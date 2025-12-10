สวทช.ร่วมกับ ภาคีรัฐ-เอกชน ส่งนวัตกรรมวิจัย “เรเชล” ออกสู่ตลาด บอดีสูทพยุงกล้ามเนื้อ ตัวช่วยผู้สูงวัยลดเสี่ยงหกล้ม

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวนวัตกรรม “เรเชล (Rachel)” ชุดบอดีสูทเพื่อสังคมสูงวัยที่ช่วยเสริมการเคลื่อนไหวและป้องกันการบาดเจ็บโดยเป็นความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ด้วยเป้าหมายผลักดันให้เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในอนาคต ภายในงานมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่รศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการเอ็มเทค สวทช. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการ สวรส.นางวาสนา ทองจันทร์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คุณอินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และ ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ รองผู้อำนวยการเอ็มเทค สวทช.เข้าร่วมงานแถลงข่าว
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กล่าวว่า สวทช. ในฐานะ “ขุมพลังหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ” มุ่งมั่นที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งนวัตกรรม “เรเชล”เป็นเทคโนโลยีเอ็กโซสูท (Exosuit) ที่วิจัยพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ตั้งแต่ปี 2565 เป้าหมายหลักคือการยืดช่วง Active Aging หรือช่วงเวลาที่ผู้สูงวัยยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยตนเอง ซึ่งช่วยสนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตโดยอาศัยการดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองนานที่สุด ก่อนจะเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง
นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของกลไก From Lab to Market หรือ การพัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการไปพัฒนาต่อยอดและนำออกจำหน่ายในตลาดที่มุ่งสร้างผลกระทบและวัดผลได้จริง
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ รองผู้อำนวยการเอ็มเทค สวทช. กล่าวเสริมว่า ชุด “เรเชล" รุ่น Everyday ได้รับการพัฒนาด้วยแนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งาน (Human-centric Design) และบูรณาการองค์ความรู้หลายศาสตร์ โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมและวัสดุศาสตร์ เพื่อสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของคนไทย ความร่วมมือระหว่างเอ็มเทคและวาโก้ทำให้เทคโนโลยีจากห้องแล็บได้ถูกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายจริง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ สวทช. ในบทบาทพาร์ตเนอร์เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ เพื่อมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้สูงอายุและวัยทำงานที่ต้องการดูแลตนเองและช่วยป้องกันการบาดเจ็บ
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวว่า การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เป็นความท้าทายสำคัญของระบบสุขภาพไทย โดยเฉพาะปัญหาการหกล้มซึ่งเป็นภาระหนักทั้งต่อผู้ป่วยและงบประมาณด้านสาธารณสุข ชุดบอดีสูท “เรเชล” จึงช่วยให้ผู้สูงวัยเคลื่อนไหวได้มั่นคงและอิสระลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ และเสริมสุขภาวะทั้งกายและใจ สวรส. สนับสนุนทุนวิจัยตั้งแต่ปี 2565 เพื่อพัฒนา“เรเชล” ให้ตอบโจทย์กลุ่ม “พฤฒพลัง” หรือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี มีส่วนร่วมในสังคม และมีความมั่นคงในชีวิต ด้วยเทคโนโลยีสวมใส่ที่ช่วยเสริมกล้ามเนื้อ รวมถึงจัดท่าทางให้เหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม นอกจากนี้ สวรส. ยังมุ่งพัฒนาอุปกรณ์ที่ผลิตใช้เองในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าและเสริมความมั่นคงทางสุขภาพระยะยาว ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นตัวอย่างการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ระบบสุขภาพ และภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ภารกิจสำคัญของ สวรส. คือการผลักดันนวัตกรรมสู่ “การเข้าถึงอย่างทั่วถึง” โดยมีแผนผลักดันให้ “เรเชล” เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของบัตรทองในระยะต่อไป เพื่อให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีนี้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน ซึ่งจะช่วยลดภาระการบาดเจ็บและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม
ในระยะยาว
นางวาสนา ทองจันทร์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีผู้สูงอายุมากกว่า 20 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง กรมกิจการผู้สูงอายุมีภารกิจดูแลให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและศักดิ์ศรี โดยเน้นส่งเสริมใน 5 มิติ ได้แก่ สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี นวัตกรรม "เรเชล" เป็นตัวอย่างของนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง ช่วยเสริมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ลดปัจจัยเสี่ยงการพลัดตกหกล้ม ทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตกระฉับกระเฉง มั่นใจ และยืดช่วง "ติดสังคม" (Active Aging) ลดโอกาสเข้าสู่ภาวะ "ติดบ้าน–ติดเตียง" ซึ่งต้องการการดูแลใกล้ชิดและมีค่าใช้จ่ายสูง ที่ผ่านมากรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ สวทช. ในการพัฒนาระบบ "นิรันดร์" (Nirun for community) เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์สำหรับบันทึกข้อมูลและติดตามการดูแลแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์และวางแผนการดูแลรายบุคคลของผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ
นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงอายุเป็นความท้าทายต่อระบบสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ “เรเชล” จึงเป็นนวัตกรรมที่ผสานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ เพื่อยกระดับสุขภาวะของผู้สูงวัย ภารกิจหลักของ สสส. เน้นการสร้าง Value-Based Health Care (VBHC) เป็นการสร้างคุณค่าเชิงป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่วัดผลได้ ลดปัจจัยเสี่ยง และสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งมุ่งผลักดันนวัตกรรมสู่การเข้าถึงอย่างทั่วถึง ทำงานร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เช่น สวรส., สวทช., และ สปสช. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และขยายการเข้าถึงนวัตกรรมสุขภาพเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม
นางอินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านสิ่งทอและชุดชั้นในมากว่า 55 ปี วาโก้ได้ร่วมมือกับทีมวิจัยจากเอ็มเทค สวทช. นำเทคโนโลยีจากห้องแล็บมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใส่สบาย ดูดี และใช้งานได้จริงทุกวัน ความท้าทายคือการทำให้นวัตกรรมนี้เป็น “แฟชั่น” ที่ผู้คนสามารถสวมใส่ ชุด “เรเชล” ในชีวิตประจำวัน โดยรุ่น Everyday เป็นอีกก้าวสำคัญของวาโก้ในการพัฒนาชุดชั้นในเชิงนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยผสานเทคโนโลยีหลากหลายศาสตร์เพื่อช่วยปรับท่าทางของไหล่ หลัง สะโพก และกล้ามเนื้อต้นขาให้มั่นคง ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ และเพิ่มความมั่นใจในการทำกิจกรรม รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยผลิตจากเส้นใยไนลอนผสมสแปนเด็กซ์ที่กระชับ ยืดหยุ่นสูง นุ่มสบายระบายอากาศดี ไม่ร้อน ไม่อับชื้น ซักเครื่องได้เหมือนชุดชั้นในทั่วไป ออกแบบเป็นแบบ Unisex สวมใส่ได้
ทั้งหญิง-ชาย มี 7 ไซซ์ (M-5XL / รอบใต้อก 27-40 นิ้ว)
สอบถามผลิตภัณฑ์ “เรเชล” ไลน์ไอดี (Line ID): @bodyclinic หรือ โทร.02-689-8484