สัมภาษณ์ 6 สาวสุดฮอตจากเกมติดเกาะ "Island of Hearts"

หนึ่งในความร้อนแรงของงาน gamescom asia x Thailand Game Show คือการเยือนของเหล่านักแสดงจากเกม "Island of Hearts" เกมแนว FMV ที่ดึงอินฟลูเอ็นเซอร์จากหลากหลายประเทศมาร่วมถ่ายทำในประเทศไทย และทีมงานผู้จัดการเกมก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์พวกเธอ ถึงเบื้องหลังการถ่ายทำและความรู้สึกที่มีต่อประเทศไทย
1. ช่วยแนะนำตัว และตัวละครที่รับบทในเกมหน่อยครับ?
เบบี้: ชื่อเบบี้ค่ะ ตัวละครในเกมชื่อ "โซเฟีย" เป็นคนที่แอบร้ายนิดหน่อย มีความซุกซนและท็อกซิกนิด ๆ เพราะเธอเคยอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นมาก่อน แต่คุณสามารถช่วยเธอได้ด้วยการออกเดทกับเธอ
เลอา: ชื่อเลอาค่ะ ตัวละครในเกมชื่อ "ลิลี่" เป็นคนที่ขี้อาย เคยอยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกเช่นกัน ทำให้เธอไม่ไว้ใจผู้ชายค่ะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะทำให้เธอกลับมาไว้ใจผู้ชายอีกครั้งได้มั้ย
ปุยยี: ชื่อปุยยีค่ะ ตัวละครในเกมชื่อ "เอมิลี่" เป็นคุณหมอสุดเซ็กซี่ แต่การเดทกับเธอไม่ง่ายนะคะ เธอเหมือนผลไม้ต้องห้ามที่หากเข้าไปลิ้มลองอย่างไม่ระมัดระวังก็จะโดนดี ส่วนทำไมเธอถึงเป็นแบบนั้นคุณต้องลองไปเจอเธอในเกมค่ะ
เดบบี้: ชื่อเดบบี้ค่ะ ตัวละครในเกมชื่อ "แก็บบี้" เป็นคนคิดบวก ร่าเริงแจ่มใส และเธอพร้อมอยู่เคียงข้างคุณในฐานะเพื่อน แต่อาจมีจุดพลิกผันที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้ ลองไปค้นหากันเองนะคะ
นายุน: ชื่อนายุนค่ะ ตัวละครในเกมชื่อ "มีอา" เธอเป็นคนที่ใจดี อบอุ่น ฉันแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะให้คุณได้เล่นและพบเจอกับสาว ๆ ทุกคนในเกมค่ะ
อายาโกะ: ชื่ออายาโกะค่ะ ตัวละครในเกมชื่อ "โคลอี้" เป็นคนที่มีคีความเฟียซและมั่นใจอยู่ในตัวเอง เธอเบื่อผู้ชายจึงมาที่เกาะเพื่อตามหาความรักครั้งใหม่ และยังมีเรื่องหักมุมบางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของเธอ ถ้าอยากรู้ต้องไปลองเล่นกันเองนะคะ
2. คิดว่าตัวละครในเกมที่รับบทกับตัวจริงมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง?
อายาโกะ: คิดว่าตัวฉันกับโคลอี้คล้ายกันตรงที่เราเบื่อผู้ชายเหมือนกัน การสวมบทเป็นเธอนั้นง่ายมาก ๆ เพราะเธอเป็นคนกล้าเสี่ยง ชอบผจญภัย และชอบเล่นกีฬาเหมือนกับฉัน ซึ่งทำให้ฉันชอบเธอมากเช่นกัน
นายุน: บอกได้เลยว่าใครก็ตามที่สร้างเกมนี้ได้ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับพวกเรามาเป็นอย่างดี เพราะว่าตัวตนของฉันกับในเกมมีความใจดีเหมือนกันเลยค่ะ ฉันเองก็เป็นคนใจดี ในตอนเดทแรกน่ะนะ
เดบบี้: ฉันคิดว่าตัวเองก็คล้ายกับคาแรคเตอร์ในเกมนะ คือในเกมอาจจะหัวทึบกว่านิดหน่อย แต่โดยรวมคือเหมือนฉันเลยค่ะ
ปุยยี: ฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าเหมือนหรือต่างขนาดไหน ตัวละครในเกมเป็นเหมือนตัวฉันที่ปลดล็อคตัวเองไปอีกขั้น มีความร้อนแรงมากขึ้น แต่จะเป็นอย่างไรต้องลองไปดูในเกมค่ะ
เลอา: ฉันขี้อายเหมือนตัวละครในเกมเลยค่ะ คล้ายกันเกือบทุกอย่าง เว้นแค่ยังไม่เคยเจอความสัมพันธ์แย่ ๆ แบบที่ตัวละครในเกมเจอมา และปกติฉันก็ใส่แว่นเหมือนที่ "ลิลี่" ใส่ในเกมด้วยค่ะ
เบบี้: เหมือนกันเลยค่ะ เพราะว่าฉันเองก็ชอบทำตัวบ้า ๆ วุ่นวายแล้วก็ซนมาก และฉันก็เคยมีความสัมพันธ์ท็อกซิกมาก่อน จนฉันสงสัยเลยว่า ทำไมโปรดิวเซอร์ถึงรู้เยอะขนาดนี้ เพราะเหมือนพวกเราแทบทุกอย่างเลย
3. ถ้าได้เล่นเกมนี้แต่ละคนจะเลือกเดทกับใครเป็นคนแรก?
