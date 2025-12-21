xs
“บอย ภิษณุ” ประกาศขายบ้าน 70 ล้าน! เพื่อไปหาบ้านเล็กๆ อยู่ “ต้นหอม” แซวขายได้ขอยืมสักล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



คนบันเทิงและแฟนๆ แห่เข้ามาเมนต์ หลังจาก “บอย ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล” โพสต์ประกาศขายบ้านสวยพร้อมอยู่ ในราคา 70 ล้านบาท โดยเจ้าตัวดักเอาไว้ก่อนว่าไม่ต้องดรามา เพราะจะไปหาบ้านเล็กๆ อยู่ ปรับตามความเหมาะสม

“ขายบ้านครับสวยๆ พร้อมอยู่ เนื้อที่ 268 ตร.ว ซอยโพธิ์แก้ว เข้าออกหลายทาง ถนนนวมินทร์ ลาดพร้าวซอย 101 ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ซอยเงียบสงบรถไม่ผ่านเยอะเพราะเป็นซอยตัน บ้าน 2 หลังในเนื้อที่เดียวกัน มีห้องนอน 5 ห้องนอน จอดรถ 4 คัน ราคา 70 ล้านบาท หาเนื้อคู่ครับ จะไปหาบ้านเล็กๆ อยู่ครับ ไม่ดราม่านะ แค่ปรับตามความเหมาะสมในปัจจุบัน 😊 ทักอินบ็อกซ์นะคร้าบ”

ด้านคนบันเทิงเข้ามาเมนต์ อาทิ ต้นหอม ศกุนตลา - โห ไมขายถูกจัง ขายเสร็จขอยืมตังค์สักล้านนึงนะ , หมอโอ๊ค สมิทธิ์ - บ้านสวย ทำเลดีมากครับ, ซานิ เอเอฟ - ขอให้ขายได้ และได้บ้านหลังใหม่สวยๆ เลยคับพี่บอย , มะปราง วิรากานต์ - บ้านพี่สวยมาก ลุงบอยเก่ง, กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ - บ้านสวยมากค่ะ ใครได้ไปต้องโชคดี เฮงๆ แน่ๆ ฯลฯ














