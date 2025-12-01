อะตอมคลินิก จัดโปรฯ ชิงรถยนต์ไฟฟ้า BYD 1 คัน หรือลดสูงสุด 50% เฉพาะ 1-30 ธ.ค.นี้เท่านั้น

อะตอมคลินิก (Atom Clinic) ผู้นำด้านความงามและสุขภาพแบบองค์รวมระดับพรีเมียม ฉลองส่งท้ายปีด้วยแคมเปญพิเศษ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “BEAUTY CIRCUS – ความสวยเหนือจินตนาการ” คัดสรรโปรแกรมสุดพิเศษพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 50% ให้คุณสวยครบทุกความต้องการ พร้อมสิทธิ์ลุ้นของรางวัลใหญ่ รถยนต์ไฟฟ้า BYD จำนวน 1 คัน และของขวัญล้ำค่าอีกมากมาย…มาก่อน มีสิทธิ์ก่อน ความพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด!
รายละเอียดแคมเปญ “BEAUTY CIRCUS” ความสวยเหนือจินตนาการ
• ช้อปครบทุก 2,000 บาท รับคูปองชิงรถยนต์ไฟฟ้า BYD 1 ใบ
• ต่อที่ 2 ทุกการซื้อครบ 2,000 บาท รับสิทธิ์จับคูปองลุ้นรางวัลเพิ่มอีก 1 ใบ ลุ้นส่วนลดสูงสุด 50% และ ของขวัญพรีเมียมมากมาย
• ต่อที่ 3 สำหรับลูกค้าเก่า รับสิทธิ์จับคูปองเพิ่มอีก 1 สิทธิ์ทันที
• สิทธิ์พิเศษ MEMBER เปิดบัตร 100,000 บาท ใช้ได้มูลค่า 150,000 บาท
• ร่วมสนุกกับไลฟ์ทุกช่องทางของอะตอมคลินิกตลอดเดือนธันวาคม ลุ้นรับส่วนลด 30% เฉพาะหน้าไลฟ์ พร้อมส่วนลดเพิ่ม 100 บาท (เฉพาะวันที่ 1, 12, 19, 26 ธ.ค. 2568)
โปรโมชั่นตั้งแต่ 1 – 30 ธันวาคม 2568 เท่านั้น!! มอบช่วงเวลาแห่งความงามส่งท้ายปี กับทุกโปรแกรมราคาพิเศษ สำหรับผู้ที่ไม่อยากพลาดประสบการณ์ความงาม อะตอมคลินิกเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 – 20.30 น.พร้อมให้บริการในทุกสาขาทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ • สาขาเลียบทางด่วนเอกมัย–รามอินทรา • สาขาสุขุมวิท 19 • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต • สาขานครราชสีมา • สาขาบุรีรัมย์ • สาขาขอนแก่น
พร้อมสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต ชำระแบบผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน เพื่อให้คุณเลือกสรรความงามได้อย่างสบายใจและสะดวกยิ่งขึ้น สามารถติดตามกิจกรรมพิเศษ ข่าวสาร และโปรโมชันลดสูงสุดถึง 50% ได้ทุกช่องทางของอะตอมคลินิก Website : www.atomclinicofficial.com / Facebook : Atomclinic อะตอมคลินิก / Instagram : @atomclinicofficial / TikTok : Atomclinic หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-539-0199