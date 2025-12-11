xs
Antidotes เปิดตัว “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งความหอมรูปแบบใหม่ผ่าน “Soft Touch Body Oil” ภายใต้คอนเซปต์ “ผิวหอมสะกดทุกสัมผัส”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Antidotes (แอนติโดทส์) แบรนด์ที่เชี่ยวชาญด้าน “ศาสตร์แห่งกลิ่นและประสบการณ์” จับมือนักแสดงหนุ่มหล่อตี๋ธงเขียวยิ้มละลาย “ภูวิน-ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” นั่งแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของแบรนด์ เพื่อร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของ “Soft Touch Body Oil” ไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ผสานศาสตร์แห่งกลิ่น × ศิลป์แห่งการบำรุงผิว ให้เกิดเป็นประสบการณ์ “ผิวหอมสะกดทุกสัมผัส” ที่สะท้อนทั้งความอ่อนโยน น่าค้นหา และตัวตนที่ชัดเจนของผู้ใช้ โดยมี 3 กลิ่น 3 คาแรกเตอร์ ได้แก่ Vin Chaud (วังโชว์) Vanillin Peony (วะนิลิน พีโอนี่) และ Violet Daydrean (ไวโอเล็ต เดย์ดรีม) ที่ถูกออกแบบให้เป็นเสมือน “ความหอมที่บำรุงผิวได้จริง” ด้วยเนื้อสัมผัสแบบซาตินบางเบาและกลิ่นระดับ Fine Fragrance อันเป็นเอกลักษณ์

คุณวุฒินันท์ ปฐมภควันต์ ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ กล่าวว่า “แรงบันดาลใจของ Antidotes มาจากความเชื่อของเราว่า กลิ่นหอมไม่ใช่เพียงสิ่งที่รับรู้ผ่านประสาทสัมผัส แต่คือประสบการณ์ที่บอกเล่าตัวตนของแต่ละคนได้อย่างลึกซึ้ง เราจึงอยากสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ให้แค่ความหอม แต่ยังดูแลทั้งผิวและแสดงความเป็นตัวตน ผ่านกลิ่นที่ซับซ้อนและมีเอกลักษณ์ พร้อมทั้งสัมผัสที่แตกต่าง ด้วยจุดยืนของแบรนด์ที่มองว่า กลิ่นช่วยบ่งบอกตัวตน และเสริมสร้างประสบการณ์ ในแต่ละวัน โดยอินไซต์ของผู้บริโภคที่เราพบคือ การมองหาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบบล้ำลึก และบอดีออยล์เริ่มกลายเป็น “ไอเทมหลัก” โดยเฉพาะในเอเชียที่อากาศร้อน ทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นง่าย จึงเกิดเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง คือการผสมน้ำหอมหลายๆกลิ่น หรือ การใช้ความหอมในรูปแบบที่หลากหลายซ้อนทับกันให้เกิดมิติ และผลลัพธ์ที่หลากหลาย ที่เรียกว่า “Layering” ซึ่งช่วยให้กระแส Body Oil ในไทยเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับเทรนด์ T-Beauty ในปี 2026 เราพบว่า Body Oil เป็นหนึ่งในหมวดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเติบโตสูงในหมู่ผู้บริโภค
ทั้งไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะในแถบเอเชียที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับความหอมที่มาพร้อมคุณค่าของสกินแคร์มากขึ้น คาดว่าตลาดกลุ่มนี้จะเติบโตต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี ซึ่งหลังจากที่ Antidotes สร้างฐานแบรนด์ในประเทศไทยมาเพียง 2 ปี เรามองเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มนี้อย่างชัดเจน ทำให้มั่นใจว่าการเปิดตัว Antidotes Soft Touch Body Oil ผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความหอมและคุณค่าของการบำรุงผิว ไม่ว่าจะเป็นคนผิวแห้งที่ต้องการกักเก็บความชุ่มชื้น หรือผู้ที่ต้องการกลิ่นติดผิวแบบใกล้ตัวและมีมิติ — จะเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการเติบโตของแบรนด์สู่ยอดกว่า 100 ล้านบาทต่อปี"

