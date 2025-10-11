xs
xsm
sm
md
lg

กพร. จับมือ เอ็มเทค สวทช. ดันผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 5,800 ตัน สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 145 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พร. ผนึก เอ็มเทค สวทช. จัดสัมมนาใหญ่ โชว์ผลสำเร็จยกระดับผู้ประกอบการไทย สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 5,800 ตัน สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 145 ล้านบาทต่อปี ชู 6 ผู้ประกอบการต้นแบบพลิกโฉมอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมรีไซเคิล–อัพไซเคิล ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG มุ่งสู่ Carbon Neutrality

เมื่อเร็วๆนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนา “สร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ ด้วยแนวคิดการออกแบบสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Driving Innovation and Sustainability with Circular Economy Design)” ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Design for Circular Economy)” เพื่อการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะอย่างยั่งยืน ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ –

ดร.กิตติพันธุ์ บางยี่ขัน ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กพร. กล่าวว่า ‘กพร. ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุดตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต การเลือกใช้วัตถุดิบ ไปจนถึงการจัดการเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการซ่อมแซม ยืดอายุการใช้งาน และสามารถรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ’

‘โครงการนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 โดยในปี 2568 นี้มีผลสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและได้รับคำปรึกษาเชิงลึก จำนวน 6 ราย ซึ่งหากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนำต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง จะสามารถก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากต้นทุนที่ลดลงหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมไม่ต่ำกว่า 145 ล้านบาทต่อปี และยังสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 5,815 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง‘

รศ. ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการเอ็มเทค สวทช. กล่าวว่า ’โครงการนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน อันเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งขอบคุณ กพร. ที่ให้ความไว้วางใจ เอ็มเทค สวทช. เป็นที่ปรึกษาโครงการมาอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับการสานต่อเพื่อสร้างผลสำเร็จเชิงประจักษ์แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว‘

ดร.อดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและลดการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด เพื่อสร้างระบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน กพร. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการจัดหาวัตถุดิบทั้งจากแหล่งแร่ธรรมชาติและวัตถุดิบทดแทนจากการรีไซเคิล ได้ดำเนินการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเมื่อปี 2561 ที่จังหวัดสมุทรปราการ พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรีไซเคิลของเสียแล้วกว่า 87 เทคโนโลยี และจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการมากกว่า 150 รายต่อปี และ กพร. ยังได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร นับตั้งแต่การนำเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการ การตรวจประเมินและยกระดับสถานประกอบการให้นำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กร การส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมด้านรีไซเคิลและอัพไซเคิล

ตลอดจนการมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ก้าวตามเส้นทางสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ กพร. ยังมีแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการของเสียจากภาคอุตสาหกรรม และกำหนดมาตรการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทดแทนในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างครบวงจร อันจะเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการก้าวสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน‘

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ไม่เพียงแสดงความสำเร็จของผู้ประกอบการ 6 ราย ซึ่งสามารถลดของเสียได้มากกว่า 80% และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมกว่า 145 ล้านบาทต่อปี แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถนำมาใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมไทย โดยดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเอ็มเทค สวทช. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และมีนิทรรศการตัวอย่างผลสำเร็จจากผู้ประกอบการต้นแบบ
6 ราย ดังนี้

1. บริษัท วัลคัว อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ลดการสูญเสียวัตถุดิบปฐมภูมิในกระบวนการผลิตปะเก็นยาง ลดของเสียได้กว่า 80%
2. บริษัท ยูเนี่ยน เจ. พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด – ปรับปรุงกระบวนการล้างฟิล์มพลาสติก ลดเจลขนาดใหญ่ได้มากกว่า 30%
3. บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด – พัฒนาโซลูชัน “UBE-ReSource” ตรวจสอบและจัดการไนลอน 6 รีไซเคิล โดยใช้ Machine Learning
4. บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) – พัฒนา “หม้อแปลงวัฏจักรใหม่ เพื่อโลกยั่งยืน” ด้วยแนวคิด Remanufacturing ลดขยะอุตสาหกรรมไฟฟ้า
5. บริษัท ไร้ท์รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) – สร้างสรรค์โซลูชัน “Right Waste” ฟื้นฟูถ่านกัมมันต์เพื่อลดการใช้ทรัพยากรใหม่ลงกว่า 60% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% ต่อปี
6. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด – พัฒนาโซลูชันการคัดแยกชิ้นส่วนเครื่องถ่ายเอกสาร ลดของเสียเหลือไม่ถึง 10% และลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 80% ต่อปี

ความร่วมมือระหว่าง กพร. และเอ็มเทค สวทช. ซึ่งดำเนินโครงการทั้ง 4 ปี ช่วยผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี สอดคล้องกับเป้าหมาย Carbon Neutrality และโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่รัฐบาลผลักดัน พิสูจน์ให้เห็นว่าธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน










กพร. จับมือ เอ็มเทค สวทช. ดันผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 5,800 ตัน สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 145 ล้าน
กพร. จับมือ เอ็มเทค สวทช. ดันผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 5,800 ตัน สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 145 ล้าน
กพร. จับมือ เอ็มเทค สวทช. ดันผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 5,800 ตัน สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 145 ล้าน
กพร. จับมือ เอ็มเทค สวทช. ดันผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 5,800 ตัน สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 145 ล้าน
กพร. จับมือ เอ็มเทค สวทช. ดันผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 5,800 ตัน สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 145 ล้าน
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น