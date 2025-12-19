“หมอเบียร์” หนึ่งเดียวในไทย คว้ารางวัล KIB 2025 ณ กรุงโซล ตอกย้ำความเป็น MASTER OF LIPOSUCTION ระดับโลก

นพ.พัทยา ตันธนาธิป หรือ “หมอเบียร์” ศัลยแพทย์ตกแต่งชื่อดังของประเทศไทย สร้างชื่อเสียงให้วงการแพทย์ไทยอีกครั้ง ด้วยการเป็นแพทย์ด้านการดูดไขมันเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล KIB 2025 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ท่ามกลางเหล่าดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากหลายประเทศ ที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
รางวัลอันทรงเกียรตินี้มอบให้จากผลงานด้านการดูดไขมันที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อรางวัล “MASTER OF LIPOSUCTION GLOBAL IMPACT” ซึ่งสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และอิทธิพลของผลงาน ที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกอย่างแท้จริง
ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความมุ่งมั่นของทีมแพทย์ The Art Plastic Surgery Hospital ที่ไม่หยุดพัฒนามาตรฐานโปรแกรมดูดไขมัน โดยผสานทั้งประสบการณ์ ความรู้เชิงลึก และความใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ผลลัพธ์ที่สวยงาม ปลอดภัย และเหมาะสมกับสรีระของคนไข้แต่ละรายอย่างแท้จริง
นพ.พัทยา ตันธนาธิป ยังเป็นแพทย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากเหล่าดาราและอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมาก โดยผลงานแต่ละเคสได้รับการพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ ล่าสุดกับเคสที่สร้างกระแส “ว้าว” อย่างมาก คือการดูดไขมันให้กับคุณเจมมี่ บูเฮอร์ ซึ่งสามารถปรับสัดส่วนได้อย่างชัดเจน สวยเป๊ะ เห็นผลจริง จนได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม
การได้รับรางวัล KIB 2025 ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของ นพ.พัทยา ตันธนาธิป เท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำศักยภาพของแพทย์ไทย ที่สามารถก้าวขึ้นสู่เวทีระดับนานาชาติ และผลักดันมาตรฐานศัลยกรรมความงามของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกอย่างแท้จริง