“เควิน สเปซีย์” ตกอับจากดาราดังกลายเป็นคนไร้บ้าน

ชีวิตพลิกผันทีเดียวสำหรับ “เควิน สเปซีย์” นักแสดงดังจาก House of Cards ที่ชีวิตของเขาตกต่ำสุดขีดหลังโดนกล่าวหามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเมื่อปี 2017 จนส่งผลกระทบต่อการงานและการเงิน จนต้องเสียบ้านในรัฐแมรีแลนด์ไป
เควิน สเปซีย์ ถูก แอนโธนี แรปป์ กล่าวหาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ล่าสุดเจ้าตัวพ้นข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศหลายกระทง ซึ่งการต่อสู้ทางคดีที่ผ่านมา ทำให้เขาต้องสูญเสียไปมากมาย
เขาบอกกับหนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟว่า “ผมเสียบ้านไป เพราะค่าใช้จ่ายในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาสูงมาก ผมมีรายได้เข้ามาน้อยมากและทุกอย่างก็มีแต่จ่ายออกไป
คุณผ่านมันมาได้ ในแบบแปลกๆ ผมรู้สึกเหมือนผมย้อนกลับไปในจุดที่ผมเริ่มต้นแรกๆ กลับไปที่เดิมที่ซึ่งผมเคยไปทำงาน ทุกอย่างถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของ ผมว่าพอถึงจุดหนึ่ง ถ้าทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆ ผมคงจะตัดสินใจได้ว่าจะลงหลักปักฐานที่ไหน
ผมอยู่ในโรงแรม อยู่ที่ Airbnbs ผมไปยังที่ที่มีงาน ผมไม่มีบ้านอยู่ นั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบาย”
หลังจากยอมรับว่าสถานะทางการเงินของเขา “ไม่ดีนัก” ดาราเจ้าของรางวัลออสการ์ถูกถามว่าเขากลัวการล้มละลายหรือไม่ และตอบว่า “เคยพูดถึงเรื่องนี้อยู่ แต่มันยังไม่เคยไปถึงจุดนั้น”
หลังเจอคดี เควิน สเปซีย์ ในวัย 66 ปี ถูกฮอลลีวูดมองข้ามไปนานหลายปี แม้ว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเขาจะได้แสดงภาพยนตร์ไปแล้ว 6 เรื่อง แต่ส่วนใหญ่เป็นการร่วมงานกับผู้สร้างภาพยนตร์หน้าใหม่ อย่างไรก็ตามเขาเชื่อมั่นว่าในที่สุดแล้วอาชีพการงานของเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้ง
“เรากำลังติดต่อกับบุคคลผู้ทรงอิทธิพลบางคนที่ต้องการให้ผมกลับไปทำงาน และนั่นจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม แต่ผมจะพูดอีกอย่างว่าสิ่งที่ผมคิดว่าวงการนี้กำลังรอคอยอยู่ คือการได้รับอนุญาตจากบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่น่าเคารพและมีอำนาจอย่างยิ่ง”
เควิน ยังเปรียบเทียบสถานการณ์ของตัวเองกับกระแสการขึ้นบัญชีดำนักแสดงในฮอลลีวูดที่ถูกมองว่ามีความเห็นอกเห็นใจคอมมิวนิสต์ในช่วงทศวรรษ 1950
“ในขณะที่หลายคนไม่ได้ทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา” และยกตัวอย่างของ ดาลตัน ทรัมโบ ผู้ซึ่งถูกบังคับให้เขียนบทภาพยนตร์โดยใช้นามแฝง จนกระทั่ง ออตโต พรีมิงเกอร์ ผู้อำนวยการสร้าง Spartacus ยืนหยัดเคียงข้างเขาโดยให้ใช้ชื่อจริง
เขากล่าวว่า “เมื่อเขาพูดว่า 'ชื่อของดาลตัน ทรัมโบ จะถูกใช้ในภาพยนตร์ Spartacus' ทุกคนรอบตัวเขาต่างพูดว่า 'นายบ้าไปแล้ว นายโดนแคนเซิลแน่’”
เคิร์ก ดักลาส เคยกล่าวว่า 'รู้ไหม เราได้เล่นเป็นพระเอกในภาพยนตร์ แต่ในชีวิตจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้น' เขาพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนและพูดว่า พอแล้ว พอแล้ว ทันทีที่เขาพูดแบบนั้น บัญชีดำก็จบสิ้น
"ดังนั้น ความรู้สึกของผมคือ ถ้ามาร์ติน สกอร์เซซี หรือเควนติน แทแรนติโน โทรหาอีแวน [โลเวนสไตน์ ผู้จัดการ] พรุ่งนี้ ทุกอย่างก็จะจบสิ้น ผมจะเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งเมื่อคนเก่งระดับนี้รับสาย และผมก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น“