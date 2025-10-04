“จันทร์จวง” ไม่สะดวกแก่ ส้มหล่นพรีเซนเตอร์ทุบหน้า สวยเช้งกระเด๊ะ

ขึ้นเขียงทุบหน้าอีกครั้งกับนักร้องลูกทุ่งตัวแม่ของวงการ จันทร์จวง ดวงจันทร์ น้องสาวพุ่มพวง ดวงจันทร์ ขนาดอายุเกือบ 60 ปี ทุบรอบนี้สุดปังเหมือนกับมาเป็นสาวอีกครั้ง
เจ้าตัวเผยเคยทุบโครงหน้ามาแล้วหนึ่งครั้ง สมัยยังสาวแต่ผ่านไปหลาย10ปี เกิดปัญหาหน้าหล่น หย่อนคล้อย ทำให้ไม่สวยแลดูแก่ จึงแอบขอพรพี่สาวพุ่มพวง ดวงจันทร์ ขอให้ได้งานพรีเซนเตอร์ทุบหน้าใหม่อีกครั้ง แล้วก็ได้งานจริง บอกเลยรอบนี้ยกเครื่องใหม่ไฟกระพริบ สวยสมใจ ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตตะลึงไปตามๆ กัน กับความสวยใสแลดูอ่อนวัยราวกับสาวรุ่นของเธอ
จันทน์จวง เผยว่าอีกว่า ก่อนจะรับงานนี้ ต้องสืบประวัติหมอ และอ่านรีวิวมากมาย ไม่ใช่เรื่องเพราะเรื่องมาก แต่เพราะอยากเลือกจนมั่นใจ สุดท้ายเจอ พญ.ดารินทร์ ม่วงไทย ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญที่ The SIB Plastic Surgery Clinic ซึ่งขึ้นชื่อมากเรื่องการดึงหน้าฉบับดารา จึงตัดสินใจรับงานนี้
หลังจากผ่าตัดเสร็จ มีแต่คนทักว่าสวยขึ้นหน้าเหมือนพี่ผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ซึ่งเราก็รู้สึกยินดีและรู้สึกดีใจมากเหมือนว่าพี่ผึ้งอยู่ใกล้ๆเราตลอดเวลา เชื่อว่าตอนนี้ที่ชีวิตดีขึ้นเพราะได้บารมีของพี่พุ่มพวงดวงจันทร์คอยช่วยเหลือตลอดเวลา