ต้นแบบลูกสาวเลือกคู่ชีวิต “กุ๊บกิ๊บ” อวยยศ “บี้” ไม่อายสวีต สอนเรื่องความรักความอบอุ่น ลูกแฉพ่อแม่จุ๊บกันคาตา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“กุ๊บกิ๊บ-บี้” ควง “น้องเป่าเปา-น้องเป่าเป้ย์” ออกอีเวนต์ สอนเรื่องมารยาท สองคนสองสไตล์ ลั่นลูกรู้วิธีบริหารเงิน ลูกๆ แอบเม้าธ์ พ่อกับแม่จุ๊บกันต่อคาตา กุ๊บกิ๊บยอมรับสอนเรื่องความรักความอบอุ่นในครอบครัว มั่นใจเลือกสามีไม่ผิด อวยยศบี้เลี้ยงลูกสาวดี เป็นตัวอย่างการเลือกคู่ชีวิตของลูก

นานๆ จะเห็นควงครอบครัวออกงานพร้อมหน้าพร้อมตา สำหรับครอบครัว “บี้ ธรรศภาคย์ ชี” และ “กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ชี” ที่มาพร้อมลูกสาวสองคน “น้องเป่าเปา-น้องเป่าเป้ย์” โดยในงานเปิดตัว “POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND” ครั้งแรกในประเทศไทย ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ทั้งสี่คนได้เปิดใจกับสื่อมวลชน

กุ๊บกิ๊บ : มันเหนื่อยนะ (หัวเราะ) ส่วนใหญ่เราเลือกเฉพาะที่เด็กๆ ชอบด้วย ถูกจริตกับบ้านเรา เหมาะสมกับน้อง เพราะเด็กๆ เริ่มโตแล้ว ก็เลือกที่น้องอยากมาด้วย จริงๆ กิ๊บก็รู้ว่าเด็กเขามีความเป็นเด็ก ออกมาบางทีบางอย่างก็เกินควบคุม คิดว่าเขาต้องพร้อมหน่อย เราอาจต้องติวเรื่องมารยาท การพูดการจา หรือเวลาเจอแฟนคลับ เจอใคร เราก็เตือนเขา ไม่ใช่แค่การมาเที่ยวเล่น มันเหมือนเขามาทำงาน เขาจะมีว่าเขาทำงาน จะเอาไปจ่ายค่าเทอม เอาไปทำอะไร เขาก็จะรู้ ก่อนออกงานหม่ามี้บอกว่าอะไรบ้าง

เป่าเปา : หม่ามี้บอกว่ายิ้มเยอะๆ ไม่ซนค่ะ เจอผู้ใหญ่ต้องสวัสดี

กุ๊บกิ๊บ : ถ้าเธอไหว้ไม่สวยเขาจะว่าใคร

เป่าเปา : ว่าหม่าม้า ว่าป่ะป๊า

กุ๊บกิ๊บ : (หัวเราะ) ก็จะเตือนเขา บ้านเราไม่ค่อยดุเรื่องอะไร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องมารยาท ใครดุที่สุดในบ้าน (เด็กๆ ชี้ไปที่บี้) นางเป็นคนเสียงดัง

บี้ : จริงๆ ไม่อยากดุ ผมรักมาก

เป่าเป้ย์ : แหม!

บี้ : ปกติถ้าไม่จำเป็นผมจะไม่ดุ จะไม่เสียงดัง จะค่อยๆ พูดครับ

กุ๊บกิ๊บ : จริงไหมคะ เป่าเป้ย์

เป่าเป้ย์ : ป่ะป๊าดุแบบเสียงดัง

เป่าเปา : เบาๆ สิ (เลียนแบบ) หนูก็จะบอกว่าอย่าดุหนูนะ ส่วนใหญ่ดุหนูไม่กินข้าว

เป่าเป้ย์ : เรื่องหนูไม่ยอมนอน

กุ๊บกิ๊บ : ก็เป็นเรื่องปกติ แต่ด้วยสัญชาตญาณบี้เขาเป็นคนเสียงดังอยู่แล้ว เขาไม่ดุหรอก แต่เขาเสียงดัง

บี้ : พอตั้งใจพูดอะไรก็จะเสียงดังเป็นพิเศษ ในบ้านจะเสียงดังที่สุด

กุ๊บกิ๊บ : เราจะต่างกัน กิ๊บจะพูดอธิบาย พ่อจะเฮ้ยๆๆ (หัวเราะ)

ทุกคนพูดตรงกันบี้ดุที่สุด
บี้ : ภรรยาดุค่ะ

เป่าเป้ย์ : ไม่ดุค่ะ (ทุกคนชี้ไปที่พ่อว่าดุที่สุดในบ้าน)

