xs
xsm
sm
md
lg

“นานา-เวย์” เสียงสั่นประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land of Music 2025 แล้ว! สปอนเซอร์ถอนตัวจนไม่สามารถจัดงานได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากที่ลุ้นกันอยู่นาน ว่าคอนเสิร์ต Land of Music 2025 ซึ่งจะจัดที่สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จะได้จัดตามกำหนดเดิมหรือไม่ เพราะปัญหาที่เกิดกับ “นานา ไรบีนา” และ “เวย์ ไทยเทเนียม” ปริญญา อินทชัย โต้โผใหญ่ในการจัดงาน ที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกง 

ล่าสุด “เวย์ ไทยเทเนียม” และ “นานา” เผยผ่านไลฟ์สด ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขอโทษทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมคืนเงินคนที่ซื้อบัตร ให้ติดต่อทางช่องทางโซเชียลได้เลย และพรุ่งนี้จะมีการประชุมกับทางโรงแรมและรีสอร์ตที่มีผู้จองที่พักไว้สำหรับดูคอนเสิร์ต ว่าจะมีแนวทางการช่วยเหลือจัดการอย่างไรได้บ้าง งานนี้ นานา พูดเสียงสั่น จน “ดีเจบอย” เพื่อนสนิท ต้องบอกให้ไปพัก
 
ขณะที่เพจ Land of Music ก็ได้ออกประกาศยกเลิกงานดังกล่าว โดยเผยว่าได้พยายามอย่างเต็มกำลังเพื่อให้คอนเสิร์ตเกิดขึ้น แต่สปอนเซอร์ถอนตัวจากการลงทุน ส่งผลให้ผู้จัดไม่สามารถดำเนินการจัดงานต่อไปได้ ขอคืนคิวการแสดง และคืนค่าบัตรให้แก่ผู้ซื้อทุกท่าน

“จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทางเราในนามผู้จัดงาน ได้พยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้งานคอนเสิร์ต Land of Music 2025 สามารถเกิดขึ้นได้ตามความตั้งใจ แม้จะต้องเผชิญกับกระแสข่าวและอุปสรรคหลากหลายประการตลอดช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 11 ธันวาคม 2025 ทางนักลงทุนซึ่งเข้ามาสนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้น ได้แจ้งความประสงค์ขอถอนตัวจากการลงทุน ส่งผลให้ทางผู้จัดไม่สามารถดำเนินการจัดงานต่อไปได้จริง ๆ

ทางผู้จัดขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อทุกความคาดหวัง ความตั้งใจ และกำลังใจที่ทุกท่านได้มอบให้มาโดยตลอด พร้อมทั้งขอขอบพระคุณทุกความเชื่อมั่นและการรอคอยที่มีต่อคอนเสิร์ต Land of Music 2025 จนถึงวันนี้

ในโอกาสนี้ ทางผู้จัดขอกราบขออภัยต่อศิลปินทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับงานในครั้งนี้เป็นอย่างสูง ทางผู้จัดมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และอยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องการขอคืนคิวการแสดงอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อศิลปินน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้

นอกจากนี้ ทางผู้จัดขออภัยต่อทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนับสนุนและพันธมิตรทุกฝ่าย ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการจัดงานในครั้งนี้

ทางผู้จัดยินดีดำเนินการคืนค่าบัตรให้แก่ผู้ซื้อทุกท่าน

สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ต ผ่านช่องทาง All Tickets ทางเราจะมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการคืนเงินให้ทราบภายในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคมนี้ ผ่านทางหน้าเพจ Facebook Land of Music อย่างเป็นทางการ

สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรผ่านทาง LINE หรือ TikTok สามารถติดต่อเพื่อขอรับการคืนเงินได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093-939-1924 และ Line @landofuscamp

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับ เก้าอี้ Land of Music ไปแล้ว สามารถเก็บไว้ได้โดยไม่จำเป็นต้องส่งคืนให้กับทางผู้จัด

พวกเราขอขอบพระคุณทุกความเข้าใจ และขออภัยอย่างสุดซึ้งจากใจอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้

LAND OF MUSIC
12 ธันวาคม 2568”










“นานา-เวย์” เสียงสั่นประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land of Music 2025 แล้ว! สปอนเซอร์ถอนตัวจนไม่สามารถจัดงานได้
“นานา-เวย์” เสียงสั่นประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land of Music 2025 แล้ว! สปอนเซอร์ถอนตัวจนไม่สามารถจัดงานได้
“นานา-เวย์” เสียงสั่นประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land of Music 2025 แล้ว! สปอนเซอร์ถอนตัวจนไม่สามารถจัดงานได้
“นานา-เวย์” เสียงสั่นประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land of Music 2025 แล้ว! สปอนเซอร์ถอนตัวจนไม่สามารถจัดงานได้
“นานา-เวย์” เสียงสั่นประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land of Music 2025 แล้ว! สปอนเซอร์ถอนตัวจนไม่สามารถจัดงานได้
กำลังโหลดความคิดเห็น