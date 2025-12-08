"เวย์ ไทเทเนี่ยม" พบ ตร.เปิดกระเป๋าเงินดิจิทัล เผยมีแค่แสนกว่าบาท-ยันพร้อมมารับทราบข้อหา

"เวย์ ไทเทเนี่ยม" ควง"นานา ไรบีนา" แสดงความบริสุทธิ์ใจเปิดกระเป๋าเงินดิจิทัลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พบมีมูลค่าแสนกว่าบาท ไม่ถึงร้อยล้านตามที่เป็นข่าวยันพร้อมเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา
วันนี้ (8 ธ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 17.30 น. นายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนี่ยม กับ นางไรบีนา อินทชัย หรือ นานา ไรบีนา ได้เดินทางกลับทันทีภายหลังเสร็จสิ้น การเข้าชี้แจงเกี่ยวกับเครื่อง ledger-nano-x (hardware wallet) หรือ เครื่องเก็บเงินดิจิทัลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทั้งนี้ระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินไปขึ้นรถนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่ถูกทั้งสองปฏิเสธที่จะตอบคำถาม โดยตอบสั้น ๆ เพียงว่า ทนายความส่วนตัวจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด ก่อนจะขึ้นรถขับออกไปในทันที
ขณะที่ นายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความของทั้งสอง กล่าวว่า วันนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา หรือ ทำการสอบปากคำนายปริญญา แต่อย่างใด ซึ่งการมาในวันนี้เป็นการมาแสดงความบริสุทธิ์ใจและให้ความร่วมมือในการเปิดเครื่อง ledger-nano-x (hardware wallet) หรือ เครื่องเก็บเงินดิจิทัล เพื่อดูมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใน ซึ่งเป็นของนายปริญญา จากการตรวจสอบพบว่า มีเพียงเหรียญชิบะ และ เหรียญอีกประเภท หนึ่งอยู่ในเครื่อง มีมูลค่ารวมกันประมาณแสนกว่าบาท ไม่ได้มีเป็นหลักร้อยล้านบาทตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด
นายสายหยุด กล่าวต่อว่า ในส่วนของการให้ปากคำของ นายปริญญา นั้น ยังอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมหลักฐานออกหมายเรียก เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา ส่วนจะเป็นความผิดจากเรื่องใดนั้น ตนยังไม่ทราบรายละเอียด และ ยังไม่ทราบว่าผู้เสียหายเป็นใคร ซึ่งจากการพูดคุยกับ นายปริญญา กับ นานา ตอนนี้ ทั้งคู่ขอโฟกัสกับเรื่องงาน และ เรื่องธุรกิจก่อน เพราะทราบว่าตอนนี้ใกล้จะถึงวันจัดคอนเสิร์ตแล้ว เพื่อที่หนี้สินจะได้เดินต่อไปได้ ส่วนเรื่องของดีเจดาด้า ที่จะแจ้งความดำเนินคดี นานา เพิ่มนั้น อยู่ระหว่างเจรจาประสานกับทางทนายของดีเจดาด้า ว่าจะยังไงต่อไป แต่ในส่วนของ คุณเจนสุดา และ คุณพอลล่า ยังไม่เคยคุยกับทั้งสองท่าน จึงไม่ทราบรายละเอียด