ผวจ.อุบลฯเยี่ยมปลอบขวัญชาวบ้านหนีภัยสงคราม พร้อมแจกข้าวต้มเป็นอาหารเย็น

อุบลราชธานี-ผู้ว่าเมืองอุบลฯลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวใน อ.เดชอุดม พร้อมยืนยันมาตรการดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน
เมื่อเวลา 19.30 น. วันนี้( 7 ธ.ค.)นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่เข้าพักในศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเภอเดชอุดม ตามแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้พูดคุยสอบถามความต้องการของประชาชนในศูนย์พักพิง ทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค การดูแลผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และกลุ่มเปราะบาง พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยสูงสุด
แม้สถานการณ์ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนี้ ยังไม่มีเหตุปะทะเกิดขึ้น แต่ทางจังหวัดได้ยกระดับความพร้อมตามแผนป้องกันภัย โดยบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ อปพร. และชรบ. เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่สีแดง รวมถึงกลุ่มเปราะบาง มาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
ด้านการดูแลประชาชน จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวหลายจุด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกจำเป็น เช่น พื้นที่พักแรม อาหารและน้ำดื่ม จุดบริการแพทย์และพยาบาลเบื้องต้น ระบบรักษาความปลอดภัย มุมดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การดูแลด้านสุขภาพจิตโดยทีมสหวิชาชีพ
นายณรงค์ เน้นย้ำว่า จังหวัดให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชน และยังคงติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง หากมีความจำเป็นจะปรับแผนและประกาศแจ้งประชาชนทันที