อายาโกะ: คิดว่าตัวเองคงเลือก "เอมิลี่" นะคะ เพราะว่าเธอเซ็กซี่อย่างที่คิดเลย
นายุน: แน่นอนว่าฉันคงเล่นหมดทุกคนแต่คงจะเลือก "โซเฟีย" ก่อน เพราะว่าฉันอยากจะลองอยู่ในความสัมพันธ์แบบท็อกซิกดูบ้าง
เด็บบี้: ฉันเลือก "มีอา" ค่ะ เพราะจะมีฉากที่ได้เล่นด้วยกันใต้น้ำ เธอใส่ชุดที่เซ็กซี่สุด ๆ ซึ่งคุณควรจะได้เห็นด้วยตาตัวเองค่ะ
ปุยยี: ฉันเลือก "แก็บบี้" เพราะว่าเธอเหมือนนางฟ้าที่มาต้อนรับคุณบนเกาะแห่งนี้ ถึงตัวจริงจะไม่ใจดีขนาดนั้นก็เถอะ (หัวเราะ) เธอน่าจะเป็นเหมือนรักแรกของฉันในเกมค่ะ
เลอา: ฉันคงเลือก "โคลอี้" กับ "โซเฟีย" เพราะว่าทั้ง 2 คนเป็นตัวละครที่ในชีวิตจริงฉันคงจะไม่มีทางได้ไปเดทด้วยแน่ ๆ ค่ะ
เบบี้: ฉันเลือก "ลิลี่" เพราะฉันไม่ค่อยได้คุยกับสาวขี้อายเลย คือในชีวิตจริงฉันไม่สามารถทำใจให้นิ่งได้เวลาที่ต้องคุยกับคนขี้อายเลยอยากลองดู
4. ความยากและความท้าทายในการถ่ายทำมีอะไรบ้าง?
ปุยยี: สภาพอากาศค่อนข้างส่งผลกับการถ่ายทำ และมีช่วงที่ฝนตกด้วย ฉันรู้สึกแย่แทนสาว ๆ บางคนที่ต้องถ่ายกลางแจ้งทุกวันเลย เพราะฝนตกแล้วลมก็แรงด้วย ต้องยกนิ้วให้พวกเธอเลย ภูมิใจในตัวพวกเธอมากที่ผ่านมาได้
เด็บบี้: ฉันคิดว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดี เราสนุกกันมากทั้งกับสาว ๆ และทีมงานทุกคน เรามีช่วงเวลาที่ดีเพราะเราถ่ายทำทั้งหมดที่ประเทศไทย เราชอบอาหาร เราชอบผู้คน ชายหาดก็สวยงาม ทุกอย่างดีมาก แต่ส่วนที่ยากคงเป็นสภาพอากาศและมีแมลงค่อนข้างเยอะ เราต้องทายากันแมลงเยอะมาก และสำหรับสาว ๆ บางคนก็มีฉากใต้น้ำที่ต้องถ่ายทำเป็นเวลานาน ทีมงานต้องใช้อุปกรณ์มากมายในการถ่ายฉากใต้น้ำให้พวกเราดูดี เพื่อให้ผู้เล่นได้เห็นพวกเราในมุมที่สวยที่สุดค่ะ
นายุน: ส่วนที่ยากที่สุดสำหรับฉันคือฉันไม่ได้คบกับใครมานานแล้ว การจินตนาการถึงความรู้สึกที่ได้อยู่กับแฟนมันค่อนข้างยาก ฉันเลยคิดถึงเกมเมอร์ในอนาคตที่จะมาเล่นเกมนี้แล้วเลือกจีบฉัน ทำให้ฉันรู้สึกว่าแสดงได้ง่ายขึ้น
อายาโกะ: สำหรับฉัน การแสดงโดยรวมถือเป็นประสบการณ์ใหม่ โดยเฉพาะการได้แสดงเป็นตัวละครที่แตกต่างจากตัวฉันในชีวิตจริง เพราะ "โคลอี้" มีความเซ็กซี่ และเนื้อเรื่องของเธอก็เน้นไปทางนั้น แต่การได้แสดงด้านนั้นในเกมเป็นประสบการณ์ใหม่มาก ฉันเลยรู้สึกว่ามันท้าทาย และต้องด้นสดหลายฉากด้วย
เบบี้: ฉันคิดว่าส่วนที่ยากที่สุดคือการพูดภาษาอังกฤษสำเนียงฮ่องกงของฉันค่ะ เพราะฉันพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องเท่าพวกเธอ ฉันจึงต้องพยายามอย่างหนักเพื่อจำบททั้งหมด ซึ่งมันยากมาก และเมื่อฉันพูดภาษาอังกฤษแล้วต้องพยายามคิดประโยคต่อไป มันทำให้ฉันก็กลัวว่าจะทำให้งานทั้งหมดล่าช้า ฉันเลยพยายามอย่างเต็มที่ค่ะ
