ทีเส็บ ผนึก ททท.–การบินไทย–DITP ผุดแคมเปญ “SPICE UP THAI FEST” ดันเทศกาลไทยสู่สายตาชาวโลก

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ผนึกกำลังพันธมิตรหลัก ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแคมเปญ “SPICE UP THAI FEST” เพื่อดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลกเข้าร่วมงานเฟสติวัลในประเทศไทย ผ่านเครือข่ายร้านอาหารไทยทั่วโลก (Thai Restaurant Global Network) และเป็นเครือข่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย 14 สาขา
ด้วยกลยุทธ์ Influencer Marketing ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกการสื่อสารยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งเครือข่ายร้านอาหารไทยทั่วโลกนับเป็นตัวแทนประเทศไทยที่จะบอกเล่าความเป็นไทยรวมถึงงานเฟสติวัลไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก จึงนำมาสู่ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่พร้อมส่งเสริมและยกระดับงานเฟสติวัลไทยสู่สายตานานาชาติ ผ่านแคมเปญ Spice Up Thai Fest มอบตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากสายการบินไทย รวม 55 ที่นั่ง เปิดโอกาสให้ผู้โชคดีได้มาสัมผัสประสบการณ์เฟสติวัลและอัตลักษณ์ความเป็นไทย 14 สาขาในประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยตั้งเป้า 14 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ ออสเตรเลีย กัมพูชา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย จีน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเวียดนาม
ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “SPICE UP THAI FEST” คือการเดินทางครั้งใหม่ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยที่แสดงให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรทั่วโลกในการใช้พลังของอาหารไทย วัฒนธรรมไทยและเครือข่ายร้านอาหารไทยทั่วโลกเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงผู้คน ความรู้ และโอกาสใหม่ ๆ เข้าด้วยกัน ในยุคที่การสื่อสารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราไม่ได้เพียง “จัดงานเทศกาล” แต่เรากำลังเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านร้านอาหารไทย ซึ่งได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของแฟนเบสที่หลงใหลในอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตแบบไทยทั่วโลก.และการใช้งานเทศกาลเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและช่วยยกระดับงานเทศกาลของไทยให้เป็นงานระดับโลก รวมทั้งช่วยสร้างเอกลักษณ์ของประเทศให้เป็นจุดขายทั้งของอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวบนเวทีโลก”
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “อาหารไทยและเทศกาลไทย ถือเป็นประตูบานแรกสู่การสัมผัสวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง แคมเปญ Spice Up Thai Fest มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทย ผ่านประสบการณ์จริงในร้านอาหารไทยทั่วโลก ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้ ความผูกพัน ความประทับใจ และสามารถกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้บรรลุเป้าหมาย 36 ล้านคนภายในปี 2569 อันเป็นการสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล”
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT นอกจากจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลกแล้ว ยังเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่อัตลักษณ์อาหารไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ SPICE UP THAI FEST ที่นำร่องกิจกรรมผ่านร้าน Thai SELECT ในหลายประเทศนั้น จะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงานเฟสติวัลในประเทศไทยให้กับกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี”
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การบินไทยมีความยินดีที่ได้สนับสนุนแคมเปญที่จะช่วยสร้างประสบการณ์เทศกาลไทยในระดับนานาชาติ ผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกและรางวัลสำหรับร้านอาหารและผู้บริโภค ตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจระดับโลก”
สำหรับแคมเปญ Spice Up Thai Fest ลูกค้าเพียงรับประทานอาหารที่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมสแกน QR Code ณ ร้านอาหารที่เข้าร่วม เพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ www.SpiceUpThaiFest.tceb.or.th และร่วมกิจกรรมโดยถ่ายภาพพร้อมบรรยายความรู้สึกกับอาหารไทยและอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเช็คอินบนแพลตฟอร์ม ก็มีโอกาสได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากสายการบินไทย รวมกว่า 55 รางวัล เพื่อมาร่วมสัมผัสประสบการณ์งานเฟสติวัลไทยในประเทศไทย โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 – 18 มกราคม 2569 พร้อมประกาศผู้ได้รับรางวัลบนแพลตฟอร์มในวันที่ 22 มกราคม 2569 สามารถติดตามรายละเอียดแคมเปญได้ที่ www.SpiceUpThaiFest.tceb.or.th