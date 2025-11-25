ORGANIKA พลิกโฉมใหม่สู่ “Maison Organika” เปิดตัว “Oganika Scents Library” แฟลกชิพสโตร์สุดหรูใจกลางกรุงเทพฯ ก้าวสู่ยุคใหม่ของธุรกิจความหอมด้วย Luxury Fragrance House เจาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ ตอบโจทย์ตลาดความหอมระดับโลก
Organika House พลิกโฉมครั้งใหญ่สู่ “Maison Organika” จากผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราปีสู่การเป็น Luxury Fragrance House ที่ผสานกลิ่น ศิลปะ และความยั่งยืนเข้าด้วยกัน สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการกลิ่นบำบัดด้วยการเปิดตัว “Maison Organika - The library of scents” แฟลกชิพสโตร์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ออกแบบเพื่อเป็นบ้านแห่งกลิ่น จิตวิญญาณ และความสงบ (House of Scents Souls Serenity) จับเทรนด์ Personalized Fragrance รุกตลาดความหอมระดับโลก พร้อมนำเสนอ Scent of Thai ยกระดับกลิ่นหอมแบบไทยมาใส่ในเครื่องหอม ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ฉลาดเลือก ให้คุณค่ากับความหรูหรา ความยั่งยืน และความสงบในจิตใจ ไปพร้อมกัน
คุณศรีริต้า เจนเซ่น ผู้ก่อตั้ง ORGANIKA House เผยว่า ในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับประสบการณ์ทางอารมณ์มากกว่าสิ่งของที่จับต้องได้ “กลิ่น” กลายมาเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของภาพลักษณ์ ไลฟ์สไตล์ และความสุขของคนยุคใหม่ ส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องหอมทั่วโลกเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยรายงานของ Vision Research Reports ระบุว่าในปี 2025 ตลาดเครื่องหอมทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 59.48 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตไปถึง 92.28 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2034 ขณะที่ตลาดเครื่องหอมในประเทศไทยก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ตามรายงานของ Market Research Future (MRFR) ที่ระบุว่าตลาดเครื่องหอมไทยในปี 2024 มีมูลค่า 201.74 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 6,614 ล้านบาท) และคาดว่าจะโตจนถึง 294.83 ล้านเหรียญ (ราว 9,666 ล้านบาท) ภายในปี 2035 โดยมีแรงขับเคลื่อนจากกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองว่า “กลิ่น” เป็นส่วนหนึ่งของสไตล์และบุคลิกภาพ เช่นเดียวกับแฟชั่นหรือเมกอัป
“ORGANIKA ไม่ใช่แค่ใช้กลิ่นหอมเพื่อผ่อนคลาย แต่ขยายความหมายไปสู่การสะท้อนตัวตนและอารมณ์ เราจึงตั้งใจเปิด Maison Organika ที่เชื่อมโยงศาสตร์ของกลิ่นกับศิลปะและสุขภาวะของจิตใจ ภายใต้แนวคิด Experience Based Retail ที่เน้นการออกแบบประสบการณ์ มากกว่าการนำเสนอผลิตภัณฑ์ สะท้อนความเชื่อที่ว่า กลิ่นคือภาษาแห่งอารมณ์ พร้อมกันนี้ยังยกระดับ Scent of Thai เชื่อมกลิ่นกับภูมิปัญญาไทย เช่น กลิ่นสมุนไพรท้องถิ่น, ดอกไม้พื้นบ้าน, เครื่องเทศ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงวัฒนธรรม สะท้อนความเป็นไทยร่วมสมัย ตลอดจนช่วยเกษตรกรและชุมชนไทยให้มีรายได้ที่ยั่งยืน” คุณศรีริต้ากล่าว
“Maison Organika - The Library of Scents: House of Scents Souls Serenity” คือแฟลกชิพสโตร์แห่งแรกในไทย โดยปักหมุดเป็นสำนักแห่งสมดุลระหว่างธรรมชาติและจิตใจ ณ บ้านเลขที่ 8 สุขุมวิท 99 (ใกล้ BTS บางจาก) กรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดให้บริการแบบการนัดหมายและจองล่วงหน้าเท่านั้น (By Appointment Only) เพื่อมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่เปี่ยมด้วยความพิถีพิถันและหรูหราตามแบบฉบับ Luxury Fragrance House โดยภายในแบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่