เลอา: สำหรับฉันและทุก ๆ คนคือการบริหารเวลา บางคนก็ยังเรียนหรือมีงานอื่นของตัวเอง แต่เราและทีมงานวางแผนตารางเวลาได้ดี ทำให้ทุกอย่างเสร็จตามกำหนดการ นี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะแชร์กับทุกคนค่ะ
5. ตลอดการถ่ายทำที่ประเทศไทย ประทับใจอะไรในประเทศไทยบ้าง?
เด็บบี้: เรารักประเทศไทยค่ะ ประเทศไทยให้ความรู้สึกเหมือนบ้านหลังที่ 2 ของเรา เรามาเที่ยวบ่อยมาก แต่ภูเก็ตคือสวยมาก ฉันคิดว่ามีหนังหลายเรื่องมาถ่ายทำที่ภูเก็ตเพราะความสวยงามของที่นี่ ทั้งหาดทราย ทะเล และเราก็รักคนไทย วัฒนธรรมไทย และอาหาร ทุกวันเราสั่งอาหารอร่อย ๆ เยอะมาก และอยากลองกินทุกอย่างเลย เรามีความสุขมากที่ได้มาที่นี่ บริการก็ยอดเยี่ยม พวกเขาใจดีและช่วยเหลือดีมาก และมีทีมงานครึ่งหนึ่งในการถ่ายทำที่เป็นคนไทย เราจึงได้พูดคุยและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ แต่ก็อาจจะไม่ใช่ทำที่ดีนะคะ
เบบี้: ฉันชอบข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ
เด็บบี้: ใช่เลย เหมือนเธอกินข้าวเหนียวมะม่วงทุกวันตลอดเกือบเดือนที่เราอยู่ที่นี่เลย ส่วนฉันชอบข้าวขาหมูค่ะ
นายุน: ของโปรดของฉันคือผัดไทย และฉันชอบคนไทยมาก ๆ เลยค่ะ พวกเขาใจดีและใจกว้างมาก ๆ ฉันบังเอิญได้เจอเพื่อนคนไทยที่นี่ด้วย พวกเขาเคยร่วมงานกับฉันมาก่อน ฉันเลยดีใจมากที่ได้มาที่นี่ค่ะ
เลอา: สำหรับฉัน ไม่ได้ชอบแค่หาดทรายที่สวยเท่านั้น ฉันชอบเล่นกีฬา ทั้งมวยไทยและเจ็ตสกี แต่มวยไทยคือกีฬาโปรดของฉันเลย ฉันอยากกลับไปดำน้ำและสำรวจเกาะต่าง ๆ รอบภูเก็ตด้วย
เด็บบี้: มีอีกอย่างที่ชอบมาก ๆ คือขบวนพาเหรดไพรด์ มันสวยงามและเต็มไปด้วยสีสัน ทุกคนแต่งตัวสวยงามแสดงถึงวัฒนธรรมไทย เราสนุกมาก ทุกคนยืนเรียงแถวกันบนถนนและเฉลิมฉลองกัน สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของชนบทและผู้คนที่นั่น ฉันประทับใจถึงขนาดวิดีโอคอลหาครอบครัวเพื่อโชว์ให้พวกเขาดูว่ามันวิเศษมากจริง ๆ มันเป็นความทรงจำที่น่าจดจำค่ะ
ทีมงาน: เราตัดสินใจถ่ายทำที่ภูเก็ตเพราะมีหาดที่สวยงาม เราต้องการบรรยากาศที่สนุกสนานซึ่งเหมาะกับเกมของเราครับ และอีกหนึ่งความพิเศษของเกมนี้คือนักแสดงหลักของเราทั้ง 6 คนมาจากคนละประเทศ เราคิดว่าภูเก็ตเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลาย และประเทศไทยมักจะมอบความทรงจำดี ๆ ให้เราเสมอ เราจึงเลือกถ่ายทำกันที่นี่ เราอยู่ประมาณ 1 เดือน แต่ก็ยังไม่พอเพราะมีหลายอย่างที่เราอยากถ่ายเพิ่มเต็มไปหมดเลยครับ
6. ถ้าคุณสามารถออกแบบเรื่องราวของตัวละครของคุณได้ คุณอยากให้เรื่องราวเป็นแบบไหน?
