“บอย ภิษณุ” ประกาศขายบ้าน 70 ล้าน! เพื่อไปหาบ้านเล็กๆ อยู่ “ต้นหอม” แซวขายได้ขอยืมสักล้าน

คนบันเทิงและแฟนๆ แห่เข้ามาเมนต์ หลังจาก “บอย ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล” โพสต์ประกาศขายบ้านสวยพร้อมอยู่ ในราคา 70 ล้านบาท โดยเจ้าตัวดักเอาไว้ก่อนว่าไม่ต้องดรามา เพราะจะไปหาบ้านเล็กๆ อยู่ ปรับตามความเหมาะสม
“ขายบ้านครับสวยๆ พร้อมอยู่ เนื้อที่ 268 ตร.ว ซอยโพธิ์แก้ว เข้าออกหลายทาง ถนนนวมินทร์ ลาดพร้าวซอย 101 ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ซอยเงียบสงบรถไม่ผ่านเยอะเพราะเป็นซอยตัน บ้าน 2 หลังในเนื้อที่เดียวกัน มีห้องนอน 5 ห้องนอน จอดรถ 4 คัน ราคา 70 ล้านบาท หาเนื้อคู่ครับ จะไปหาบ้านเล็กๆ อยู่ครับ ไม่ดราม่านะ แค่ปรับตามความเหมาะสมในปัจจุบัน 😊 ทักอินบ็อกซ์นะคร้าบ”
ด้านคนบันเทิงเข้ามาเมนต์ อาทิ ต้นหอม ศกุนตลา - โห ไมขายถูกจัง ขายเสร็จขอยืมตังค์สักล้านนึงนะ , หมอโอ๊ค สมิทธิ์ - บ้านสวย ทำเลดีมากครับ, ซานิ เอเอฟ - ขอให้ขายได้ และได้บ้านหลังใหม่สวยๆ เลยคับพี่บอย , มะปราง วิรากานต์ - บ้านพี่สวยมาก ลุงบอยเก่ง, กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ - บ้านสวยมากค่ะ ใครได้ไปต้องโชคดี เฮงๆ แน่ๆ ฯลฯ