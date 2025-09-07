xs
xsm
sm
md
lg

บอสทีเส็บใหม่ ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ชูวิสัยทัศน์ “Change That Matters”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 - สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดตัว ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ในฐานะผู้อำนวยการคนใหม่ พร้อมประกาศวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Change That Matters” เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำไมซ์ระดับโลก และสร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางที่โลกให้ความไว้วางใจ


ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า การกลับมาทำงานที่ทีเส็บครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการกลับมาทำงานที่เดิม แต่เป็นเพราะมี passion และภารกิจที่ยิ่งใหญ่รออยู่ ประสบการณ์กว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาในการทำงานที่สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจ “Real Sector หรือ ภาคธุรกิจที่แท้จริง” ซึ่งสะท้อนความต้องการของผู้ประกอบการอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงตระหนักว่า ไมซ์ไม่ใช่เพียงอุตสาหกรรมการจัดงาน แต่คืออุตสาหกรรมที่สร้างคุณค่าและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ “Change That Matters” คือต้องมีผลกระทบที่สำคัญและมีความหมายให้กับ Real Sector

สำหรับวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินงาน ดร. ศุภวรรณ ได้กำหนดให้ทีเส็บขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น “Global-Asia’s Trusted Gateway” หรือ ประตูสู่เอเชียที่ทั่วโลกให้ความไว้วางใจ โดยมีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เกิดผลกระทบสูง (high-impact) และส่งมอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าและยั่งยืน (transformative, high-value, sustainable experiences) และขับเคลื่อนไมซ์ให้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ เพราะไมซ์ช่วยสร้างโอกาสสำหรับต่อยอดทางธุรกิจและการพัฒนาวิชาชีพให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจมากกว่ารายได้ในรูปแบบการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว วิสัยทัศน์นี้จะขับเคลื่อนด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ G-L-O-C


Global Reach: มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์จุดหมายปลายทาง การประมูลงานไมซ์ระดับนานาชาติอย่างชาญฉลาด (Smart Bidding) การขยายตลาดในต่างประเทศ และการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อดึงงานที่มีผลกระทบสูงเข้ามาจัดในประเทศ
Local Strength: การพัฒนาคลัสเตอร์เมืองไมซ์ (MICE City Clusters) ใน 10 เมือง รวมถึงเมืองรองอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างกิจกรรมเรือธง (Flagship Events) ที่สามารถยกระดับประเทศไทยในเวทีโลกได้

Organisation Transformation: มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับการเติบโต ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาบุคลากร (People Transformation) โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เต็มไปด้วยความไว้ใจและปลอดภัยทางจิตใจ (Psychological Safety) การเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล (Digitalisation) ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven) และที่สำคัญคือการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน


Capabilities Excellence: การยกระดับบทบาททีเส็บให้เป็นผู้กำหนดนโยบาย (Policy Shaper) และการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์ของอาเซียน และการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ดร. ศุภวรรณ ยังย้ำด้วยว่า ทีเส็บให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้ก้าวทันสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนและโจทย์ที่ท้าทายในระดับสากล โดยหนึ่งในสาระสำคัญคือการพัฒนาระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีความเข้มแข็งและเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อจะได้มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยพลังของการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย













บอสทีเส็บใหม่ ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ชูวิสัยทัศน์ “Change That Matters”
บอสทีเส็บใหม่ ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ชูวิสัยทัศน์ “Change That Matters”
บอสทีเส็บใหม่ ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ชูวิสัยทัศน์ “Change That Matters”
บอสทีเส็บใหม่ ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ชูวิสัยทัศน์ “Change That Matters”
บอสทีเส็บใหม่ ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ชูวิสัยทัศน์ “Change That Matters”
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น