กุ๊บกิ๊บ : ส่วนมากแม่ดุเรื่องอะไร

เป่าเปา : เวลาหนูซน

บี้ : ก็อย่าจ้องลูกแรงสิ มองไปข้างหน้าสิ (แซวเมีย)

เป่าเปา : เวลาหนูซน อยู่ข้างนอกจะเสียงดัง หม่ามี้ก็จะดุ หนูก็จะเสียใจ

เป่าเป้ย์ : โดนดุเรื่องไม่ยอมนอน

กุ๊บกิ๊บ : ส่วนใหญ่เรื่องแบบนี้แหละ มารยาท การพูดจากับผู้ใหญ่ กิ๊บคิดว่าเป็นอะไรที่โรงเรียนก็ฝึกไม่ได้ ต้องเป็นคนในบ้านฝึก แต่เด็กก็ยังเป็นเด็ก ต้องฝึกไปเรื่อยๆ พูดไปเรื่อยๆ ซึ่งลูกสองคนก็คนละสไตล์ เป่าเป้ย์คิดว่าหนูเป็นคนสไตล์ไหนคะ

เป้าเป้ย์ : สไตล์อ่อนแอ

เป่าเปา : สไตล์เป็นคนมีพลัง

กุ๊บกิ๊บ : อ่อนแอคือเป็นคนนุ่มๆ สายหวาน

เป่าเปา : ไปที่ร้อนๆ ก็อยากกลับบ้านแล้ว

ไม่รู้ว่าพ่อแม่มีชื่อเสียง ออกอีเวนต์มีเงินของตัวเอง รู้วิธีบริหารเงิน
เป่าเป้ย์ : หนูไม่รู้

กุ๊บกิ๊บ : เป่าเป้ย์เขาเป็นสายอินโทรเวิร์ตนิดๆ เป็นคนละแบบ (เป่าเปาดังแต่เด็ก รู้ไหม เป่าเปาพยักหน้า) เป่าเป้ย์อยากออกงานไหม

เป่าเป้ย์ : ไม่ชอบ มันเหนื่อย

กุ๊บกิ๊บ : วันนี้ออกอีเวนต์ เป่าเป้ย์เอาเงินไปทำอะไรคะ

เป่าเป้ย์ : เอาเงินไปเที่ยวค่ะ วันนี้แฮปปี้ค่ะ

กุ๊บกิ๊บ : พี่เปาละคะ เอาเงินไปทำอะไร

เป่าเปา : ไปเที่ยว ก็แล้วแต่ค่ะ

กุ๊บกิ๊บ : บางทีถ้าเขาออกงานก็จะถามว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไร เอาไปเที่ยว เอาไปเป็นค่าเทอม เก็บไว้ เขาจะมีเงินของตัวเองเก็บไว้ แล้วแต่เขา บางทีเขาก็ไม่ซื้อ สองคนนี้มีเงินเก็บของเขาเองที่ได้มา ก็จะสอนเขาเรื่องการทำงานได้เงิน พี่เปารู้เรื่องเยอะแล้ว เขาก็รู้ว่าเขามีเงิน แต่ต้องรู้วิธีการบริหาร บางทีกิ๊บก็บอกเขาว่าถ้าอยากใช้อะไรถ้าอยากมีบ้านหลังใหญ่ อยากมีอะไรก็ต้องทำงานหาเงิน เขาก็รู้ค่ะ

เป่าเปา : ชอบเต้นชอบร้องมากค่ะ

บี้ : ต้องไปเรียนที่ไหนลูก

เป่าเปา : Next Idol Academy ค่ะ

บี้ : โรงเรียนเปิดแล้วนะครับ

กุ๊บกิ๊บ : ธันวาฯ เชิญพี่ๆ ด้วยนะคะ

เป่าเปา : ฝากทุกคนด้วยนะคะ

เป้าเป้ย์ : ทุกคนมาเรียนเต้นเยอะๆ นะคะ หนูเรียนบัลเล่ต์แล้วก็แจ๊สค่ะ

กุ๊บกิ๊บ : เขาเป็นคนละสไตล์กันสองคน ก็ค่อยๆ ฝึกไปเรื่อยๆ เราไม่ได้วางอะไรเลย เอาที่เขาชอบค่ะมีแค่อย่างเดียวที่บ้านเราพูดเสมอ เราอยากให้เด็กมีกิจกรรมทำ เวลาทำอะไรทำให้เต็มที่ ทำให้จริง ทำจนรู้ผลแล้วค่อยหยุด ถ้าไม่ชอบก็หยุด ถ้าชอบก็ไปต่อ เราอยากให้เด็กๆ มีวิชาติดตัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แค่นั้นเอง เพราะกิ๊บว่าถ้าเขาอยู่บ้านเฉยๆ ก็ไม่ได้ทำอะไร ก็ให้เขาเลือกทำสิ่งที่เขาชอบด้วย แต่ว่าบางครั้งกว่าจะชอบก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบาก ก็ไม่อยากให้เขายอมแพ้อะไรง่ายๆ

