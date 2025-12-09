ทนาย "ไฮโซข้าวโพด"พบ ปอศ.มอบหลักฐานโอนเงิน 116 ล้านให้ "นานา ไรบีนา"

ทนายความ"ไฮโซข้าวโพด" พบตำรวจ ปอศ. มอบหลักฐานการโอนเงินจำนวน 116 ล้านให้ "นานา ไรบีนา"
วันนี้ ( 9 ธ.ค.) นายสวัสดิ์ เจริญผล ทนายความของ นางสาวสมิทธินันท์ หรือ "ไฮโซข้าวโพด" หนึ่งในผู้เสียหายในคดี "นานา ไรบีนา" กล่าวภายหลังเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปอศ.) ว่า วันนี้มาให้ข้อมูลและยื่นหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานสอบสวนต้องการ ซึ่งการให้ปากคำในวันนี้ใช้เวลานานพอสมควร อย่างไรก็ตามไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากเป็นความลับทางราชการ เกรงว่าจะกระทบกับสำนวนทางคดี
นายสวัสดิ์ กล่าวว่าสำหรับเอกสารส่วนใหญ่ที่นำมายื่นในวันนี้เป็นเอกสารโอนเงินของลูกความตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการโอนเงิน ซึ่งเฉพาะส่วนของข้าวโพดมีการโอนเงินออกไปทั้งหมด 116 ล้านบาท ซึ่งพนักงานสอบสวนต้องการทราบรายละเอียดในแต่ละช่วงเพิ่มเติม พร้อมยังบอกอีกว่า นอกจากข้าวโพดแล้วตนยังเป็นทนายให้ลูกความอีก 2 คน ในกลุ่ม 17 คนด้วย ส่วนกรณีที่ นายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความของนานา ต่อสู้ว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีฉ้อโกง ก็ต้องนำข้อมูลพฤติการณ์มาเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ เพราะเราไม่ใช่ผู้ตัดสินว่าถูกหรือผิด จึงต้องนำข้อมูลต่าง ๆ มาให้พนักงานสอบสวนอย่างรอบด้าน
นายสวัสดิ์ กล่าวอีกว่า หากพนักงานสอบสวนต้องการพยานหลักฐานหรือข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถประสานให้เข้าพบได้ หรือแม้แต่ลูกความตนมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถเข้าพบพนักงานสอบสวนได้โดยไม่ต้องรอให้พนักงานสอบสวนเชิญตัว
ด้าน พ.ต.อ. นิตติโชติ เพ็ญจำรัส รอง ผบก.ปอศ. กล่าวว่า พนักงานสอบสวนนัดหมาย "ไฮโซข้าวโพด" เข้าให้ปากคำเพิ่มเติม เพื่อให้สำนวนคดีมีความแน่นหนามากขึ้น เนื่องจากยังมีบางประเด็นที่ต้องให้การเพิ่ม ส่วนจะมีการออกหมายเรียก นายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทยเทเนียม ในวันนี้เลยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการสอบปากคำผู้เสียหายในครั้งนี้ หากคำให้การและพยานหลักฐานต่าง ๆ พร้อม ก็จะทำการออกหมายเรียกในทันที