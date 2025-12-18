Ingram Micro เผยกลยุทธ์ Google Cloud Service ทางเลือกใหม่เพื่อธุรกิจยุค AI

Google Cloud Service ทางเลือกในการเปลี่ยนผ่านสู่คลาวด์ขององค์กร
เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะการมาถึงของบริการคลาวด์ (Cloud Service) ที่นำพาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานมาสู่องค์กรทั่วโลก ดังนั้นการเลือกใช้ Cloud Service ที่เหมาะสมอาจไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นความจำเป็นสำหรับองค์กรที่ต้องการก้าวนำในตลาด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาวิธีลดต้นทุนด้าน IT หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีก็ตาม
วันนี้ Ingram Micro จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Google Cloud Service ในแบบฉบับที่เข้าใจง่าย พร้อมเผยเหตุผลว่าทำไม Ingram Micro Thailand จึงเป็นพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมในการเริ่มต้นเส้นทางสู่คลาวด์ของธุรกิจ
ทำความรู้จัก Google Cloud Platform
Google Cloud Platform (GCP) คือ ชุดบริการคลาวด์คอมพิวติ้งที่ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานเดียวกับที่ Google ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ระดับโลกอย่าง Google Search, Gmail, YouTube และ Google Maps ซึ่งทั้งหมดนับเป็น “Google Cloud Service” หรือบริการที่ทาง Google นำเสนอผ่านระบบคลาวด์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเอง
หนึ่งสิ่งที่ทำให้ Cloud Platform ของ Google โดดเด่นจากคู่แข่งคือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับนวัตกรรมด้าน AI Solution ที่ล้ำสมัย ทำให้ธุรกิจต่างๆ สามารถแข่งขันได้ โดยจำเป็นไม่ต้องลงทุนจำนวนมหาศาลในการสร้างระบบ IT เป็นของตัวเอง
บริการหลักของ Google Cloud Service ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจ
ปัจจุบัน Google Cloud Service มีบริการมากกว่า 150 รายการ โดยสามารถจัดกลุ่มบริการหลักได้ดังนี้
1. Compute
เมื่อธุรกิจของต้องการเปิดเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ Google Cloud นำเสนอบริการด้าน Compute หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้การประมวลผลหรือคอมพิวเตอร์เสมือนของ Google โดยมีตัวเลือกที่หลากหลาย เช่น
Compute Engine - บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machines) ที่สามารถปรับแต่งได้ตาม เหมาะสำหรับการ Host เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมต่างๆ
Google Kubernetes Engine (GKE) - แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการแอปพลิเคชันในรูปแบบ Container (เช่น Docker) โดยอัตโนมัติและมีความยืดหยุ่นสูง
Cloud Functions - บริการที่ให้คุณรันโค้ดได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเซิร์ฟเวอร์ (Serverless) ระบบจะทำงานเมื่อมีเหตุการณ์ (Event) บางอย่างเกิดขึ้นเท่านั้น เหมาะสำหรับงานเบื้องหลังขนาดเล็ก
2. Storage
ข้อมูลคือสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กรในยุคดิจิทัล Cloud Storage ของ Google มอบพื้นที่จัดเก็บที่มีความยืดหยุ่น สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลก พร้อมตัวเลือกการจัดเก็บประเภทต่างๆ อาทิ
Google Cloud Storage - บริการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Object Storage ที่เข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา เหมาะสำหรับจัดเก็บไฟล์ทุกประเภท เช่น รูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์สำรองข้อมูล (Backup) มีคลาสให้เลือกตามความถี่ในการใช้งานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย (Standard, Nearline, Coldline และ Archive)
Persistent Disk & Filestore - บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับใช้กับ VM ใน Compute Engine มีทั้งแบบ HDD และ SSD ให้เลือกตามประสิทธิภาพที่ต้องการ
3. Database
Google Cloud Platform มอบบริการฐานข้อมูลหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการของแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น
Cloud SQL - บริการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) แบบ Managed Service ที่รองรับ MySQL, PostgreSQL และ SQL Server ซึ่งติดตั้งและดูแลรักษาง่าย
Cloud Spanner - ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ มีความเสถียรและความสอดคล้องของข้อมูลสูง
Firestore & Firebase Realtime Database - ฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บที่ต้องการการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
4. Networking
บริการที่ช่วยสร้างและจัดการระบบเครือข่ายบนคลาวด์ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น