Antidotes เผยนวัตกรรมล่าสุด ‘Soft Touch Technology’ — ดุจผิวเคลือบด้วยผ้าซาติน
Antidotes มาพร้อม“Soft Touch Technology” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Antidotes ที่ผสานน้ำมันธรรมชาติเกือบ 10 ชนิดไว้ด้วยกันในสัดส่วนที่แม่นยำ เพื่อสร้างเนื้อสัมผัสที่นุ่มลื่น เกลี่ยง่าย โดยไม่พึ่งพาการใช้ซิลิโคนใดๆ ทำให้เนื้อออยล์ซึมซาบไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ แต่ยังคงความชุ่มชื้นยาวนาน ให้ความรู้สึกละมุนบนผิวราวกับมี “ชั้นซาตินบาง ๆ เคลือบผิวไว้ตลอดวัน” โดยหนึ่งในส่วนผสมที่สำคัญคือ Cacay Oil จากป่าดิบชื้นอเมซอน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิด Natural Retinol ที่คนท้องถิ่นใช้บำรุงผิวมายาวนาน ช่วยฟื้นฟูผิว ลดเลือนริ้วรอย และคืนความยืดหยุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ

3 กลิ่น 3 บุคลิก — เลือกความหอมที่ “พูดแทนตัวตนของคุณ”
Antidotes Soft Touch Body Oil เปิดตัว 3 คาแรกเตอร์กลิ่นที่ให้ “ความหอมพูดแทนตัวตนของคุณ”โดยมี “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ดูแลตัวเองในทุกมิติ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ พูดได้หลายภาษา และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง มาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ความหอมผ่านบุคลิกสุภาพอ่อนโยน มีรสนิยมดี ช่างเลือก และใส่ใจคุณภาพ

นักแสดงหนุ่มภูวิน หรือ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน กล่าวถึงการได้ร่วมงานกับ Antidotes ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกว่า “ผมรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับ Antidotes ครับ เพราะจริง ๆ แล้วผมใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อยู่ก่อนแล้ว และรู้สึกว่าคาแรกเตอร์ของ Antidotes ตรงกับตัวผมมาก ทั้งความหอมที่มีเสน่ห์น่าค้นหา และความใส่ใจในรายละเอียดของส่วนผสม พอได้ลองซอฟท์ ทัช บอดี้ ออย น้ำมันบำรุงผิว ที่ทุกกลิ่นมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งผมสามารถเลือกตามอารมณ์ สถานที่ หรือกิจกรรมในแต่ละวัน ชอบที่ใช้แล้วได้ทั้งความหอมติดผิว และการบำรุงผิวในเวลาเดียวกัน ใช้ได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน ถือเป็นไอเทมโปรดที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของผมจริงๆ ครับ”

โดย 3 กลิ่น 3 บุคลิก ที่สะท้อนอารมณ์และไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ มีดังนี้
1) Vin Chaud (วังโชว์)
กลิ่นไวน์ร้อนคลาสสิกหรูหรา สดชื่นแต่มีความลุ่มลึก ได้แรงบันดาลใจจากลูกแพรบ่มกับไวน์แดงในฤดูหนาว
คาแรกเตอร์: หรูหรา อบอุ่น มีระดับ — Fruity × Floral กลิ่นซิกเนเจอร์ของแบรนด์
2) Vanillin Peony (วะนิลิน พีโอนี่)
ดอกไม้ละมุนสะอาดๆ ผสมวานิลลาและเบอร์รี่ เหมาะกับคนที่ชอบความเรียบหรูแบบ Old Money
คาแรกเตอร์: นุ่มนวล อ่อนหวาน รู้กาลเทศะ — Floral × Vanilla
3) Violet Daydream (ไวโอเล็ต เดย์ดรีม)
สดใส มีเสน่ห์ น่าเข้าหา ด้วยโน้ตจากพืชสีม่วง 3 ชนิด
คาแรกเตอร์: ร่าเริง ยิ้มง่าย น่าค้นหา — Floral × Amber

Antidotes Soft Touch Body Oil ใช้ได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอน ช่วยล็อกความชุ่มชื้น ให้ผิวเนียนนุ่มแบบซาติน พร้อมกลิ่นหอมชัดเจน ให้ทุกความใกล้ มั่นใจ หอมชัด สะกดทุกสัมผัส เหมาะกับทุกสภาพผิว โดยเฉพาะคนที่ใส่ใจการดูแลตัวเองหลังวัน
หนัก ๆ หรือชอบเติมบุคลิกก่อนออกจากบ้านในตอนเช้า ทุกกลิ่นมีให้เลือก 2 ขนาด ได้แก่ 100 ML ราคา 980 บาท และ 30 ML ราคา 350 บาท วางจำหน่ายที่ Antidotes สาขา Central World, ICONSIAM, Siam Discovery, Pop-Up Central Park และช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ทุกช่องทาง

