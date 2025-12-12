สกสว. เปิดฉาก Thailand Talent Summit 2025 สร้างพลัง สร้างผลกระทบระดับชาติ รวมนักวิจัยกว่า 2,000 คน พร้อมขับเคลื่อนไทยด้วยนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดงาน "การประชุมบุคลากรไทยที่มีความสามารถระดับสูง ประจำปี พ.ศ. 2568 (Thailand Talent Summit 2025: Fostering Thailand Future; Advancing Innovation and National Impact)" อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช (PEACH) โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนักวิจัยจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) กล่าวในพิธีเปิดว่า “Thailand Talent Summit 2025 เป็นกลไกสำคัญที่สะท้อนบทบาทของกระทรวง อว. ใน การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยเป็นเวทีที่รวมบุคลากรความสามารถระดับสูงกว่า 2,000 คน จากทั่วประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ และเสริมพลังเครือข่ายกับนักวิจัยอาวุโส ภายใต้แนวคิด “Fostering Thailand Future; Advancing Innovation and National Impact” ทั้งนี้ กระทรวง อว. มุ่งผลักดันให้บุคลากรความสามารถระดับสูงเป็นพลังหลักในการผลิตองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจ สังคม และความท้าทายในอนาคตเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม”
ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า "Thailand Talent Summit 2025 เป็นการรวมตัวของนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัยอาวุโสกว่า 2,000 คน ที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน ตลอด 3 วันนี้จะเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral และ Poster มากกว่า 500 ผลงาน การเสวนากับนักวิจัยผู้ประสบความสำเร็จที่จะช่วยเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยไทย เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกและสร้างผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาประเทศ และสกสว. ยังมุ่งมั่นสนับสนุนให้งานวิจัยออกจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในสังคม ด้วยแนวคิด SRI for All ที่เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมจะสร้างประโยชน์เพื่อคนไทยทุกคน"
“ดิฉันขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อ ผู้บริหาร สกสว. และทีมงานในชุดที่ผ่านมา ที่ได้ทุ่มเทสติปัญญา เวลา และความมุ่งมั่นในการวางรากฐานสำคัญของระบบ ววน. ในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาระบบนี้ไม่ใช่เพียงการปรับปรุงเชิงเทคนิค แต่เป็นการ สร้างกติกาใหม่ของประเทศ ทั้งในด้านการบริหารทุนวิจัย การกำหนดบทบาท PMU ระบบข้อมูลกลาง และแนวคิดเรื่องงานวิจัยที่ต้องตอบโจทย์ประเทศและประชาชน สิ่งที่เรามีในวันนี้ คือ “รากฐานที่มั่นคง” และสิ่งที่เราจะทำต่อไป คือ “สร้างระบบที่เติบโต เชื่อมโยง และยกระดับได้จริง ตลอดปี 2568 เม็ดเงินภาษีประชาชนกว่า 19,250 ล้านบาท ได้ถูกเปลี่ยนเป็น "พลัง" ที่สัมผัสได้จริง เราได้เห็น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส. แก้ปัญหามะเร็งท่อน้ำดีจนลดภาระผู้ป่วยได้กว่า 6,500 รายเราภูมิใจกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS ที่สร้าง"ทวารเทียมจากยางพาราไทย" ช่วยสร้างรายได้ให้ชาวสวนยางและลดการนำเข้า และเรามี สถาบันวัคซีนแห่งชาติ หรือ NVI ที่พัฒนาวัคซีนโควิดฝีมือคนไทยสำเร็จ เป็นต้น” ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง กล่าว
งาน Thailand Talent Summit 2025 เริ่มต้นด้วยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ตามด้วยพิธีมอบรางวัล Thailand Talent Award 2025: Outstanding Research Organization ให้แก่ 10 หน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ววน. ที่ดี และบรรยายพิเศษหัวข้อสำคัญ คือ "Beyond Limits: SRI Policy for Impactful Research ช่วงบ่ายเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนผ่าน Parallel Session ได้แก่ 1. Forum Session 4 หัวข้อดังนี้ 1) Global Horizons: Empowering Young Researchers for International Impact 2) From Lab to Life: Driving Research Toward Real World Impact 3) RU Connext: RU Ecosystem หน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และ 4) Future for the hub & the hub for the future และ 2. Poster Appraisal Session กิจกรรมช่วงค่ำ ประกอบด้วยการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการตัดสินการประกวดผ้าไทยร่วมสมัย ภาพวาด และภาพถ่ายที่สะท้อนศักยภาพของคนไทย
ในวันที่ 12 ธันวาคม เปิดเวทีความรู้ด้วย Oral Presentation ใน 8 ห้องย่อย พร้อมบรรยายพิเศษ "Social Innovation for Community Empowerment", “ความสำเร็จของกองทุน Innovation One”, "Unlock the Talent: คิดแบบนักนวัตกรรม สู่ศักยภาพใหม่ของนักวิจัยไทยในเวทีโลก " และเวทีเสวนา "Successful Innovation-Driven Researchers: Powering Thailand's Future" จากนักวิจัยผู้ประสบความสำเร็จ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Leap National Impact: Innovation Funding Pitch ที่นักวิจัยรุ่นใหม่นำเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน ช่วงเย็น Poster Appraisal Session ปิดท้ายด้วยการประกวดดนตรี "Rhythm of Siam"
วันสุดท้าย 13 ธันวาคม เริ่มด้วยกิจกรรมสร้าง Engagements “Read for the Blind : อ่านหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน ให้แก่ผู้พิการทางสายตา” ตามด้วยบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อสำคัญ คือ "From Hero to SuperHero: นักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ" โดย ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ และ “Synergy for Success: Embracing the Path of Innovation and Looking Forward to Thailand Talent Summit 2026” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผอ.สกสว. และพิธีมอบรางวัล Pitching และ SRI Research Communication Award 2025
การรวมตัวของนักวิจัยกว่า 2,000 คนในครั้งนี้ จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ประเทศในทุกมิติ การถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นอาวุโส จะยกระดับศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่พร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก