“BIEXU” (บี้ ธรรศภาคย์) ควงคู่จิ้นในจอ “เจนเย่” ถ่ายทอดเอ็มวีซึ้ง “กลิ่นฝน” (Rain's Memory) พร้อมแคมเปญพิเศษเสิร์ฟโมเมนต์ความฟินลงจอใหญ่กลางห้างดัง! ถึง 22 กรกฎาคมนี้

ยังคงเป็นพ่อไมโครเวฟที่ทำทุกหัวใจละลายอย่างต่อเนื่องสำหรับ "BIEXU" (บี้ชี) หรือ "บี้ ธรรศภาคย์ ชี" ที่ปีนี้ทุ่มเทเวลาและใจให้กับ EP อัลบั้ม After The Rain ที่เวลานี้ได้เดินทางมาสู่เพลง 2 "กลิ่นฝน (Rain's Memory 雨的记忆)" ผลงานเพลงเหงาชวนชุ่มฉ่ำใจที่บี้สร้างมาจากเรื่องจริงของตัวเองในวันที่เคยอยู่ไกลบ้านแล้วมี "กลิ่นฝน" เป็นตัวแทนความคิดถึง"BIEXU" (บี้ชี) หรือ "บี้ ธรรศภาคย์ ชี" พูดถึงการทำงานเพลงนี้ว่า ... "กลิ่นฝน เพลงนี้ บี้ แต่งขึ้นมาเพราะว่าส่วนตัวบี้ ชอบกลิ่นของฝนมาก ๆ เลยทำให้รู้สึกเวลาเราได้กลิ่นของฝน เรามักจะคิดถึงคนที่เรารักเสมอ ซึ่งกิ๊บ (กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ชี) ก็ได้มาช่วยแต่งเพลงนี้ด้วยครับ มันทำให้เพลงนี้สมบูรณ์แบบ ให้ความรู้สึกของบี้ในวันที่ทำงานไกลบ้าน เวลาที่ฝนตกลงมาแล้วได้ "กลิ่นฝน" บี้จะชอบคิดถึงบ้านและสถานที่ที่มีความทรงจำสวยงามมันจะชัดเจนขึ้นมาอีกครั้งครับในส่วนของดนตรีที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเพลงนี้ บี้ ได้ใช้ประสบการณ์ด้วยการออกแบบซาวด์ดนตรีให้มีความเป็น Lo-fi / Chill Pop ที่ฟังสบาย พร้อมสร้างซาวด์เอฟเฟกต์เสียงฝนมาสอดแทรกเสียงเปียโนและกีตาร์ ที่ได้ "ไต้ฝุ่น กนกฉัตร มรรยาทอ่อน" เพื่อนสนิทของบี้มาช่วยจนเกิดมิติใหม่ ทำให้ใครที่ฟังเพลงจะได้สัมผัสความสวยงามที่มาพร้อมความเหงาใน กลิ่นฝน อย่างลึกซึ้ง"สำหรับมิวสิกวิดีโอพอปล่อยออกมาก็ทำเอาหลายคนฟินไปตามๆ กัน เพราะเป็นการโคจรมาเจอกับ "เจนเย่ เมธิกา จีรนรภัทร" ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ความฟินทั้งโซเชียลมาแล้ว โดยคราวนี้ทั้งสองได้ถ่ายทอดภาพความทรงจำสวยงามภายใต้โลเคชั่นสวยๆ ที่ โครงการ Toscana valley เขาใหญ่ ที่ใครดูจบต้องมีอาการใจสั่นกับเคมีที่เกินต้านของทั้งคู่แน่นอนพิเศษ! เพิ่มเติมโมเมนต์ความฟินกับมิวสิกวิดีโอ กลิ่นฝน (Rain's Memory / 雨的记忆) พร้อมฉายบนจอใหญ่ ณ ICONSIAM (ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 ก.ค.) และ centralwOrld (ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 ก.ค.) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 22 กรกฎาคม นี้ ได้ชมกันแล้ว อย่าลืมถ่ายรูปหรือคลิปแล้วแท็กบี้เข้ามาทุกช่องทางโซเชียลสัมผัสความเหงาที่แฝงความสวยงามของ "กลิ่นฝน" ได้แล้ววันนี้ทาง YouTube : BIEXU และทุกช่องทางสตรีมมิ่ง ใครที่ชื่นชอบฟีลลิ่งความเศร้าแบบฉบับ "BIEXU" (บี้ชี) หรือ "บี้ ธรรศภาคย์ ชี" ติดตามเรื่องราวต่อไปจากอัลบั้มชุด After The Rain ภายใต้สังกัด BIEXU ENTERTAINMENT ที่จะเต็มไปด้วยสตอรี่และดนตรีที่เต็มอิ่มสมการรอคอยคนฟังอย่างแน่นอนสามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอ BIEXU - กลิ่นฝน (Rain's Memory / 雨的记忆)【Official Music Video】https://www.youtube.com/watch?v=VzDdtYWZz_kติดตามฟังเพลง "กลิ่นฝน (Rain's Memory 雨的记忆)" จาก BIEXU (บี้ ธรรศภาคย์) ทุกช่องทาง Streaming