เปิดโลกแห่งจินตนาการ สัมผัสสีสันแห่งศิลปะจากศิลปินจิ๋ว ในนิทรรศการ “Colors World” โดย “น้องกรณ์ ธนณ์กรร์” ศิลปินวัย 3 ขวบ ชวนประมูลผลงานชิ้นเอก สมทบทุนฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา

กรุงเทพฯ — ไอคอนสยาม และ Ghone Atelier ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะเดี่ยว “Colors World” โดย น้องกรณ์ ธนณ์กรร์ วัฒนศิริธรรม ศิลปินน้อยชาวไทยอายุเพียง 3 ขวบ ผู้มีความโดดเด่นด้านการเลือกสี และถ่ายทอดความรู้สึก จินตนาการผ่านการเคลื่อนไหวของสีและพื้นผิวอย่างเป็นอิสระ ณ Arts Way ชั้น M ไอคอนสยาม และขอเชิญร่วมประมูลผลงานศิลปะของน้องกรณ์เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจ.สงขลา
การจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ได้นำผลงานชิ้นพิเศษไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนมาให้ได้ชมกัน อาทิ Dreaming of London Bridge (ฝันถึงสะพานลอนดอน) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแนวคล้ายกับศิลปินดังอย่าง Claude Monet โดยมีแรงบันดาลใจจากความฝันที่อยากไปลอนดอน ทำให้เขาตีความ London Bridge ในแบบใหม่ให้เป็นสถานที่มหัศจรรย์, Shinkansen in the Rain Tunnel (ชินคันเซ็นในอุโมงค์สายฝน) เป็นผลงานแรกของกรณ์ที่เริ่มต้นจากผืนผ้าใบสีดำ ประหนึ่งเหมือนอยู่ในอุโมงค์เพื่อสร้างบรรยากาศให้กับองค์ประกอบทั้งหมด กรณ์เลือกใช้สีโทนพาสเทลอย่างอ่อนโยน เช่น สีพีช สีน้ำเงินอมม่วง สีเหลือง และสีขาว แล้วปาดเป็นลายเส้นซิกแซกซ้ำไปซ้ำมา เพื่อสื่อถึงความเร็วและการเคลื่อนที่ของรถไฟชิงกันเซ็นที่พุ่งผ่านอุโมงค์มืด, Butterflies Swim (ผีเสื้อว่ายน้ำ) กรณ์ได้เลือกใช้อุปกรณ์เพียงแค่รถของเล่น และมือเปล่า แปรเปลี่ยนการเล่นให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวบนผืนผ้าใบ เขาใช้รถของเล่นเป็นอุปกรณ์สร้างสรรค์ ลาก แกว่ง และกลิ้งไปตามพื้นผิว ให้ล้อรถพาสีเขียวเข้ม เขียวอ่อน ชมพูอ่อน และฟ้าเทอร์คอยส์ซ้อนทับกันเป็นเส้นทางโค้งอิสระ ร่องรอยเหล่านั้นลื่นไหลทับซ้อนกัน เกิดจังหวะการเคลื่อนไหวที่เบาบางราวกับปีกผีเสื้อที่ลอยอยู่ในอากาศ หรือว่ายอย่างนุ่มนวลอยู่ใต้น้ำ, Christmas Candle (เทียนคริสมาสต์) คือผลงานที่ถ่ายทอดความอบอุ่น การเคลื่อนไหว และอารมณ์แห่งเทศกาล ผ่านภาษาทางศิลปะเชิงนามธรรมของกรณ์ เขาเริ่มต้นด้วยการใช้ไม้กวาดลากสีบนผืนผ้าใบ สร้างจังหวะและพื้นผิวอันทรงพลังเป็นชั้นแรก ก่อนใช้สองมือของเขาวนเป็นวงกลมบนผืนผ้าใบ ทิ้งร่องรอยของการเคลื่อนไหวและเชื่อมโยงผู้ชมเข้ากับกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นธรรมชาติ เป็นต้น
นอกจากการได้ชื่นชมผลงานศิลปะของน้องกรณ์ ศิลปินวัยจิ๋วแล้ว น้องกรณ์ยังได้เชิญชวนผู้สนใจศิลปะ ร่วมประมูลผลงานจำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ Dirty Cars, Golden Sun on Flower Mountain, Pastel Earth, Colourful Tree และ Space Splash โดยรายได้จากการประมูล 50% หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคเพื่อฟื้นฟูหลังประสบอุทกภัยให้กับโรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา และโรงเรียนอื่นๆต่อไป โดยเปิดให้ร่วมประมูลผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2568 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการประมูลได้ที่ Facebook “Ghone Atelier”
เกี่ยวกับน้องกรณ์ ธนณ์กรร์ วัฒนศิริธรรม
น้องกรณ์ ดช.ธนณ์กรร์ วัฒนศิริธรรม เป็นศิลปินวัยเด็กที่กำลังได้รับความสนใจจาก curators, อาร์ตแกลลอรี่ จากต่างประเทศ รวมถึงนักสะสมและผู้ชื่นชอบศิลปะทั้งในและต่างประเทศที่เริ่มทยอยสะสมผลงานของน้อง ด้วยอายุเพียง 3 ขวบ แต่กรณ์ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เปี่ยมไปด้วยพลังอย่างมีเอกลักษณ์ บนแคนวาสขนาดใหญ่กว่าตัวเอง น้องกรณ์ เป็นเด็กที่ชื่นชอบสีเป็นพิเศษ และได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการระบายสีไปเรื่อย ๆ จนรู้สึกพอใจ ทุกครั้งน้องกรณ์จะเป็นผู้เลือกสี อุปกรณ์การระบาย อาทิเช่น ของเล่น รถของเล่น ผลไม้ ดอกไม้ ใบไม้ ที่หาได้จากธรรมชาติ และสิ่งรอบตัว เมื่อทำงานเสร็จน้องกรณ์จะอธิบายว่าผลงานนี้คืออะไร
ทั้งนี้ความสามารถทางศิลปะของน้องกรณ์อาจจะดูแปลกใหม่ และไม่คุ้นตาคนไทยนัก เนื่องจากสิ่งที่น้องทำเป็นศิลปะนามธรรมที่มักจะเห็นได้บ่อยครั้งในต่างประเทศ โดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่เกิดขึ้นจากการเล่นอิสระ แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือ กรณ์ได้ใช้เทคนิคเฉพาะตัวของน้องในการระบายสี เช่น การสร้างรอยด้วยวัตถุจากการเล่น การผสมสีหลายชั้น การทาซ้ำไปมา การใช้ขวดสเปรย์ และแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน น้องกรณ์มีสมาธิสูง และมีความตั้งใจที่จะสร้างผลงาน ทำซ้ำ ๆ ไปเรื่อย ๆ จนน้องกรณ์รู้สึกว่า เสร็จแล้ว จะไม่กลับมาทำอีก จนกลายเป็นผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
นิทรรศการ “Colors World” เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้สัมผัสมุมมองของเด็กคนหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยสีสัน ความบริสุทธิ์ ความสนุก และอิสระในการสร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขต จัดแสดงให้ชมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 มกราคม 2569 ณ Arts Way ชั้น M ไอคอนสยาม