัน 2 ของ Poker Face ซึ่งออกอากาศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ด้านผลงานภาพยนตร์ แรนโซนเคยแสดงใน Prom Night (2008), Sinister (2012), Sinister 2 (2015), Tangerine (2015), Mr. Right (2015), The Black Phone (2021) และ Black Phone 2 ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายในปี 2025
ในปี 2021 แรนโซนออกมาเปิดเผยว่าเขาเป็นผู้รอดชีวิตจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยกล่าวหาว่าอดีตครูสอนพิเศษชื่อ ทิโมธี รัวโล ได้กระทำการล่วงละเมิดต่อเขาหลายครั้งในช่วงปี 1992 ขณะที่เขายังเป็นเด็กและอาศัยอยู่ที่เมืองฟีนิกซ์ รัฐแมรีแลนด์
แรนโซนเผยข้อกล่าวหาดังกล่าวผ่านอินสตาแกรม พร้อมเผยข้อความยาวที่เขาเคยส่งถึงผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้กระทำ โดยระบุว่าความทรงจำที่เลวร้ายที่สุดคือการต้องซักผ้าปูที่นอนที่เปื้อนเลือดและสิ่งสกปรกด้วยตนเองในวัยเพียง 12 ปี เพราะรู้สึกอับอายเกินกว่าจะบอกใคร
เขากล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่ “ชีวิตที่เต็มไปด้วยความอับอายและความละอายใจ” และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขากลายเป็นผู้ติดสุราและเฮโรอีน ก่อนจะเลิกยาเสพติดได้ในปี 2006 จากนั้นในปี 2020 เขาได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในเทศมณฑลบัลติมอร์ แต่ภายหลังอัยการตัดสินใจไม่ดำเนินคดี
ย้อนกลับไปในการให้สัมภาษณ์กับ Interview Magazine เมื่อปี 2016 แรนโซนเคยเปิดใจว่า เขาเลิกยาเสพติดได้ในวัย 27 ปี หลังจากเสพเฮโรอีนอยู่นานถึง 5 ปี พร้อมย้ำว่า การเลิกยาเกิดขึ้นก่อนเริ่มถ่ายทำ Generation Kill หลายเดือน
“คนมักคิดว่าผมเลิกยาเพราะทำงานใน Generation Kill แต่ไม่ใช่เลย ผมเลิกมาก่อนหน้านั้นแล้ว” เขากล่าวในเวลานั้น “ผมกำลังจะไปแอฟริกาเป็นเวลานาน และอยู่ลำดับต้น ๆ ของนักแสดง ผมคิดกับตัวเองว่า นี่มันความรับผิดชอบที่ใหญ่เกินไปสำหรับผมหรือเปล่า”