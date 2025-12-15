ASIATIQUE ร่วมกับพันธมิตรฉลองข้ามปีสุดยิ่งใหญ่ริมเจ้าพระยา กับ ASIATIQUE’s THAILAND COUNTDOWN 2026 งานเคานต์ดาวน์ 5 วันเต็มที่ต้องมาให้ได้

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ภายใต้การบริหารงานของ แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น (AWC) พร้อมด้วยพันธมิตร อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกสิกรไทย ผนึกกำลังจัดงาน “ASIATIQUE’s THAILAND COUNTDOWN 2026” สร้างสรรค์ประสบการณ์เฉลิมฉลองข้ามปีสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งแรกกับงานเคานต์ดาวน์ 5 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 และ 31 ธันวาคม 2568
งานยิ่งใหญ่แห่งปี ที่จะเปลี่ยนลานกิจกรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้กลายเป็น Global Countdown Destination ด้วยการผสานพลังของ Art – Music – Culture – Immersive Light Experience นำเสนอประสบการณ์ใหม่ไม่เหมือนใคร เพื่อยกระดับกรุงเทพฯ สู่เวทีโลก และเป็นแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องมาเยือนในช่วงเทศกาลปีใหม่
จากศิลปะไทยสู่สตรีทคัลเจอร์ระดับโลก — ประสบการณ์เฉลิมฉลองสุดล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ภายในงาน ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสพลังสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “พลังแห่งเสียง ความคิดสร้างสรรค์ และ อัตลักษณ์ไทยร่วมสมัย” ผ่านกิจกรรมสุดตื่นตา ได้แก่
•คอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำของประเทศตลอด 5 วัน
•การแข่งขันสตรีทแดนซ์ระดับนานาชาติ
•การแสดง โขนไทยร่วมสมัยชุดพิเศษ
ทั้งหมดออกแบบเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกในช่วงปีใหม่
เปิดประสบการณ์ใหม่ระดับโลก ก่อนใคร ที่ ASIATIQUE
มากกว่าแค่การเฉลิมฉลองส่งท้ายปี เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสแลนด์มาร์กและประสบการณ์ใหม่ระดับโลก ที่ไม่ควรพลาด อาทิ Skyflyers: Wings of Garudapterus เครื่องเล่นลอยฟ้าที่สูงที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก มอบมุมมองพาโนรามาเหนือฟากฟ้าเจ้าพระยา Jurassic World: The Experience Bangkok ประสบการณ์ผจญภัยในโลกแห่งไดโนเสาร์แบบ Immersive และ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านความยั่งยืนกับ Better World Better Future พื้นที่จัดแสดงแบบ Immersive Sustainable Edutainment นอกจากนี้ เอเชียทีค ยังมีกิจกรรมใหม่ ร้านค้าคอนเซ็ปต์ใหม่ และประสบการณ์ใหม่อีกมากมาย ที่พร้อมต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลกตลอดเทศกาล
งานใหญ่ 5 วันเต็ม – กับ Countdown Festival แบบ Non-stop
เริ่มตั้งแต่ ค่ำคืน Christmas Eve (24 ธันวาคม 2568) ด้วยพลุเปิดเทศกาล เพื่อส่งสัญญาณว่างานเฉลิมฉลองระดับโลกกำลังจะเริ่มขึ้น ต่อด้วยความสนุกต่อเนื่อง 25–28 ธันวาคม 2568 กับคอนเสิร์ตและโชว์สุดพิเศษจาก โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, GAVIN.D, เก่ง ธชย พร้อมโขนไทยชุดพิเศษ, F.HERO และ การประกวดสตรีทแดนซ์กับ Breakdance Crew ระดับประเทศ พร้อมรางวัลพิเศษสู่การประกวดระดับนานาชาติที่ต่างประเทศ
นับถอยหลังสุดยิ่งใหญ่ในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม ‘CHANG MUSIC CONNECTION presents ASIATIQUE’s THAILAND COUNTDOWN 2026’จัดเต็มลาน Lifestyle Market ริมน้ำเจ้าพระยา กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากศิลปินระดับท็อปของประเทศ ได้แก่ ZEAL, PARADOX, TATTOO COLOUR, BODYSLAM ตื่นตากับ Mega Visual Stage, Laser Show, Interactive Countdown Screen พร้อมพลุสุดอลังการออกแบบโดยทีมระดับโลก และปิดท้ายด้วย After Party จากดีเจชื่อดัง ที่จะทำให้ค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กลายเป็นคืนที่สมบูรณ์แบบที่สุด รับชมถ่ายทอดสดทั่วประเทศผ่านทาง Amarin TV ช่อง 34
เดินทางสะดวก – มาที่เดียวครบทุกความสุข
สามารถเดินทางมา เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ได้อย่างสะดวก
•รถยนต์ส่วนตัว มีบริการลานจอดรถ 3 โซน
•Shuttle Van บริการฟรีทุกวัน 11:00 – 19:00 น. จากวัดยานนาวา ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน
•Shuttle Boat บริการฟรีทุกวัน 16:00–23:30 น.จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน
•พิเศษ! คืนวันที่ 31 ธ.ค. 2568 Shuttle Boat ขยายเวลาถึง 02:00 น.
ร่วมสร้างประสบการณ์ปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย – ฟรีตลอดงาน
ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่แบบ Non-Stop กับงาน ASIATIQUE’s THAILAND COUNTDOWN 2026 ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 และ 31 ธันวาคม 68 ได้ที่ ASIATIQUE The Riverfront Destination – All Day Everyday Happiness เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีทุกวัน