ภูมิใจจังโว้ย! “เจนนี่” อวดโล่จากติ๊กต๊อก ที่ 1 ในเอเชีย โมเดลใหม่ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พักตลาด 1 วัน (คลิป)

ทำเอานักร้องชื่อดัง “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ถึงกับออกอาการปลื้ม หลังได้รับโล่จากติ๊กต๊อกเนื่องจากคนดูไลฟ์มากสุดในโลก ในวันที่ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” มาร่วมไลฟ์ด้วย จนสร้างปรากฎการณ์สะเทือน งานนี้เจนนี่ได้อวดโล่เขียนแคปชั่นภูมิใจจังโว้ย พร้อมประกาศพักตลาด 1 วัน
“ว้าว ทุกคน ทั้งหมด 12 วันที่หนูไลฟ์มาราธอน วันนี้ 22 ต.ค. หนูขอพักและปิดตลาด 1 วัน เพราะวันนี้เป็นวันเกิดลูกสาว 2 คน น้องจาญ่า 3 เดือน และน้องยูจิน 2 ขวบ 6 เดือน จะเปิดตลาดอีกทีพรุ่งนี้ (23 ต.ค.) และนี่คือรางวัลการันตีสำหรับปรากฎการณ์ประวัติศาสตร์ คนดู 1.2 ล้าน
ระหว่างคนไทยกำลังดรามาหาข้อผิดพลาดของเจนนี่ ต่างชาติ คนจีน ฝรั่ง เหมือนเป็นไวรัลเลยนะ เขากำลังชื่นชมหนูอยู่ว่า หนูทำได้ที่ 1 ในเอเชีย ไม่เคยเกิดปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้น ทุกคนกำลังเอาสิ่งที่หนูทำไปเป็นโมเดล ซึ่งหนูภูมิใจมาก หนูอยากให้คนไทยสนับสนุนหนูเยอะๆ ถ้าตรงไหนอยากให้หนูปรับ หนูก็ยินดีแก้ไขไปกับทุกคน แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูจะไปต่อ เพราะนี่คือความสุขที่เกิดขึ้น นี่คือโมเดลใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจ เพราะทำให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อน วงการออนไลน์กลับมาคึกคัก ต่างชาติพูดถึงเราพูดถึงคนไทย เมื่อกี้ตอนไลฟ์สดมีลูกค้าจีนบอกว่าชาวจีนพูดถึงหนูเยอะมาก เขาบอกว่าที่จีนยังไม่มีใครทำได้ด้วย หนูดีใจมากๆ และภูมิใจมากๆ หนูจะไปต่อ หนูจะแก้ไขทุกอย่าง วันนี้หนูมีกำลังใจแล้ว หนูขอบคุณทุกคน และจะขอปล่อยผ่านทุกดรามา ยกเว้นเรื่องที่หนูต้องปรับ แค่นั้น รักทุกคนนะคะ รักรางวัลนี้ด้วยค่ะ ดีใจที่เกิดเป็นคนไทย ดีใจที่เกิดปรากฎการณ์นี้ขึ้นนะคะ”