Virtual Private Cloud (VPC) - สามารถสร้างเครือข่ายส่วนตัวขององค์กรบน Google Cloud เพื่อควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยของทรัพยากรต่างๆ บนคลาวด์
Cloud Load Balancing - บริการกระจายทราฟฟิก (Traffic) ไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายๆ ตัวโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้และลดโอกาสเกิดปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่ม
Cloud CDN (Content Delivery Network) - บริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ (เช่น รูปภาพ, วิดีโอ) ได้เร็วขึ้น โดยการเก็บ Copy ของไฟล์นั้นๆ ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้ผู้ใช้งาน จึงใช้เวลาในการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ น้อยลง
5. AI and Machine Learning
หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของ Google Cloud ในปัจจุบัน โดยมีการนำเทคโนโลยี AI ของ Google มาให้ธุรกิจใช้งาน เช่น
Vertex AI - แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับสร้าง ฝึกสอน และใช้งานโมเดล Machine Learning
Vision AI, Video AI, Natural Language AI - บริการ AI สำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์รูปภาพ วิดีโอ และทำความเข้าใจภาษามนุษย์
BigQuery ML - สามารถสร้างและรันโมเดล Machine Learning ได้โดยตรงจากข้อมูลใน BigQuery ด้วยคำสั่ง SQL
6. Big Data & Analytics
เครื่องมือสำหรับประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล อย่าง BigQuery ระบบ Data Warehouse ที่ไร้เซิร์ฟเวอร์ (Serverless) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับ Petabyte ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที เหมาะสำหรับงาน Business Intelligence (BI) และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
โมเดลราคา Google Cloud ที่ยืดหยุ่น ตอบโจทย์ทุกขนาดธุรกิจ
Google Cloud Service มีการจัดวางโครงสร้างราคาบริการด้วยโมเดลต่างๆ ที่มีความยืดหยุ่นสูง ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจเล็กและใหญ่ในการควบคุมและจัดสรรงบประมาณได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมี Price Model จำแนกดังนี้
Pay-as-You-Go (จ่ายตามการใช้งานจริง)
โมเดล Pay-as-You-Go ถือเป็นโครงสร้างราคาหลักของบริการส่วนใหญ่จาก Google โดยองค์กรสามารถชำระค่าบริการตามการใช้งานจริง เช่น คิดค่าบริการ Compute Engine แบบรายวินาที หรือคิดค่าบริการ Cloud Storage ตามจำนวน GB ที่ใช้ ซึ่งโมเดลราคาในลักษณะนี้ช่วยให้ธุรกิจเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และสามารถปรับขนาดการใช้งานได้ตามการเติบโตของบริษัท
Free Tier (โปรแกรมใช้งานฟรี)
นอกจากโมเดลราคาตามปกติแล้ว Google ยังนำเสนอบริการ Free Tier ที่มอบบริการฟรีทั้งแบบตลอดไป (Always Free)
และเครดิตสำหรับลูกค้าใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
● บริการที่ฟรีตลอดไป (Always Free) - Google เปิดให้ใช้งานบริการบางอย่างได้ฟรีในปริมาณที่กำหนดทุกเดือน เช่น Cloud Storage 5 GB, Cloud Functions 2 ล้านครั้ง เป็นต้น
●เครดิตฟรีสำหรับลูกค้าใหม่ (Free Trial) - Google มอบเครดิตจำนวน $300 ให้กับลูกค้าใหม่ สำหรับทดลองใช้บริการต่างๆ ได้ฟรีเป็นเวลานาน 90 วัน
Committed Use Discounts (ส่วนลดเมื่อใช้งานต่อเนื่อง)
สำหรับองค์กรที่ต้องการใช้บริการ Google Cloud Service อย่างต่อเนื่อง สามารถเลือกทำสัญญา เช่น 1 ปี หรือ 3 ปี เพื่อส่วนลดพิเศษสูงถึง 57-70% จากราคาปกติ
Pricing Calculator (เครื่องมือคำนวณราคา)
สำหรับองค์กรที่ต้องการประเมินค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจใช้บริการ Google Cloud Service ทาง Google ยังมีเครื่องมือ Pricing Calculator ที่เปิดให้ใช้งานฟรี ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้าโดยการเลือกบริการและกำหนดสเปกที่ต้องการ
Ingram Micro Thailand พาร์ทเนอร์ธุรกิจในการเริ่มต้นใช้งาน Google Cloud
การเริ่มต้นใช้งาน Google Cloud Service อาจเป็นเรื่องซับซ้อนหรือท้าทายสำหรับหลายองค์กร นี่คือเหตุผลที่ Ingram Micro Thailand ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Google พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะพาธุรกิจคุณก้าวสู่ความสำเร็จ
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ในการนำ Google Cloud Platform มาใช้กับธุรกิจหลากหลายประเภท ตั้งแต่ Startup ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เรายินดีออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์ได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์คลาวด์ การย้ายระบบ (Migration) ไปจนถึงการ Optimize ประสิทธิภาพ
Ingram Micro Thailand พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จบน Google Cloud Platform ด้วยความเชี่ยวชาญ บริการที่ครอบคลุม และแพ็กเกจราคาที่คุ้มค่า