· THE LIBRARY HALL: The Scent Library of Emotion ห้องโถงหลักที่ถูกออกแบบให้เป็น “ห้องสมุดแห่งอารมณ์” จัดเรียงกลิ่นตามหมวดอารมณ์หลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ Calm, Love, Relax, Energy ที่ทุกกลิ่นได้รับการออกแบบตามหลัก Neuroscience of Scent เพื่อกระตุ้นสมองและปรับอารมณ์ให้สมดุล ให้กลิ่นนำพาความรู้สึกไปสู่ภาวะที่สงบ
· SCENT DNA WALL: Scent by Blood Type โซนที่สร้างสรรค์กลิ่นที่ใช่เพื่อแต่ละบุคคล โดยนำเสนอนวัตกรรม “Scent by Blood Type” มาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อทดลองกลิ่นที่ออกแบบเฉพาะตามกรุ๊ปเลือด A, B, O, AB พร้อมอธิบายบุคลิกและพลังทางอารมณ์เฉพาะของแต่ละกรุ๊ปเลือด เพื่อสร้าง “Scent Personality” ที่สื่อถึงความเข้าใจทั้งร่างกายและจิตใจเฉพาะแต่ละบุคคล
· THE AROMA LAB: Where Science Meets Soul พื้นที่เวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้ “สร้างกลิ่นเฉพาะตัว” (Personal Aroma) ภายใต้คำแนะนำของ Scent Curator ผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นบำบัด พร้อมเปิดตัว Voyage Collection คอลเลกชันใหม่ล่าสุด ที่เล่าเรื่องการเดินทางผ่านกลิ่นหอมจาก 3 สถานที่ สกัดเป็นกลิ่นหอมชวนหลงใหล ทั้ง English Garden ความอ่อนโยน สดชื่น และสงบในสวนอังกฤษ, Amalfi Coast แสงแดดและกลิ่นทะเลแห่งชีวิตชีวาบนชายฝั่งอิตาลี และ Black Forest ความลึกลับและพลังธรรมชาติจากป่าสนเยอรมัน โดยแต่ละกลิ่นคือบทหนึ่งของการเดินทางที่ปลุกประสาทสัมผัสและเยียวยาความรู้สึก
“ปัจจุบันมีสถิติว่าผู้บริโภคราว 71% ต้องการกลิ่นที่มีความเฉพาะตัว ทำให้เกิดเทรนด์ Personalized Fragrance ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดน้ำหอม นอกจากนี้เพื่อเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ออนไลน์ตามกระแสของโลก เราจึงวางแผนที่จะมุ่งเน้นตลาดออนไลน์โดยให้ความสำคัญกับช่องทางออนไลน์ 45% ตามด้วยการมอบประสบการณ์ผ่านหน้าร้านแบบเฉพาะบุคคล 20% การเข้าถึงโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 15% และอีก 20% เน้นไปที่การเปิดป๊อปอัพช็อปในแลนด์มาร์กต่าง ๆ ของไทย” คุณศรีริต้าให้ข้อมูล
ทั้งนี้การเปิด “Maison Organika - The Library of Scents: House of Scents Souls Serenity” (บ้านแห่งกลิ่น จิตวิญญาณ และความสงบ) ถือเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ในการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจอโรมาเธอราปีสู่ Luxury Fragrance House ที่มุ่งเน้นคุณภาพ ประสบการณ์ และความหมายทางอารมณ์ มากกว่าการนำเสนอผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการประกาศบทใหม่ของแบรนด์ที่เข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์ของกลิ่นและอารมณ์ ซึ่งด้วยกลยุทธ์ที่แน่วแน่และชัดเจน Maison Organika ไม่เพียงตั้งเป้าสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจความหอมของไทย แต่ยังวางแผนเดินหน้าสู่การเติบโตในระดับเอเชียและระดับโลก โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทั้งน้ำหอม, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skin Care), ผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราปี (Aromatherapy), เครื่องหอมสำหรับบ้าน (Scents Decor) รวมถึงของใช้และของแต่งบ้าน (Home Collection) เช่น หมอนหอม เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ฯลฯ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง
“ORGANIKA Scents Library” เปิดให้บริการแล้วแบบการนัดหมายและจองล่วงหน้าเท่านั้น (By Appointment Only) ณ บ้านเลขที่ 8 สุขุมวิท 99 (ใกล้ BTS บางจาก) กรุงเทพฯ ผู้หลงใหลในความหอมและมองหากลิ่นที่สะท้อนตัวตนอย่างมีเอกลักษณ์ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website / IG / Facebook: @ORGANIKAhouse