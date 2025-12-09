โอละพ่อ! ‘เวย์ ไทเทเนียม’ เปิด Ledger ที่กองปราบฯ หักมุมเจอแค่เหรียญมีมสยบข่าวร้อยล้าน

ดราม่า ‘กระเป๋าคริปโตปริศนา’ จบแบบหักมุม! ‘เวย์ ไทเทเนียม’ ควงภรรยาเข้ากองปราบฯ แสดงความบริสุทธิ์ใจ ปลดล็อก ‘Ledger Nano’ ต่อหน้าพนักงานสอบสวน สยบข่าวลือเงินสะพัดร้อยล้าน ผลตรวจทำเอาอึ้ง พบเพียงเหรียญมีม ‘Dogecoin-Shiba Inu’ มูลค่ารวมจิ๊บจ๊อยหลักแสนบาท ทนายดัง ‘สายหยุด’ ยันลูกความยังลอยลำไร้ข้อหา ชี้เป็นเพียงการให้ความร่วมมือทางเทคนิคเพื่อพิสูจน์ความจริง
มหากาพย์ ‘Ledger’ คลี่คลาย เปิดเซฟลับกลางกองปราบฯ
ความคืบหน้าล่าสุดของมหากาพย์ “กระเป๋าเงินคริปโต” ที่โยงใยครอบครัวแร็ปเปอร์ดัง เริ่มมีความชัดเจนขึ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมานายปริญญา อินทชัย หรือ “เวย์ ไทเทเนียม” พร้อมด้วยภรรยา นานา ไรบีนา และทีมทนายความ ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เพื่อไขปริศนาอุปกรณ์ Ledger Nano (Hardware Wallet) ที่ตกเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลก่อนหน้านี้
ทั้งคู่ใช้เวลาในการให้ปากคำและดำเนินการทางเทคนิคร่วม 3 ชั่วโมง ภายในห้องสอบสวน ก่อนจะเดินทางกลับโดยพยายามหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์กับกองทัพสื่อมวลชนที่มารอทำข่าว ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายความในการชี้แจงข้อเท็จจริง
เบื้องหลังห้องสอบ ถ่วงเวลากู้รหัส-พบเพียง ‘Meme Coins’
ด้านนายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความชื่อดัง เปิดเผยเบื้องลึกของการเข้าพบเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ว่า ทางตำรวจไม่ได้มีการออกหมายเรียกเวย์มาสอบปากคำในฐานะผู้กระทำผิด แต่เป็นการ “เชิญตัว” เพื่อขอความร่วมมือในการ “ปลดล็อกเครื่อง Ledger Nano” ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการพิสูจน์เส้นทางการเงิน
ขณะที่กระบวนการเปิดใช้งานอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบกินเวลานานกว่าปกติ เนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้เปิดใช้งานมาเป็นเวลานาน แต่ท้ายที่สุดก็สามารถกู้คืนการเข้าถึงข้อมูลภายในได้สำเร็จ ท่ามกลางการเฝ้าสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ ปอท.
ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนหน้าจอทำเอาหลายฝ่ายต้องประหลาดใจ เมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายใน ไม่ใช่บิทคอยน์หรือเหรียญหลักมูลค่ามหาศาล แต่กลับพบเพียงเหรียญมีม (Meme Coins) ยอดนิยมอย่าง Dogecoin และ Shiba Inu เท่านั้น
ขณะที่เมื่อคำนวณมูลค่าตามราคาตลาดปัจจุบัน พบว่าสินทรัพย์ทั้งหมดมีมูลค่ารวมเพียงประมาณ 100,000 บาท ซึ่งห่างไกลจากตัวเลข “ร้อยล้าน” ตามกระแสข่าวลือที่สะพัดออกไปก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง
ทนายยันสถานะ ‘พยานเทคนิค’ ไม่ใช่ ‘ผู้ต้องหา’
นอกจากนี้ทนายสายหยุด ย้ำชัดในประเด็นข้อกฎหมายว่า การนำ Ledger มาเปิดเผยต่อหน้าพนักงานสอบสวนในครั้งนี้ เป็นยุทธวิธีในการ “แสดงความบริสุทธิ์ใจ” อย่างโปร่งใส เพื่อหักล้างข้อครหาว่าทรัพย์สินในอุปกรณ์ดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินทุนสีเทามูลค่ามหาศาลตามที่สังคมตั้งข้อสงสัย
ในส่วนของสถานะทางคดี ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจ “ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา” ใด ๆ แก่ เวย์ ไทเทเนียม ส่วน นานา ไรบีนา นั้นเดินทางมาเพียงในฐานะผู้ติดตามและให้กำลังใจสามีเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเข้าพบครั้งนี้ เป็นเพียงกระบวนการให้ความร่วมมือด้านพยานหลักฐานทางเทคนิค มากกว่าจะเป็นการถูกเรียกสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงตามที่เป็นข่าวกับภรรยาก่อนหน้านี้