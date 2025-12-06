ไทยพีบีเอส ผนึกภาคีฯ เร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด บรรจุถุงยังชีพส่งของจำเป็นสู่พื้นที่มหาอุทกภัยภาคใต้

ไทยพีบีเอส ผนึกภาคีฯ เร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด ช่วยกลุ่มเปราะบางหาดใหญ่ ผ่านเวที “Public Forum : ปฏิบัติการ พลิกฟื้น คนจนเมือง หาดใหญ่” พร้อมเร่งบรรจุถุงยังชีพส่งต่อพื้นที่มหาอุทกภัยภาคใต้
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส พร้อมภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน เปิดเวที “Public Forum : ปฏิบัติการ พลิกฟื้น คนจนเมือง หาดใหญ่” ที่ จ.สงขลา เพื่อระดมแนวทาง “เซ็ตระบบหลังน้ำลด” ออกแบบกลไกเฉพาะหน้าช่วยกลุ่มเปราะบางให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างรวดเร็ว โดยมูลนิธิไทยพีบีเอส จับมือมูลนิธิกระจกเงา เดินหน้าระดมอาสาสมัครซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชน พร้อมจัดจ้างผู้มีรายได้น้อยช่วยทำความสะอาดบ้าน เพื่อสร้างรายได้หลังประสบอุทกภัย
นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เปิดเผยในรายการพิเศษ มหาอุทกภัยภาคใต้ 2568 ว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยพีบีเอส ทำหน้าที่เป็นคอลเซ็นเตอร์ระดมรับสิ่งของบริจาค สัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟู จากการดูข้อมูลได้ข้อสรุปชัดเจนว่า มีกลุ่มเปราะบาง คนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ คนที่ห่างไกล ทั้งในแง่ของพื้นที่ กลุ่มชาติพันธุ์ หรือกลุ่มอาชีพ ซึ่งค้นมาจากการพุ่งเป้าพื้นที่คนจนที่ไม่มีต้นทุน ในการดำเนินการอะไรด้วยตัวเอง และนำมาสู่แนวทางการฟื้นฟู ดังนี้ ช่วยเหลือในเรื่อง “การซ่อมรถจักรยานยนต์” เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการเดินทางของกลุ่มเป้าหมาย จึงนำเงินที่ได้รับการบริจาคมูลร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดหาน้ำมันเครื่อง ไปที่ภาคใต้ พร้อมประสานงานกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดมอาสาสมัครที่มีความรู้ช่วยกันการซ่อมจักรยานยนต์ของชาวบ้าน ขณะเดียวกันได้ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา จัดจ้างกลุ่มคนจนเมืองที่มีศักยภาพให้เข้ามาช่วยทำความสะอาดบ้าน กำจัดขยะ และขนย้ายของในพื้นที่ที่ต้องการ เนื่องจากแรงงานขาดแคลน โดยเบื้องต้นมูลนิธิไทยพีบีเอสรับผิดชอบค่าแรงทั้งหมด ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการฟื้นฟูเร่งด่วนในระยะแรก
ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ยังย้ำว่า ในวิกฤติภัยพิบัติ ต้องทำงานโดยใช้ฐานข้อมูล และโฟกัสว่าในพื้นที่หาดใหญ่มีคนได้รับผลกระทบมากมาย เราควรโฟกัสไปที่กลุ่มไหน คือเป็นกลุ่มคนที่อาจจะยังได้รับความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง ยกตัวอย่าง ของบริจาคที่ทำส่งไปตั้งใจไปให้ถึงมือกลุ่มเปราะบาง เช่น ชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ ที่โอกาสได้รับความช่วยเหลืออาจจะน้อย เป็นต้น
“เนื่องจากไทยพีบีเอสมีเครือข่ายเข้าจำนวนมาก เป็นแหล่งข้อมูลที่คอยให้ข้อมูลว่ากลุ่มไหนยังไม่ได้รับและจุดแข็งของความเป็นสื่อคือสามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสาน เราจึงเปิดศูนย์ประสานความช่วยเหลือฯ อยู่ที่ทางภาคใต้ โดยขอใช้พื้นที่ ณ กสทช. ภาค 4 มีรถขนของบริจาคออกจากไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ ไปทุกวัน และมีการประชุมวอร์รูมทุกวัน 4 โมงเย็น เพื่อประเมินสถานการณ์และประเมินกำลัง แม้ภารกิจหลักที่ต้องทำคือการสื่อสาร ทำข่าว แต่ในยามวิกฤต ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านก็เป็นภารกิจของเราด้วย” นายวันชัย กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับวันนี้ (4 ธันวาคม) เป็นวันสุดท้ายของการรับบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือโครงการ “มหาอุทกภัยภาคใต้ 2568” ก่อนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดไปยังพื้นที่ประสบภัยใน จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยหลายหน่วยงานยังคงร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด มอบน้ำมันเครื่อง 200 ลัง (2,400 ลิตร) ส่งต่อให้ศูนย์ Fix It จิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตรองเท้า GAMBOL มอบรองเท้า 1,000 คู่, บริษัท เอยูเอ็กซ์ คลาวด์ คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค, คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ฯ มอบเงินและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยผู้ประสบภัย และบริษัท เวลลอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบน้ำมันเครื่อง 1,200 ลิตร รวมถึงบริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด ที่ยังคงสนับสนุนรถขนส่งขนาด 6 ล้อ เพื่อใช้ลำเลียงของส่งถึงมือชาวใต้ได้โดยเร็ว
ล่าสุด ยอดบริจาคของมูลนิธิไทยพีบีเอส ณ เวลา 14.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2568 อยู่ที่ 7,995,060.52 บาท ผู้ประสงค์ร่วมบริจาคสามารถโอนเงินผ่านบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 071-015-6235 ธนาคารกรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม (ออมทรัพย์)
