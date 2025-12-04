xs
“Happiness Fest 2025” ชวนทุกคนเข้าสู่เวทมนตร์แห่งเขาใหญ่ เปิดไลน์อัพศิลปินสุดปัง เปิดขายบัตร Early Bird เพียง 599 บาท ถึง 10 ธ.ค. นี้!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



Stella Ozone Khao Yai ชวนทุกคนเก็บกระเป๋าแล้วกลับมาสัมผัสบรรยากาศแสนอบอุ่นในงาน “Happiness Fest 2025” เทศกาลดนตรีกลางเขาใหญ่ ที่ปีนี้ถูกยกระดับให้ “เที่ยว–กิน–พัก–ฟังเพลง–นั่งชิลล์–ชมวิวปราสาท” ได้ครบและสมบูรณ์แบบกว่าเดิม พร้อมประกาศไลน์อัพศิลปินชุดใหญ่ อาทิ Ink Waruntorn(อิ้งค์ วรันธร), Bowkylion(โบกี้ไลอ้อน), Tor Saksit(โต๋ ศักดิ์สิทธิ์) และ SERIOUS BACON(ซีเรียส เบค่อน) ที่จะขึ้นแสดงในวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ณ ลานดนตรี Magic Star

พร้อมขยายเวลาขายบัตร Early Bird ในราคาเพียง 599 บาท จนถึงวันที่10 ธันวาคม 2568 ที่ All Ticket และ 7-Eleven ทุกสาขา ใครรักธรรมชาติและเสียงเพลงห้ามพลาดเป็นอันขาด กับค่ำคืนแห่งเสียงเพลง ความสุข และเวทมนตร์แห่งเขาใหญ่แบบล้นหัวใจ

“Happiness Fest 2025” จะอัดแน่นด้วย 4 ศิลปินระดับท็อปของไทยที่จะมอบค่ำคืนแห่งดนตรีสุดประทับใจ เริ่มจาก Ink Waruntorn(อิ้งค์ วรันธร) เจ้าหญิงซินธ์ป็อปที่ทะยานสู่ศิลปินหญิงแถวหน้าของประเทศ พร้อมมาเรียกเสียงกรี๊ดแบบเต็มพลัง ต่อด้วย Bowkylion(โบกี้ไลอ้อน) ศิลปินหญิงเจ้าของร้อยล้านวิว ผู้สร้างผลงานด้วยมือทุกขั้นตอน ส่งต่อให้กับเจ้าชายแห่งเปียโน Tor Saksit(โต๋ ศักดิ์สิทธิ์) กับโชว์โรแมนติกที่หลายคนรอคอยได้อบอุ่นหัวใจกับแบบสุด ๆ ปิดท้ายด้วยดูโอ้คลื่นลูกใหม่ SERIOUS BACON(ซีเรียส เบค่อน) ตัวแทนความรู้สึกของคนยุคนี้ ที่พร้อมพาทุกคนเข้าถึงทุกความรู้สึกแบบไม่กั๊ก

นอกจากเวทีหลักที่พร้อมมอบความสุขทั้งคืน ในครั้งนี้ “Happiness Fest 2025” ยังเนรมิตพื้นที่ทั้งโครงการให้เป็นดินแดนแห่งเวทมนตร์ในชื่อ Magic Forest และ Magic Sky ไลต์อัพถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดย Magic Forest จะกลายเป็นป่าแฟนตาซีสำหรับทุกวัย ส่วน Magic Sky คือ Installation Art ขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนลานหน้าปราสาทให้เป็นท้องฟ้ามหัศจรรย์ตลอดวัน นอกจากนี้ยังมีโซนกิจกรรมตลอดวัน เช่น Zooniverse อาณาจักรสัตว์น่ารัก, โซนอาหาร–เครื่องดื่ม, คาเฟ่ และกิจกรรมพิเศษก่อนคอนเสิร์ตยามค่ำ ผู้ที่ต้องการพักผ่อนในบรรยากาศเหนือระดับสามารถเลือกพักที่ Estella Khao Yai หรือ Mövenpick Resort Khao Yai เพื่อให้ทุกช่วงเวลาของทริปนี้สมบูรณ์แบบที่สุด

สิ้นปีนี้เตรียมตัวชวนเพื่อน คนรัก หรือครอบครัว ไปฉลองเทศกาลแห่งความสุขดื่มด่ำโมเมนต์สุดอบอุ่นด้วยกันที่ “Happiness Fest 2025” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ณ Stella Ozone Khao Yai เพราะนี่คือค่ำคืนเดียวที่จะทำให้เขาใหญ่โรแมนติกกว่าที่เคย บัตร Early Bird ราคาเพียง 599 บาท เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้ –10 ธันวาคม 2568 ผ่าน All Ticket และ 7-Eleven ทุกสาขา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / Instagram / TikTok: Stella Ozone Khao Yai หรือเว็บไซต์ stellaozone.com

