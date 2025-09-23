ภาพยนตร์คนแสดง "SAKAMOTO DAYS" เผยทีเซอร์แรก พร้อมฉายปี 2026

"SAKAMOTO DAYS" มังงะแอ็คชันคอมเมดี้ ผลงานของ ยูโตะ ซูซูกิ ประกาศสร้างเป็นภาพยนตร์คนแสดง พร้อมเผยทีเซอร์แรก เมกุโระ เร็น รับบท ซากาโมโตะ ทาโร่ เตรียมเข้าฉายในญี่ปุ่นช่วง Golden Week ปี 2026
"SAKAMOTO DAYS" เล่าเรื่องราวของ "ซากาโมโตะ ทาโร่" ชายร่างท้วมที่เปิดร้านในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ตัวตนที่แท้จริงของเขาคือนักฆ่าในตำนานที่เกษียณตัวเองไปเมื่อหลายปีก่อนหลังจากได้พบกับเนื้อคู่ อดีตคู่หูและลูกน้องของเขา แอ็กซิน ได้นำข่าวคราวค่าหัวมหาศาลมาสู่ชีวิตของทาโร่ นับจากนั้นเป็นต้นมา ชีวิตอันสงบสุขของเขาก็พังทลาย แต่ซากาโมโตะก็ไม่ยอมแพ้ เพื่อปกป้องครอบครัวและชีวิตประจำวันอันสงบสุข ซากาโมโตะจึงนำลูกน้องและเพื่อนฝูงมากมาย ทั้งเก่าและใหม่ ต่อสู้กับศัตรูที่รุมเร้า แต่เขาค่อย ๆ ค้นพบว่าผู้บงการเบื้องหลังทั้งหมดนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่ตาเห็น...?
เวอร์ชันภาพยนตร์นำแสดงโดย เมกุโระ เร็น สมาชิกวง Snow Man รับบทเป็น ซากาโมโตะ ทาโร่ กำกับและเขียนบทโดย ยูอิจิ ฟุกุดะ ผู้โด่งดังจากผลงานมากมาย อาทิ กินทามะ, วีรบุรุษโยชิฮิโกะ และ ศาสดาลาพักร้อน นอกจากนี้ยังได้ปล่อยวิดีโอทีเซอร์เผยให้เห็นชีวิตอันแสนสดใสของ ซากาโมโตะ ก่อนเกษียณอายุ
ภาพยนตร์ "SAKAMOTO DAYS" มีกำหนดเข้าฉายในญี่ปุ่นช่วง Golden Week (ปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม) ปี 2026