บี้ : บางทีเราไม่ใช่แค่ชอบ ต้องตั้งใจฝึกฝนด้วย

ชมยิ่งนาน เมียยิ่งสวยกว่าเดิม
บี้ : ไม่นะ ผมว่าสวยกว่าเดิม

กุ๊บกิ๊บ : น่ากลัวนะ

ลูกๆ แอบเม้าธ์ เห็นพ่อแม่จุ๊บคาตา บอกการแสดงความรักความอบอุ่นเป็นเรื่องสำคัญในครอบครัว
เป่าเป้ย์ : จุ๊บค่ะ จุ๊บคาตาหนูเลย

กุ๊บกิ๊บ : (หัวเราะ) แล้วลูกทำไง

เป่าเป้ย์ : หนูใช้ผ้าห่มตัวเองปิดตา

เป่าเปา : หนูวิ่งหนีค่ะ

เป่าเป้ย์ : หนูกับเจ๊ห่มผ้าห่มด้วยกัน

กุ๊บกิ๊บ : ตลก บ้านเราก็อย่างนี้แหละ สนุกๆ แต่เด็กๆ เริ่มโต เขาก็ต้องเริ่มเรียนรู้ชีวิตของเรามากขึ้น เขาเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้น แล้วเขาเป็นลูกสาว กิ๊บว่าการแสดงออกความรักความอบอุ่นในครอบครัวสำคัญ เราก็ค่อนข้างใส่ใจตรงนี้มาก

เลี้ยงลูกสาวดี เพราะพ่อคือตัวอย่างการเลือกคู่ชีวิตของลูก
กุ๊บกิ๊บ : นี่ค่ะ คุณพ่อ

บี้ : ไม่ จริงๆ ต้องยกให้กิ๊บ ผมว่าสอนลูกสาวตั้งแต่แรก มันเหมือนจะง่ายแต่จริงๆ มันซับซ้อนมาก ผมว่าสังคมผู้หญิงจะต่างกัน ผู้ชายเรามีอะไรก็คุยกันเลย แต่ผู้หญิงจะละเอียดอ่อน ที่ผู้ชายเราไม่รู้ กิ๊บเขาก็จะสอนผม คือบางทีลูกก็ได้เรียนรู้ พ่อก็ได้เรียนรู้เหมือนกัน เราพยายามเป็นคนละเอียดอ่อนให้มากขึ้น จะได้อยู่กับลูกสาวสองคนนี้ได้

กุ๊บกิ๊บ : กิ๊บจะบอกว่าพ่อเป็นตัวอย่างของการเลือกคู่ชีวิตของลูก เป็นตัวอย่างของการที่ลูกโตขึ้นไป เขาจะเลือกคบใคร เป็นแบบไหน มันก็จะมาจากพ่อ ฉะนั้นพ่อต้องเป็นต้นแบบที่ดีจริงๆ ซึ่งกิ๊บว่าครอบครัวจะแฮปปี้มีความสุขไหม ต้องเริ่มจากหัวหน้าครอบครัว เริ่มจากพ่อก่อน ถ้าพ่ออารมณ์ดี แฮปปี้เข้าใจ คนในบ้านก็จะมีความสุข ซึ่งมันสำคัญมาก

เลือกคู่ชีวิตไม่ผิดแน่นอน เป่าเป้ย์บอกพ่อหล่อกว่าวง BUS
กุ๊บกิ๊บ : ไม่ผิดแน่นอน

บี้ : พ่อมีข้อดีอะไรบ้าง

เป่าเปา : ป่ะป๊าเล่นกับหนูค่ะ

เป่าเป้ย์ : ป่ะป๊าเคยวาดรูปกับหนู ป่ะป๊าหล่อม๊าก หล่อกว่าวง BUS

บี้ : นี่คือต่อหน้าให้เกียรติ ขอบคุณมากลูกรัก

กุ๊บกิ๊บ : แต่ถ้าถามหลังไมค์อาจไม่ใช่ม้วนนี้ พี่ๆ วง BUS อาจยิ้มแป้นเลย วันนี้เจอพี่ๆ เจลบอยก็แฮปปี้มาก ชอบ สองคนนี้เขาเป็นสาวกที-ป๊อป (ลูกโชว์ท่องชื่อสมาชิกวง BUS) แล้วแบบนี้บอกว่าพ่อหล่อที่สุด (หัวเราะ)

อยู่ไทยถึงเคาท์ดาวน์ ไปจีนอีกทีปีหน้า
บี้ : ถึงเคาท์ดาวน์ครับ ไปอีกทีปีหน้า อยู่บริหารโรงเรียนไปก่อน จะมีรายการที่จีนทาบทามกันอยู่

กุ๊บกิ๊บ : ก็ไปๆ มาๆ ค่ะ










