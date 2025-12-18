มีลุ้น! อดีตอัยการพิเศษสหรัฐฯ “แจ็ค สมิท” ให้การสภาคองเกรสสหรัฐฯยืนยันมีหลักฐานพิสูจน์ได้ “ทรัมป์” เกี่ยวข้องแผนพยายามเปลี่ยนผลเลือกตั้งปี 2020 ที่ไบเดนชนะ เจ้าตัวเดือนหน้าเปิดสนง.กฎหมายร่วมกับเพื่อนหัวหอกอดีต 3 อัยการโดนทรัมป์ไล่ออก

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – อดีตอัยการพิเศษสหรัฐฯ “แจ็ค สมิท” (Jack Smith) ขึ้นให้การต่อหน้าสภาคองเกรสสหรัฐฯในวันพุธ(17 ธ.ค)แถลงยืนยันว่า ทีมของเขาค้นพบหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวข้องในแผนพยายามเปลี่ยนผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯปี 2020 ที่คู่แข่งอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน ชนะ ประกาศเดือนหน้าเปิดสำนักงานกฎหมายอย่างเป็นทางการร่วมกับอดีต 3 อัยการสหรัฐฯที่โดนรัฐบาลทรัมป์สั่งปลดออก
NBC News รายงานวันพุธ(17 ธ.ค)ว่า อ้างอิงจากคำแถลงเปิดของอดีตอัยการพิเศษสหรัฐฯ แจ็ค สมิท (Jack Smith) ที่ทางสื่อสหรัฐฯได้มา เขาได้ขึ้นให้การต่อหน้าคณะกรรมาธิการสหรัฐฯประจำสภาล่างสหรัฐฯแบบปิดห้องลับในวันพุธ(17)
ในที่ประชุมพบว่า สมิทซึ่งถูกตั้งให้เป็นอัยการพิเศษสหรัฐฯสอบสวนการบุกรัฐสภาสหรัฐฯวันที่ 6 ม.คปี 2021ที่ได้เห็นกลุ่มไวท์ซุพรีมาซิสต์ฐานเสียงประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ พยายามใช้กำลังบุกเข้าไปด้านในเดอะแคปิตอล ฮิลล์ที่ตั้งของสภาคองเกรสสหรัฐฯเพื่อขัดขวางการรับรองผลการเลือกตั้งสหรัฐฯปี 2020 ที่คู่แข่งอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน เป็นผู้คว้าชัย
โดยในการขึ้นให้การเขายืนยันว่า เขามีอำนาจในการตัดสินใจต่อการฟ้องดำเนินคดีเอาผิดทรัมป์ทั้งข้อหาล้มล้างการเลือกตั้งและคดีเอกสารลับสหรัฐฯ
NBC News ชี้ว่า อดีตอัยการพิเศษสหรัฐฯกล่าวต่อหน้าคณะกรรมาธิการว่า ทีมของเขาค้นพบหลักฐานทรงพลังที่แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ มีความตั้งใจในการเก็บเอกสารลับสุดยอดสหรัฐฯหลังเขาออกจากตำแหน่งเมื่อมกราคม ปี 2021 และเก็บเอกสารลับเหล่านั้นไว้ที่คลับสโมสรของตัวเอง รวมในห้องน้ำและห้องบอลรูมที่มีการจัดงานอีเวนท์และการรวมตัวเกิดขึ้น
สมิทขึ้นให้การว่าอย่างไรก็ตาม ผู้นำสหรัฐฯพยายามนับครั้งไม่ถ้วนในการขัดขวางทางกระบวนการทางยุติธรรมเพื่อทำให้เรื่องเงียบเกี่ยวข้องกับเอกสารลับสหรัฐฯที่ FBI บุกยึดมาได้ที่คฤหาสถ์ Mar-a- Lago ในรัฐฟลอริดาระหว่างไบเดนอยู่ในตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมาธิการกำกับประจำสภาล่างสหรัฐฯ ส.ส รัฐโอไฮโอจากพรรครีพับลิกัน จิม จอร์แดน (Jim Jordan)สั่งเรียกตัวให้อดีตอัยการพิเศษสหรัฐฯ แจ็ค สมิท ต้องมาขึ้นให้การในส่วนหนึ่งของความพยายามของพรรครีพับลิกันเพื่อสอบสวนสวนสำนักงานอัยการพิเศษสหรัฐฯ