ปุยยี: ฉันอยากลองเล่นหนังตลก เพราะไม่ได้ลองแนวหนังตลกมานานแล้ว เกมนี้เหมือนเป็นการเปิดตัวแบบเบา ๆ เลย ฉันเลยคิดว่ามันอาจจะสนุกก็ได้ ฉันเคยเล่นหนังสยองขวัญมาก่อน ฉันคิดว่าหนังสยองขวัญนั้นง่ายในการทำให้ตกใจกับฉากจัมป์สแกร์ แต่หนังตลกจะเล่นมุกให้ตลกนั้นยาก บางทีอาจขึ้นอยู่กับจังหวะ ฉันเลยอยากลองดู
นายุน: ฉันอยากลองเล่นหนังสยองขวัญหรือแนวดราม่าดูบ้าง ฉันคิดว่าถ้าตัวเองได้เล่นเป็นผีจะต้องดูน่ากลัวมากแน่ ๆ
อายาโกะ: ฉันเลือกแนวโรแมนติก เพราะ Island of Hearts ช่วยให้ฉันได้สำรวจตัวเองมากขึ้นเกี่ยวกับความรัก ฉันคิดว่าฉันรู้วิธีที่จะแสดงเป็นคนที่กำลังมีความรัก แต่ก็แอบเกลียดผู้ชายในเวลาเดียวกันได้อย่างเหมาะสม
เลอา: ฉันอยากเลือกแนวสยองขวัญเหมือนกันนะ เพราะปกติฉันกลัวหนังสยองขวัญมากอยู่แล้ว ถ้าได้เล่นหนังสยองขวัญ ฉันคิดว่าฉันน่าจะทำให้คนอื่นกลัวได้เหมือนกัน
เบบี้: ฉันอยากลองเล่นแนวแอ็คชั่น อยากเป็นตัวละครเท่ ๆ หรือมีแก๊งของตัวเอง คิดว่าน่าจะเจ๋งดี
เดบบี้: ฉันอยากอยู่ในหนังไซไฟสักเรื่อง มียานอวกาศ หรือมนุษย์ต่างดาว แล้วได้บินไปนอกโลก อะไรทำนองนั้น
7. ถ้าคุณได้ไปพักผ่อนบนเกาะแบบในเกม คุณอยากไปกับผู้ชายแบบไหน?
อายาโกะ: ฉันชอบคนที่ดูเนิร์ด ๆ หน่อย แบบตรงข้ามกับ "โคลอี้" คือไม่ใช่สายกีฬา ออกแนวฉลาด เป็นสุภาพบุรุษ แล้วก็รู้วิธีดูแลผู้หญิงด้วย นั่นแหละสเปคฉัน
เดบบี้: ฉันคิดว่าผู้ชายในอุดมคติน่าจะเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเอง เป็นคนที่พร้อมจะออกไปผจญภัย และพร้อมที่จะลองทำอะไรใหม่ ๆ แม้ว่ามันจะดูงี่เง่า หรือไม่สนุก หรืออันตรายก็ตาม คนที่พร้อมจะลองอะไรใหม่ ๆ ไปกับฉันค่ะ
ปุยยี: ฉันคิดว่าเราไม่มีทางรู้ว่าผู้ชายแต่ละคนเป็นคนแบบไหนจนกว่าจะได้ลองทำทุกอย่างจริง ๆ ฉันเลยไม่อยากไปกับผู้ชาย
เลอา: ฉันด้วย บางทีฉันอาจจะพาแมวกับเพื่อนไปแทน
เบบี้: อาจเป็นผู้ชายที่คลั่งไคล้ฉันมาก ๆ ที่ทำทุกอย่างเพื่อฉันได้
นายุน: คงเป็นคนที่ใส่ใจและสนใจแค่ฉันค่ะ
เรียกได้ว่าทั้งนักแสดงและทีมงานทุ่มเทอย่างมากในการถ่ายทำ เพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับเสน่ห์ของสาว ๆ และความสวยงามของเกาะภูเก็ต พร้อมด้วยเรื่องราวที่น่าติดตาม ซึ่งบทสรุปจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามกันเองในเกม Island of Hearts วางจำหน่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2026 สามารถกด Wishlist ได้แล้วที่ Steam
