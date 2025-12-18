xs
ทีเส็บชูวิสัยทัศน์ใหม่ ดันกรุงเทพสู่ “Global Design Exhibition Hub” ใช้พลังงานนิทรรศการนานาชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงของประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่มิติใหม่ ภายใต้แนวคิดการสร้าง “New Sector” มุ่งใช้การจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้านานาชาติเป็นกลไกหลักในการผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นศูนย์กลางงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าด้านการออกแบบระดับนานาชาติ (Global Design Exhibition Hub) สอดรับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ และสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่มีมูลค่าสูงในระยะยาว

พร้อมกันนี้ ทีเส็บได้เปิดตัวโครงการนำร่องระดับนานาชาติ “THE WORLD ENDS_: Bangkok International Design Expo” ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของอุตสาหกรรมงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าของไทย ให้เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกในการเชื่อมโยงเครือข่ายนักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักลงทุน และแบรนด์จากนานาประเทศ เปิดโอกาสให้นักออกแบบไทยได้แสดงศักยภาพในเวทีสากล และเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงงานด้านการออกแบบระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยมีมูลค่ากว่า 44,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราวกว่า 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็นกว่า 8% ของ GDP ประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมสาขาการออกแบบและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สะท้อนศักยภาพของภาคการออกแบบในฐานะอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถการแข่งขันเชิงคุณภาพให้กับประเทศ

ทั้งนี้ นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และมูลค่าสูง โดยทีเส็บในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ จึงเข้ามามีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันอุตสาหกรรมการออกแบบผ่านกลไกการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของทีเส็บ คือการเพิ่มขีดความสามารถในมิติใหม่ให้กับอุตสาหกรรมไมซ์และเมืองที่มีศักยภาพรองรับการจัดงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม ทีเส็บจึงใช้การจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์กร เป็นแพลตฟอร์มในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการออกแบบ ในเมืองเป้าหมายคือกรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันให้กรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าด้านการออกแบบระดับโลก”

ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีความพร้อมและศักยภาพสูงในการรองรับการจัดงานนิทรรศการด้านการออกแบบ โดยปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานสถานที่จัดงาน จำนวนงานระดับนานาชาติที่เข้ามาจัด จำนวนผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ ตลอดจนความหลากหลายของที่พักและบริการสนับสนุนการจัดงาน

ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่อง ด้วยเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ พลังของคนรุ่นใหม่ และพลวัตทางสังคมที่หลอมรวมกันอย่างโดดเด่น อีกทั้งกรุงเทพฯ ยังได้รับการประกาศให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network: UCCN) สาขาการออกแบบ ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ City Branding และศักยภาพในการดึงดูดนักออกแบบ ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก

ในปี 2568 อุตสาหกรรมนิทรรศการและงานแสดงสินค้าในประเทศไทย สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 23.6 ล้านคน เติบโตขึ้น ร้อยละ 5.64 เมื่อเทียบกับปี 2567 และสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 98,540 ล้านบาท สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับและเป็นเจ้าภาพงานระดับนานาชาติในหลากหลายสาขา รวมถึงอุตสาหกรรมการออกแบบ

ทั้งนี้ ในหลายประเทศทั่วโลก งานแสดงสินค้านานาชาติด้านการออกแบบถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้า การลงทุน และการจ้างงานในระดับสูง ด้วยศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย และโอกาสทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน ทีเส็บจึงประกาศวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้านานาชาติด้านการออกแบบ และเป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการออกแบบของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ และเป็นจุดนัดพบของผู้ผลิต ผู้ซื้อ และนักลงทุนจากทั่วโลก

สำหรับโครงการนำร่อง “THE WORLD ENDS_: Bangkok International Design Expo” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในปี 2569 ทีเส็บได้ร่วมมือกับนักออกแบบไทยในการพัฒนาแนวคิดหลักภายใต้ธีม “จุดจบคือจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่” สะท้อนบทบาทของการออกแบบในฐานะเครื่องมือสำคัญในการมองอนาคต แก้โจทย์ของสังคมยุคเปลี่ยนผ่าน และสร้างทางเลือกใหม่ให้กับโลก

“งานดังกล่าวจะใช้กรุงเทพมหานคร เมืองที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ ความหลากหลาย และพลวัตทางวัฒนธรรม เป็นเวทีหลักในการนำเสนอผลงาน โดยไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงผลงานออกแบบเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทดลองแนวคิด การสร้างธุรกิจ การต่อยอดนวัตกรรม และการเชื่อมโยงเครือข่ายนักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักลงทุน และแบรนด์ระดับโลก พร้อมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการปูทางสู่การดึงงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้านานาชาติด้านการออกแบบเข้ามาจัดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในอนาคต” ดร. ศุภวรรณ กล่าวปิดท้าย