โดยการสอบสวนของสมิทนำไปสู่การฟ้องทรัมป์ใน 2คดีได้แก่ คดีเอกสารลับสหรัฐฯและคดีแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐฯปี 2020 อย่างไรก็ตามพบว่า ผู้พิพากษาศาลแขวงที่ทรัมป์แต่งตั้ง Aileen Cannon พิพากษายกฟ้องคดีเอกสารลับไปในกรกฎาคมปี 2024 ส่วนผู้พิพากษาอีกครั้งเห็นชอบให้คดีแทรกแซงเลือกตั้งสหรัฐฯตกไปเมื่อพฤศจิกายนปี 2024 หลังทรัมป์ชนะการเลือกตั้งสมัย 2
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ นับครั้งไม่ถ้วนเรียกร้องให้ดำเนินคดีเอาผิด แจ็ค สมิท
ทั้งนี้ที่ผ่านมาสมิทต้องการขึ้นให้การแบบเปิดกว้างต่อสาธารณะ แต่ทว่าสมาชิกคณะกรรมกาธิการสภาล่างสหรัฐฯจากพรรครีพับลิกันปฎิเสธคำร้องขอของเขา
โดนหลังจากการขึ้นให้การวันพุธ(17) สมาชิกคณะกรรมาธิการกำกับจากพรรคเดโมแครตรัฐแมรีแลนด์ เจมี ราสคิน (Jamie Raskin) ได้พูดออกมาอย่างอารมณ์ดีในเชิงล้อว่า ประธานกรรมาธิการ จอร์แดน ได้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่ไม่เปิดโอกาสให้ ‘แจ็ค สมิท’ สามารถขึ้นให้การแบบเปิดกว้างต่อสาธารณะได้ เพราะหากเขาได้มีโอกาสทำเช่นนั้นมันจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่แก่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และสมุนของเขาทุกคนที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวก่อกบฏวันที่ 6 ม.ค”
สมิธโต้ต่อข้อกล่าวหาที่อ้างว่าทีมสอบสวนของเขาสั่งเรียกและวิเคราะห์การโทรศัพท์ของสมาชิกพรรครีพับลิกันนาสภาคองเกรส 9 คน โดยให้การว่า ประวัติการโทรเหล่านี้ถูกเรียกตามหมายทางการและเกี่ยวข้องเพื่อทให้การสอบสวนที่ครอบคลุมสามารถเสร็จสิ้น
“เหตุวันที่ 6 มกราคมเป็นการโจมตีต่อโครงสร้างประชาธิปไตยของพวกเราที่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายที่กล้าหาญกว่า 100 นายถูกทำร้าย และอีกจำนวนไม่ต่ำกว่า 160 คนยอมรับผิดต่อการทำร้ายเจ้าหน้าที่ในวันนั้น” สมิทแถลง
และเสริมว่า “ฉวยโอกาสในความรุนแรง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และคนวงในพยายามที่จะโทรหาสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯในแผนการกระทำผิด เรียกร้องให้คนเหล่านั้นให้การรับรองผลการเลือกตั้งปี 2020 ล่าช้าออกไป”
“ผมไม่ได้เลือกสมาชิกเหล่านั้น” เขากล่าวและเสริมว่า “ประธานาธิบดีสหรัฐฯทำ”
ทั้งนี้รอยเตอร์รายงานวันพุธ(10)ว่า อดีตอัยการพิเศษสหรัฐฯ แจ็ค สมิท จะเปิดสำนักงานกฎหมายของตัวเองร่วมกับอดีตอัยการสหรัฐฯคนอื่นๆ 3 คนที่โดนรัฐบาลสหรัฐฯไล่ออก สมิทจะเปิดบริษัทร่วมกับ ทิม ฮีฟี (Tim Heaphy) เดวิด ฮาร์บาค(David Harbach) และโทมัส วินดอม (Thomas Windom) ที่กำหนดจะเปิดในมกราคมที่จะถึง