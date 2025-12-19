"สตังค์" ไม่เห็นด้วย "ไทยพีบีเอส" แจ้งยุติ "ภัตตาคารบ้านทุ่ง" เหตุทำมานาน - ไม่ทำเงิน

ทำเอาแฟนๆ ใจหายทีเดียว หลังช่วงเช้าวันนี้ (19 ธันวาคม) แฟนเพจ "ภัตตาคารบ้านทุ่ง" รายการทำอาหารที่มีเอกลักษณ์ทางช่องไทยพีบีเอสได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า "รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง..จะหายไป"
ก่อนที่ในช่วงค่ำทางด้านของ "สตังค์" จรงศักดิ์ รองเดช ผู้ดำเนินรายการ จะมีการไลฟ์สดเผยทำนองว่ารายการจะออกอากาศจนถึงสิ้นปีและจะกลับมาออกไตรมาส 2 ของปีหน้าก่อนจะยุติ โดยทางช่องให้เหตุผลทำนองว่ารายการทำมานานไม่สร้างรายได้ซึ่งตนไม่เห็นด้วย และจะรอคำชี้แจงที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
รายการ "ภัตตาคารบ้านทุ่ง" ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และมีการหยุดไปช่วงหนึ่ง ก่อนจะกลับมาออกอากาศอีกครั้งในปี พ.ศ. 2557