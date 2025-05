ไอคอนคราฟต์ ร่วมกับ V Craft จัดกิจกรรม “MACRAME IN THE DARK” ชวนเปิดประสบการณ์สร้างสรรค์ในความมืด พร้อมสนับสนุนงานฝีมือผู้พิการทางสวยตา

ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจจากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศ จัดแคมเปญพิเศษ “ICONCRAFT: The Craft of Sharing” สนับสนุนชุมชนงานคราฟต์ไทย ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และคนพิเศษ ผ่านโซน Made by Beautiful People โดยร่วมกับแบรนด์ V CRAFT วิสาหกิจเพื่อสังคมที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้พิการทางสายตา จัดกิจกรรมเสริมแรงบันดาลใจ “MACRAME IN THE DARK” เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ประสบการณ์สร้างสรรค์งานฝีมือในความมืด พร้อมนำเสนอสินค้าน่าใช้ ผลงานจากผู้พิการทางสายตา ให้เลือกชมและช็อปหลากหลาย ในโซน Made by Beautiful People ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยามคุณนภัศภรณ์ ประดาศักดิ์ Brand Manager ไอคอนคราฟต์ เผยว่า “ไอคอนคราฟต์คือพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่พัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการชาวไทยและช่างฝีมือไทย รวมถึงธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อส่งเสริม Local Hero สู่ Global Hero ให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาและสร้างธุรกิจของตัวเอง โดยมีโซน Made by Beautiful People ให้กลุ่มคนพิเศษได้นำเสนอผลงาน เพื่อสร้างรายได้และต่อยอดแรงบันดาลใจ ซึ่ง V CRAFT นับเป็นแบรนด์ที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม มอบโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้โชว์ศักยภาพผ่านงานฝีมือที่สวยน่าใช้ สอดคล้องกับแคมเปญ The Craft of Sharing ของไอคอนคราฟต์ ที่สนับสนุนผลงานจากแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นของกลุ่มคนพิเศษให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชม จึงเกิดเป็นความร่วมมือในครั้งนี้ ที่ไม่เพียงต้อนรับแบรนด์ V CRAFT เป็นส่วนหนึ่งของโซน Made by Beautiful People ยังจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าใจผู้พิการทางสายตามากขึ้นด้วย”สำหรับแบรนด์ V CRAFT เป็นแบรนด์คราฟต์ไทยที่นำเสนอผลงานการถักเชือกมาคราเม่ของผู้พิการทางสายตา ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท วันดีวีคราฟท์ จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตาด้วยการพัฒนาอาชีพผ่านการสร้างสรรค์งานฝีมือที่สวยงาม เพื่อให้คนพิการได้เห็นคุณค่าในตัวเอง และส่งเสริมให้สังคมไทยได้เห็นคุณค่าในคนพิการมากยิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ พวงกุญแจ กระเป๋า ที่ใส่ขวดน้ำ ที่คาดผม ฯลฯ ซึ่งเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในโซน Made by Beautiful People ของไอคอนคราฟต์ ตั้งเดือนพฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป โดยทำการเปิดตัวพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “ICONCRAFT: The Craft of Sharing”ด้าน คุณวันดี สันติวุฒิเมธี ผู้ก่อตั้งแบรนด์ V Craft และบริษัท วันดีวีคราฟท์ จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) กล่าวว่า “มาคราเม่เป็นการถักเชือกที่ไม่ต้องใช้เข็ม ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่น นอกจากสองมือของเรา ซึ่งผู้พิการทางสายตาสามารถทำได้ทุกคน เพราะใช้ประสาทสัมผัสอื่นโดยไม่ต้องใช้สายตา โดยแบรนด์ V CRAFT ได้มีการพัฒนาเรื่องดีไซน์และการตลาด ตลอดจนเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการทางสายตาสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงาม ผ่านการสอน และฝึกฝนทำซ้ำ กระทั่งเกิดเป็นความชำนาญ ซึ่งนอกจากความสวยงาม ทุกผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นยังใช้งานได้จริง มีความทนทาน สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าจนเกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อ ทำให้ผู้พิการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง จนสามารถกล่าวได้ว่าสินค้าของ V CRAFT เป็นงาน handmade ที่สร้างคุณค่า เปลี่ยนชีวิตของผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนที่ใช้สินค้าของเราก็ไม่เพียงได้ของสวยงาม แต่ยังได้ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นด้วย”โดยวันดีอธิบายเพิ่มเติมว่า ชื่อแบรนด์ V CRAFT มาจาก Value Craft คืองานที่มีคุณค่า และเสียงของ V ยังพ้องกับ We ที่หมายถึง “พวกเรา” เพราะเน้นการทำงานกับผู้พิการทางสายตาแบบครอบครัว โดยปัจจุบันมีผู้พิการทางสายตาร่วมงานกับ V CRAFT รวม 16 คน “ทางแบรนด์และผู้พิการฝันมาตลอดว่าอยากมีพื้นที่บนไอคอนคราฟต์ เพราะก่อนหน้านี้เราเน้นออกบูธขายตามงานต่าง ๆ ไม่ได้มีพื้นที่ขายเป็นหลักแหล่ง การได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโซน Made by Beautiful People ของไอคอนคราฟต์ จึงนับเป็นแรงสนับสนุนสำคัญ เป็นเหมือนเป็นบ้านที่มั่นคงให้กับ V CRAFT และเป็นบ้านอีกหลังของผู้พิการซึ่งเป็นช่างฝีมือของเราด้วย” วันดีกล่าวนอกจากการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโซน Made by Beautiful People ไอคอนคราฟต์ยังได้เคยร่วมกับ แบรนด์ V CRAFT จัดกิจกรรม “MACRAME IN THE DARK” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ผ่านการปิดตาถักเชือกมาคราเม่ (Macrame) ในความมืด เพื่อเปิดประสาทสัมผัสอื่นโดยไม่ใช้ดวงตา และสร้างสรรค์พวงกุญแจชิ้นเดียวในโลกเป็นของตนเอง โดยมีผู้พิการทางสายตาร่วมเป็นผู้สอน กิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจและเห็นใจผู้พิการทางสายตาที่ต้องใช้ชีวิตในโลกมืดมากยิ่งขึ้นไอคอนคราฟต์ พร้อมสนับสนุนงานคราฟต์ไทยและเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ผู้สนใจผลิตภัณฑ์จากเชือกถักมาคราเม่ที่สวยน่าใช้และเปี่ยมด้วยคุณค่าจากฝีมือผู้พิการทางสายตา พบกับแบรนด์ V CRAFT ได้ในโซน Made by Beautiful People ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook: ICONCRAFT