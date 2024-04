“THE VENISIA CLINIC” เดอะ เวนิเซีย คลินิก สวยครบจบในที่เดียว ชู จุดขาย ศูนย์รวมนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม

‘THE VENISIA CLINIC’ เดอะ เวนิเซีย คลินิกคลินิกเสริมความงามกับนวัตกรรมล่าสุด ผู้นำเทรนด์ความงาม และเครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก พร้อมการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ ยืนหนึ่งทุกเรื่องเสริมความงาม “สวยครบ จบในที่เดียว”น.พ.สุชัจจ์ ติงรัตนสุวรรณ หรือ หมอแบงค์ แพทย์ประจำ ‘THE VENISIA CLINIC’ กล่าวว่า The Venisia Clinic เดอะ เวนิเซีย คลินิก มีทั้งหมด 15 สาขาทั่วประเทศ เปิดดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 8 ปี เราให้บริการหัตถการปรับรูปหน้าโดยไม่ผ่าตัด บริการดูแลรูปร่างและสัดส่วน ซึ่งมีบริการทั้งการดูดไขมัน และการใช้พลังงานคลื่นความร้อนจากเครื่องกำจัดไขมันโดยไม่ต้องผ่าตัด คลินิกของเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน และผ่านการรับรองจาก อย.ไทย เท่านั้น The Venisia Clinic เดอะ เวนิเซีย คลินิก เน้นเทคโนโลยีล้ำสมัยอัปเดตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานจากทั่วโลก เพื่อความมั่นใจและตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รักษาและเสริมความงามด้วยแพทย์ที่พัฒนาฝีมือทั้งด้านเทคนิคและการเสริมความงามปลอดภัยและมีมาตรฐาน และมีสาขาใกล้บ้านคุณเข้าถึงทุกจุดในประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก สามารถเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึงสำหรับบริการที่น่าสนใจ อาทิ-Air Dissector รักษาหลุมสิวด้วยระบบ O2 ผลลัพธ์ที่ได้ คือทั้งแผลเป็น หลุมสิว ร่องลึก ผิวแตกลายค่อยๆหายไป และยังทำให้รูขุมขนเล็กลง ได้ผิวใหม่พร้อมหน้าใสยิ่งขึ้น โดยมั่นใจได้ว่าไม่มีการทำลายผิวจนเกิดพังผืดเพิ่มขึ้นอีก Morpheus8ตัวช่วยกระตุ้นการเรียงตัวคอลลาเจนในชั้นผิว ในชั้นผิวหนังแท้ และลึกถึงชั้นไขมันใต้ผิวหนัง-Morpheus8 เป็นเทคโนโลยี MicroneedlingRF สำหรับการยกกระชับใบหน้า และผิวร่างกายโดยไม่ต้องผ่าตัด เน้นกระชับชั้นใบหน้า Dermis (ชั้นหนังแท้) Subcutaneous fat tissue (ชั้นไขมันใต้ผิว) ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน US FDA approved in “Deepest fractional RF technology”-ไหมน้ำ Ultra Filler ที่สุดของการเติมเต็มผิว ให้แข็งแรง นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ของการเติมผิวให้กลับมาเต็ม อิ่มฟู ดูสุขภาพดีแบบเร่งด้วย ด้วยการฉีดผงเม็ดแป้งไหมเข้าสู่ใต้ชั้นผิว-Body-jet evo เครื่องดูดไขมันพลังน้ำ ไม่ทำลายเนื้อเยื่อ ด้วยราคาเครื่องที่สูงทำให้ปัจจุบันในไทยนำเข้ามาเพียง 3 เครื่องเท่านั้น! ตัวช่วยลดสัดส่วนโดยการดูดไขมันออกจากร่างกายได้โดยตรง อ่อนโยนไม่ทำร้ายภายใน และที่สำคัญหลังทำการดูดออกมาแล้วเปอร์เซ็นต์ของเซลล์ไขมันที่ยังใช้ได้อยู่จะมีมากกว่าเครื่องดูดไขมันแบบก่อน เลยสามารถเอามาเติมในจุดที่ต้องการได้เลยทันที- Smart ND Laser ยก ดึง ตึง กระชับทุกมุมมองด้วย Smart ND Laser ที่จะช่วยกระชับจากด้านในชั้นผิว และยังช่วยทำให้ผิวยก ตึง กระชับ โดยปล่อยพลังงานผ่านเข็ม โดยยิงพลังงานเข้าไปใต้ชั้นผิว ไม่ใช่การปล่อยพลังงานผ่านการนำเครื่องแนบบนชั้นผิวแบบเดิม ๆกลยุทธ์ และ key to success ของThe VenisiaClinic เดอะ เวนิเซีย นั่นเน้นตอบโจทย์ ทุกกลุ่มความต้อง คุณหมอแบงค์ กล่าวเสริมอีกว่า‘หลักๆ คือตอบโจทย์ความต้องการของคนไข้ ด้วยการ วิเคราะห์ปัญหาตามจริง เฉพาะบุคคล และร่วมวางแผนการรักษาให้เหมาะกับความต้องการคนไข้แต่ละคน ,มาตรการการรักษาของแพทย์ ที่อัพเดตเทคนิคอยู่สม่ำเสมอ ทั้งงานประชุมในไทยและต่างประเทศ,ตัวยา เครื่องมือแพทย์ที่อัพเดตให้ทันสมัยตลอดเวลา และมีหลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้คนไข้ทุกกลุ่ม สุดท้ายเราเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ให้ลูกค้ามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเป็นของแท้ สามารถนำกล่องกลับบ้าน และการันตีด้วยยอดสั่งซื้อจริง มีโล่ยอดสั่งซื้อระดับสูงสุดของประเทศ ให้เห็นว่าสั่งซื้อสัมพันธ์กับยอดใช้จริงครับ’สำหรับผู้ที่สนใจเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดูดีกว่าที่เคย แบบปลอดภัย สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ The Venisia Clinic เดอะ เวนิเซีย คลินิก ทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆได้ที่ Tel. : 02-136-1759Facebook :https://www.facebook.com/TheVenisiaThailandInstagram :https://www.instagram.com/thevenisiaclinic.officialLine ID : @thevenisia#TheVenisiaClinicเดอะเวนิเซียคลินิก #TheVenisiaClinic #เดอะเวนิเซีย #สวยครบจบในที่เดียว #นวัตกรรม #คลินิกเสริมความงาม #เทคโนโลยีสมัยใหม่ #แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ #สวยปลอดภัย #คุณพงษ์พิพัฒน์ธชาภินทร์ #ปรึกษาฟรี #เลเซอร์ #ฟิลเลอร์