“เทโร มิวสิค” เชิญชาวไทยร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่าน 16 บทเพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลงโดย “โต๋ ศักดิ์สิทธิ์”

เทโร มิวสิค เชิญประชาชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า ที่ยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดมา
เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรี ค่าย เทโร มิวสิค ได้นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ 16 บทเพลง มารังสรรค์และเรียบเรียงใหม่อย่างประณีต ถ่ายทอดผ่านการบรรเลงเปียโนของ “โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร” ศิลปินคุณภาพด้านการบรรเลงเปียโนที่ถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงได้อย่างละเอียดละเมียดละไม ผ่านความไพเราะอันงดงามของเพลงพระราชนิพนธ์ 16 บทเพลง ได้แก่ แสงเทียน (Candlelight Blues) , ยามเย็น (Love at Sundown) , สายฝน (Falling Rain) , ใกล้รุ่ง (Near Dawn) , ชะตาชีวิต (H.M. Blues), ดวงใจกับความรัก (Never Mind the Hungry Men’s Blues) , อาทิตย์อับแสง (Blue Day), พรปีใหม่, ยิ้มสู้ (Smiles), ลมหนาว (Love in Spring), Oh I say , ค่ำแล้ว (Lullaby), แสงเดือน (Magic Beams), แผ่นดินของเรา (Alexandra), ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind) และ ความฝันอันสูงสุด (The Impossible Dream)
ทุกบทเพลงบรรจงเรียบเรียงใหม่อย่างงดงาม เพื่อให้คนไทยได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสัมผัสความไพเราะที่คงอยู่เหนือกาลเวลา บรรเลงเปียโน โดย “โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร” ได้แล้วทาง
https://youtu.be/-2nVhojytfw?si=67kji-Nord0zabHQ และhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLnWGy390dq6S4wikckataqpNO9b7FIFca
