‘Amazon’ ทุ่ม 5 หมื่นล้านดอลล์ปั้นฮับ AI ภาครัฐ ปลุกวอลล์สตรีท-คริปโตฯ ดีดตัวรับข่าวใหญ่

ตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกดีดตัวขานรับ “บิ๊กมูฟ” ครั้งสำคัญของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี “Amazon” หลังประกาศแผนอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลถึง 50,000 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 1.7 ล้านล้านบาท เพื่อปูพรมโครงสร้างพื้นฐาน AI และ Supercomputing ป้อนหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ดันความเชื่อมั่นภาคเทคโนโลยีฟื้นตัวแรง ส่งผลดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ทะยานบวก ขณะที่ตลาดคริปโตฯ รับอานิสงส์ “Ethereum” นำทีมพุ่งเกือบ 5%
คอนเนอร์ เดวิตต์ รายงานสถานการณ์ตลาดการลงทุนเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ระบุว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล กลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวกอย่างคึกคัก โดยได้รับแรงหนุนทางจิตวิทยาที่สำคัญจากการประกาศแผนการลงทุนขนาดยักษ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ Amazon
เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซและคลาวด์คอมพิวติ้ง ได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ระดมทุนกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้าน AI และซูเปอร์คอมพิวติ้ง (Supercomputing) สำหรับลูกค้ากลุ่มรัฐบาลสหรัฐฯ ผ่านบริการ Amazon Web Services (AWS)
ปูพรมดาต้าเซ็นเตอร์ "เดิมพันความมั่นคงดิจิทัล"
ภายใต้แผนงานดังกล่าว Amazon เตรียมตอกเสาเข็มก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) แห่งใหม่ในปีหน้า โดยเม็ดเงินลงทุนก้อนโตนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างกำลังการประมวลผลมหาศาลถึง 1.3 กิกะวัตต์ (Gigawatts) รองรับภารกิจสำคัญในโซนความมั่นคงสูงสุด ได้แก่ AWS Top Secret, AWS Secret และ AWS GovCloud (US)
ขณะที่แมตต์ การ์แมน ซีอีโอของ AWS ระบุว่า การลงทุนครั้งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ “พลิกโฉม” วิธีการที่หน่วยงานรัฐบาลกลางใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีซูเปอร์คอมพิวติ้ง
“เรากำลังมอบกุญแจสำคัญให้หน่วยงานรัฐเข้าถึงขีดความสามารถ AI ขั้นสูง ซึ่งจะช่วยเร่งความเร็วในการทำภารกิจวิกฤต ตั้งแต่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ไปจนถึงการค้นคว้ายารักษาโรคใหม่ๆ การลงทุนครั้งนี้คือการทลายกำแพงทางเทคโนโลยีที่เคยฉุดรั้งภาครัฐไว้ และเป็นการวางตำแหน่งให้สหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นเป็นผู้นำในยุค AI อย่างแท้จริง” ซีอีโอ AWS กล่าวเน้นย้ำ
วอลล์สตรีทขานรับ-คริปโตฯ ราคาทยอยขยับฟื้น
ข่าวใหญ่นี้ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตอบรับในเชิงบวกทันที ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1.5% ขณะที่ดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่าง Nasdaq Composite พุ่งทะยานกว่า 2.5% ด้านราคาหุ้นของ Amazon (AMZN) ดีดตัวขึ้น 1.91% แม้ว่าภาพรวมในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมาจะยังติดลบอยู่เล็กน้อยที่ 1.43% ก็ตาม
กระแสความตื่นตัวในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี (Tech Sentiment) ยังส่งแรงกระเพื่อมเชิงบวกมายังตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ข้อมูลจาก CoinGecko ชี้ให้เห็นว่า มูลค่าตลาดคริปโตฯ โดยรวม (Total Market Cap) ดีดตัวขึ้น 2.1% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
โดย Bitcoin (BTC) เหรียญพี่ใหญ่คริปโตฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.61% ขณะที่ Ethereum (ETH) โดดเด่นที่สุดในกลุ่มเหรียญหลัก โดยพุ่งขึ้นเกือบ 5% สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เริ่มกลับเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง หลังเห็นทิศทางการลงทุนที่ชัดเจนของยักษ์ใหญ่ระดับโลก