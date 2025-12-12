“ป๊ายปาย โอริโอ้” ห่วงบ้านเกิดศรีสะเกษ พร้อมเป็นทัพหลังหนุนทัพหน้า บอกก้าวขาไปแล้วก็ทำให้เต็มที่

“ป๊ายปาย โอริโอ้” ห่วงบ้านเกิดที่ศรีสะเกษหลังเหตุปะทะชายแดน เผยครอบครัวปลอดภัยดี พร้อมส่งกำลังใจเต็มร้อย ประกาศขอเป็นทัพหลัง สนับสนุนทัพหน้า ลั่นก้าวขาไปแล้วก็ทำให้เต็มที่ ปลื้มใจขึ้นดอยนำของเล่นให้เด็กๆ อยากส่งต่อโอกาสที่ได้รับ
บ้านเกิดอยู่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเกิดเหตุปะทะระหว่างทหารชายแดนไทย-กัมพูชา งานนี้ “ป๊ายปาย โอริโอ้” ฉัตรนภา เขียวขำ เผยว่าครอบครัวตนปลอดภัย แม่ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดของแก่น ฝากบอกทัพหน้าขอให้ช่วยเต็มที่ ทัพหลังจะทำตัวให้เป็นประโยชน์
“ตอนนี้อยู่ในระหว่างเฝ้าระวัง น้องๆ บอกว่าได้ยินเสียงตู้มต้ามๆ เต็มเลย แต่ก็อยู่ด้วยความปลอดภัย ถ้าไม่ไหวก็รีบอพยพออกมา ที่บ้านก็มีตุ๊มๆ ต่อมๆ เราก็เป็นห่วง แต่ดีหน่อยตอนนี้แม่อยู่ที่ขอนแก่น แต่มีน้องๆ มีญาติอยู่ที่นั่น บ้านเราก็โดนเหมือนกัน ห่างจากชายแดน 20-30 กิโล
ตอนนี้ก็อยู่ด้วยการเฝ้าระวัง และฟังเสียงเตือนให้เยอะๆ ก็บอกทุกคนว่าเป็นห่วงชีวิตของทุกคน ให้อพยพออกมาได้แล้ว มาอยู่ปักหลักที่ขอนแก่นก็ได้ แต่เขายังห่วงอยู่ เขาถือว่าช่วยอีกแรงนึงด้วย มีส่งข้าวส่งอาหารช่วยเหลือกัน ปายเป็นห่วง ไม่ว่าจะผู้พิการ เด็กเล็ก ทารก เห็นเพื่อนบอกว่าขาดแคลนแพมเพิส หรือผงนม เยอะแยะมากมาย เราจะช่วยเป็นกระบอกเสียง และบริจาคเงินส่วนหนึ่งไปด้วย เราอัปเดตกันตลอดทุกวันอยู่แล้วกับทางบ้าน”
บอกครั้งที่แล้ว บริจาคสิ่งของซื้อเสื้อเกราะให้ทหาร รอบนี้หากขาดเหลืออะไรจะรีบเติมไปก่อน เพื่อให้ปิดโปรเจกต์ได้เร็ว ฝากบอกทัพหน้าช่วยเต็มที่ ทัพหลังจะทำตัวให้เป็นประโยชน์
“ส่วนมากรายได้ของเรา มันไม่มีการจัดคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ แต่มันเป็นปัจจัยจากเราที่ถ้าวันนี้ขาดเหลืออะไร เราจะรีบเติมไปก่อนเลย เพื่อให้มันปิดโปรเจกต์ได้เร็ว ทัพหน้าขอให้ช่วยเต็มที่ ทัพหลังอย่างพวกเราจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ และซัปพอร์ตทุกๆท่านอยู่ตรงนี้ ตอนนี้อาจช่วยเหลือในสิ่งที่เขาขาดแคลนจริงๆ ก่อน ต้องรอทหารส่งข่าวมาว่าต้องการอะไร เราจะช่วยสมทบ
ส่วนโอกาสไปให้กำลังใจที่ศูนย์อพยพ มีโอกาสไปแน่นอน มันเป็นบ้านเกิดเราด้วย เป็นอีกส่วนนึงที่เชื่อว่าคนที่อยู่ในพื้นที่มันมีจิตใจที่ผวาอยู่แล้ว เราก็อยากไปส่งต่อความมั่นใจ และสร้างรอยยิ้มให้เขา มันก็หลายมุมมอง บางคนอยากให้จบสักที บางคนก็อาจบอกว่าผ่อนครึ่งนึง เจรจาหน่อย แต่ในมุมของปาย ถ้าสมมติเราได้ก้าวขาไปแล้ว ก็ทำให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุดเลย ส่วนที่เหลือ ปายเชื่อว่าคนไทยทุกคนพร้อมซัปพอร์ตเสมอ จากเหตุการณ์น้ำท่วมพวกเราก็ช่วยกันเต็มที่มากๆ
ก็ส่งกำลังใจให้คนที่อยู่ในพื้นที่ ไม่ว่าจะพื้นที่ใกล้เคียง หรือพื้นที่เขตพื้นที่สีแดง ไม่ว่าบุคลากรทางการแพทย์ หรือการทหาร ขอส่งกำลังใจให้ พวกเราจะเป็นทัพหลังและเป็นกำลังใจให้ตรงนี้เสมอครับ”
ปลื้มใจได้ขึ้นดอยที่จ.ตาก มอบของเล่นให้เด็กๆ อยากส่งต่อโอกาสให้น้องๆ ได้รับ
“ไป จ.ตาก มา ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว ที่ขึ้นไปร่วมมอบของให้เด็กบนดอย ปีนี้ร่วมสร้างสนามเด็กเล่นให้เด็กน้อย และร่วมทาสีให้กับโรงเรียน เห็นรอยยิ้ม เห็นน้องๆ ดีใจเวลาเขารับสิ่งของ เห็นเขาเล่นเครื่องเล่นที่ไม่เคยเล่นมาก่อน มันเป็นความปลื้มใจที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสเด็กน้อยในการเล่นของเล่น บางทีน้องเขาอาจไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าของเล่นคืออะไร แต่เรามอบให้ ตั้งใจอยากจะทำทุกๆ ปีครับ
มันมีคำนึงที่ทัชใจปาย ไม่ว่าอยู่สุดถึงตีนดอย หรืออยู่ในตัวเมือง เราก็เกิดเป็นคนไทยเหมือนกัน เพราะโอกาสของเด็กบนดอยจะน้อยกว่าพวกเราเยอะมาก บนดอยมีโรงเรียนหลัก มีนักเรียนหนึ่งพันกว่าท่าน คราวนี้โรงเรียนนั้นอยู่ได้โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า แต่ใช้เป็นแผ่นโซลาร์เซลล์ ก็ยังมีคนกลุ่มนี้อยู่ เราก็มองเห็น มันเป็นอีกภาพนึง
การที่จะสอบออนไลน์หรือสอบอะไรสักอย่าง นักเรียน 100 ชีวิต ต้องนั่งรถลงมาสอบข้างล่าง แบบนี้ก็มีจริงๆ นะอยู่บนดอย มีพี่ๆ แฟนคลับนำอุปกรณ์แช่แข็ง แช่ฟรีซแข็งไปมอบให้ด้วย เราอยากเห็นรอยยิ้มของน้องๆ อยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน เราได้รับโอกาสมามากมายในชีวิต อยากส่งต่อให้กับน้องได้พัฒนาตนเองและกลับไปพัฒนาหมู่บ้าน”