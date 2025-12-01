ทีเส็บ เปิดแคมเปญ “ไมซ์อวดดิ๊ … ไมซ์ไทย ภูมิใจที่ได้อวด” ยกระดับห่วงโซ่ไมซ์ไทยโชว์โลก

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดตัว Digital Showcase Campaign “ไมซ์อวดดิ๊ … ไมซ์ไทย ภูมิใจที่ได้อวด” ดึงชาวไมซ์ร่วมแบ่งปันเรื่องราวหรือผลงานไมซ์แห่งความภาคภูมิใจใน 3 มิติ “งาน เมือง คน” ผ่านกิจกรรมออนไลน์ที่สนุก แชร์ง่าย และสร้างภาพจำ นำไปสู่การสร้าง Country Storytelling รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์นักเดินทางรุ่นใหม่มากขึ้น โดยมีแพลตฟอร์ม “ไมซ์มงคล” หนึ่งในโปรดักต์สำคัญของทีเส็บที่ชวนคนไมซ์มาสร้างสรรค์เรื่องราวดี ๆ ครบทั้ง Ecosystem ตอกย้ำการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่แข็งแรงปั้นดาวรุ่งไมซ์ ส่งต่อ สร้างแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนพลังสร้างสรรค์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีฐานต่อยอดสู่ระดับโลก
ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ประเทศไทยมีความพร้อมด้านไมซ์ที่โดดเด่นใน 3 มิติ ได้แก่ Business, Destination และ People ทั้ง 3 มิติยังมีศักยภาพสำหรับพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมไมซ์ไทย และหนึ่งในแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพดังกล่าว คือ การส่งต่อพลังระหว่างชาวไมซ์ ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ชาวไมซ์ได้ “อวดเรื่องไมซ์ดี ๆ ของตัวเอง” ผ่านกิจกรรมออนไลน์ นอกจากนี้ ทีเส็บยังปั้นแพลตฟอร์มดิจิทัล “ไมซ์มงคล” ช่องทางยกระดับ ecosystem ไมซ์ไทยด้วยกิจกรรม 3 แกนหลัก “งานรุ่ง ธุรกิจปัง และมิตรมั่งมี” สนับสนุนคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคธุรกิจไมซ์ สร้างแพลตฟอร์มคนหางาน งานหาคน สร้างศูนย์รวมงานอีเวนต์ภาครัฐ และชวนมืออาชีพมาแลกเปลี่ยนเพื่อต่อยอดธุรกิจให้ปัง
แคมเปญ “ไมซ์อวดดิ๊…ไมซ์ไทย ภูมิใจที่ได้อวด” เน้นการถ่ายทอดเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมีแพลตฟอร์ม “ไมซ์มงคล” เป็นช่องทางสร้างเรื่องราวดี ๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมไมซ์ได้นำเรื่องราวดี ๆ ไปต่อยอดแบ่งปันบอกเล่าให้คนทั้งในและต่างประเทศได้รับรู้ถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ซึ่งประกอบด้วย 3 แพลตฟอร์มย่อย ได้แก่
งานรุ่ง : คนหาไมซ์ (แพลตฟอร์มจ้างงานฟรีแลนซ์สายไมซ์ โดยเป็นการร่วมมือกับ FASTWORK)
ธุรกิจปัง : ไมซ์หาคน (รวบรวมงานไมซ์ภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงโอกาสของการได้งาน)
มิตรมั่งมี : วงแชร์ไมซ์ (พื้นที่รวมประสบการณ์และแบ่งปันมุมมองเชิงลึกของอุตสาหกรรมแบบมืออาชีพ)
นายซีเค เจิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Fastwork.co แพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ เปิดเผยถึงการเสริมโอกาสให้กับผู้ประกอบการและฟรีแลนซ์ไทยว่า “Fastwork จับมือกับทีเส็บ เปิดตัว Category ใหม่ FastExpo ภายใต้ “ไมซ์มงคล” จุดประสงค์คือการทำให้คนที่จัดงาน จัดอีเวนต์ และสัมมนา สามารถเข้าถึงบริการที่สะดวก และรวดเร็วขึ้นด้วยราคาที่สมเหตุสมผล การขยายโอกาสฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมไมซ์เช่นนี้ จะยิ่งช่วยสนับสนุนให้ไมซ์และอีเวนต์ไทยใช้คนในท้องถิ่น เพิ่มโอกาสการจ้างงาน กระจายรายได้ และสร้างระบบนิเวศฟรีแลนซ์ที่เข้มแข็งขึ้น”
ในด้านการสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนไมซ์ไทย ดร. โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทโร ดิจิทัล จำกัด ได้ย้ำถึงความสำคัญของพลังชุมชนว่า “Community Driven, made the sustain growth เราจะเติบโตอย่างเข้มแข็ง หากกลุ่มชุมชนเราแข็งแรง ในฐานะเป็นพลเมืองเล็ก ๆ ในสังคมการจัดคอนเสิร์ต การจัดงาน ขอขอบคุณทางทีเส็บที่สร้างไอเดียพร้อมสร้างจุดเริ่มต้นให้เกิดชุมชนของคนสร้างงานไมซ์ในประเทศไทย เป็นที่สร้างโปรไฟล์ของมืออาชีพ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เราจะช่วยกันให้โอกาส และส่งต่อให้อุตสาหกรรม Meetings, Incentives, Conventions, Events และ Exhibitions เป็นพื้นที่อวดของดี ให้งานไมซ์ในแคมเปญ ไมซ์อวดดิ๊ … ไมซ์ไทย ภูมิใจที่ได้อวด”
ดร. จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้ทรงคุณวุฒิของทีเส็บให้รายละเอียดในการเปิดตัวแคมเปญ “ไมซ์อวดดิ๊ … ไมซ์ไทย ภูมิใจที่ได้อวด” ว่า “การเสวนา ไมซ์มงคล ที่รวบรวมพันธมิตรไมซ์ ประกอบด้วย นายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด นายประสาน อิงคนันท์ ผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัย และ นายสานิท การุณยวนิช ที่ปรึกษาอาวุโส ประจำประเทศไทย บริษัท DMG Events จำกัด เป็นช่องทางหามิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจไมซ์และจะเป็นเวทีที่ทีเส็บจะจัดขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อสรรหาเรื่องราวดี ๆ ให้ชาวไมซ์ได้แลกเปลี่ยนและแสดงศักยภาพ”
“ทีเส็บเชื่อมั่นว่าแคมเปญ ‘ไมซ์อวดดิ๊ … ไมซ์ไทย ภูมิใจที่ได้อวด’ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นไมซ์ฮับระดับภูมิภาคและระดับโลกในอนาคต ช่วยยกระดับการรับรู้ของสังคมต่อบทบาทและพลังของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเสริมความภาคภูมิใจของคนในอุตสาหกรรมไมซ์ บนฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มดิจิทัลที่แข็งแรงของ ‘ไมซ์มงคล’ ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูล เครือข่าย และโอกาสทางธุรกิจสำหรับทุกคนในอุตสาหกรรมไมซ์ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://micemongkol.tceb.or.th/” ดร. ศุภวรรณ กล่าวปิดท้าย