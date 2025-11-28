ผู้นำด้านสนามเด็กเล่นจากเกาหลีใต้ ‘CHAMPION 1250’ ปักหมุดในไทย ยกมาตรฐานเครื่องเล่นและบริการระดับโลกมาไว้ที่เซ็นทรัล พระราม 3

‘PLAYTIME JOONGANG’ ผู้นำอุตสาหกรรมสนามเด็กเล่นในร่มและพื้นที่การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากประเทศเกาหลีใต้ เปิดตัว ‘CHAMPION 1250’ สนามเด็กเล่นในร่มมาตรฐานโลกสาขาแรกในประเทศไทย และเป็นสาขาที่ 152 ในเอเชีย ที่เซ็นทรัล พระราม 3 พร้อมให้บริการเด็กๆ วัย 5-12 ปี ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป
เพราะเชื่อมั่นในแนวคิดที่ว่า ‘การเล่น’ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ มีรอยยิ้มและมีความสุข PLAYTIME JOONGANG จึงมุ่งพัฒนาสนามเด็กเล่นในร่มอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดพื้นที่ที่เด็กๆ สามารถเล่นสนุกได้อย่างเต็มที่และวางใจได้ในเรื่องความปลอดภัย อย่าง ‘CHAMPION 1250’
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีนับตั้งแต่เริ่มต้นกิจการในเกาหลีใต้ PLAYTIME JOONGANG ได้สะสมประสบการณ์และความชำนาญในการออกแบบสนามเด็กเล่นในร่มมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะเปิดสาขาในต่างประเทศ โดยเริ่มต้นจากอินโดนีเซีย ตามด้วยเวียดนามและมองโกเลีย ก่อนจะเพิ่มประเทศไทยเข้าเป็นประเทศล่าสุดในปีนี้
จุดเด่นของ ‘CHAMPION 1250’ ที่พบได้ในทุกสาขาและทุกประเทศ ได้แก่ เครื่องเล่นที่ให้เด็กๆ วัย 5-12 ปี ได้ระเบิดพลังความสนุก พร้อมกับพัฒนาทักษะและพัฒนาการด้านต่างๆ ไปด้วยในเวลาเดียวกัน ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของความสนุกตื่นเต้นและการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่เหมาะสมกับวัย
นอกจากจะนำความสนุกแบบจัดเต็มมาให้เด็กไทยได้สัมผัสแล้ว เครื่องเล่นกว่า 20 ชนิดภายในพื้นที่ 1,500 ตร.ม. ของ ‘CHAMPION 1250’ บนชั้น 6 เซ็นทรัล พระราม 3 ที่จะทำให้เด็กๆ ได้เผาผลาญพลังงานสูงถึง 1,250 แคลอรี ซึ่งเป็นปริมาณที่แนะนำต่อวัน ทาง PLAYTIME JOONGANG ยังออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ Urban Living ของคนไทย ทำให้ที่นี่เป็นพื้นที่ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถใช้เวลาคุณภาพร่วมกันได้
เครื่องเล่นมากกว่า 20 ชนิดบนพื้นที่ของ ‘CHAMPION 1250’ รวมเครื่องเล่นที่เป็นไฮไลต์ อย่าง Bungee Diving ที่เปิดประสบการณ์สุดตื่นเต้นให้กับเด็กๆ, Sky Maze เขาวงกตลอยฟ้า ยิ่งสูง ยิ่งท้าทาย, Drop Wire ซิปไลน์ในร่ม วัดความกล้าตลอดระยะทาง 22 เมตร และ XR ที่เพิ่มความท้าทายด้วยการแข่งกันทำคะแนน ชิงตำแหน่ง Top 3
ที่สำคัญ กิจกรรมทั้งหมดยังอยู่บนพื้นฐานของการให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานของเครื่องเล่นแต่ละชนิดและการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า เด็กๆ จะได้รับประสบการณ์สุดสนุกที่วางใจได้ในเรื่องความปลอดภัย
Yongseok Nam (ยู ซอก นัม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PLAYTIME JOONGANG INC. กล่าวถึงการเปิดสาขาแรกของ CHAMPION 1250 ในประเทศไทยว่า“ทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำ CHAMPION 1250 มาให้เด็กไทยได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นในอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสนามเด็กเล่นในร่ม แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กๆ ได้เล่นอย่างปลอดภัยและมีความสุข ในขณะเดียวกัน ทุกคนในครอบครัวก็สามารถมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันได้ การเปิดสาขาที่เซ็นทรัล พระราม 3 นี้ จึงนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวที่สำคัญของเรา ทั้งยังทำให้เห็นถึงความตั้งใจของเราที่จะสร้างพื้นที่ที่ทุกคนในครอบครัวมีความสุข ปลอดภัย และได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน”
การจับมือกันระหว่างผู้นำในการพัฒนาสนามเด็กเล่นในร่มระดับโลกอย่าง ‘PLAYTIME JOONGANG’ และผู้นำในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยอย่าง ‘เซ็นทรัลพัฒนา’ ครั้งนี้ นับเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ทำให้เซ็นทรัล พระราม 3 เป็น Family Destination ที่สร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวได้อย่างลงตัว
