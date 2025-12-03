มูจิ เปิดตัวแฟลกชิปสโตร์แห่งใหม่ ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยิ่งใหญ่สมการรอคอย เมื่อ อกิฮิโร่ คาโมการิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานเปิดตัว “MUJI Central World Flagship Store” ที่ชั้น 4 โซน I ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเป็นแฟลกชิปสโตร์แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ที่สะท้อนมาตรฐานเดียวกับ MUJI Flagship Store ในประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดแนวคิด “MUJI Meets วิถีชีวิตแบบไทย” มุ่งเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับบริบทการใช้ชีวิตของคนไทย ผ่านสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและความชื่นชอบของคนไทยอย่างแท้จริง พร้อมทำหน้าที่เป็น Global Hub ที่รวบรวมสินค้าครบทุกประเภท รองรับทั้งลูกค้าในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
หนึ่งไฮไลท์ของการเปิดตัวครั้งนี้คือนิทรรศการ “MUJI Meets วิถีชีวิตแบบไทย” เพื่อให้ผู้เข้าชมสัมผัสความเรียบง่ายแบบมูจิที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตคนไทย พร้อมค้นพบไอเดียการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและสอดคล้องกับสไตล์ของตนเอง โดยรวบรวมสินค้าครบทุกหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ในบ้าน เครื่องหอม เครื่องเขียน หรือขนมมูจิสไตล์ไทย
ภายในงานยังมีแฟชั่นโชว์สุดพิเศษที่ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งความเรียบง่ายตามปรัชญาของ มูจิ (MUJI) ผ่านคอลเลกชั่นเสื้อผ้าและของใช้ในชีวิตประจำวันที่สะท้อนปรัชญาของมูจิเรื่องความสบาย เรียบง่าย และใช้งานได้จริง พร้อมบทสนทนาเอ็กซ์คลูซีฟกับ “เขื่อน–ภัทรดนัย เสตสุวรรณ” ในหัวข้อ “Living Simply: How MUJI Inspires a Mindful Lifestyle” ที่จะชวนทุกท่านเปิดมุมมองเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเรียบง่ายและใส่ใจ ผ่านแนวคิดของแบรนด์มูจิ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อการสวมใส่เสื้อผ้าของมูจิในชีวิตประจำวัน
สำหรับ “MUJI Central World Flagship Store” เป็นสาขาที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ตารางเมตร ครอบคลุมครบทุกไลน์สินค้าที่จำหน่ายในประเทศไทย และเป็นสาขาที่ 40 ของมูจิในประเทศไทย ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ช้อปปิ้งในมาตรฐานเดียวกันกับ MUJI Flagship Store ในประเทศญี่ปุ่น ด้วยการจัดพื้นที่แบบใหม่ แยกโซนสินค้าให้ลูกค้าได้ทดลองใช้และสัมผัสกับประสบการณ์จริง เปรียบเสมือนเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดโอกาสให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสแบรนด์มูจิได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ มูจิ ประเทศไทย ยังได้พัฒนาสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องใช้ในบ้านที่คำนึงถึงขนาดพื้นที่และรูปแบบการใช้ชีวิตของครอบครัวไทย รวมถึงขนมและอาหารว่างที่เข้ากับรสนิยมและความคุ้นเคยของผู้บริโภคในประเทศ ตอกย้ำความตั้งใจของมูจิ ประเทศไทย ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างแท้จริง และอีกหนึ่งความพิเศษของสาขานี้ คือการเป็นสาขาแรกที่มี Atelier MUJI พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่นำคอนเซ็ปต์จาก MUJI Ginza ประเทศญี่ปุ่น มาต่อยอดและสร้างสรรค์ขึ้นที่นี่ โดยมีจุดกำเนิดจากแนวคิดของ คุณอิคโกะ ทานากะ นักออกแบบกราฟิกชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียง และอดีตอาร์ตไดเรกเตอร์ของมูจิ Atelier MUJI ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการทบทวนวิถีชีวิตและค้นหาแรงบันดาลใจในการก้าวสู่อนาคต เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และจุดบรรจบของแนวคิดสร้างสรรค์ที่ผสานศิลปะ การออกแบบ และประเด็นร่วมสมัยในหลากหลายแขนง ผ่านกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการพิเศษที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อกิฮิโร่ คาโมการิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงจุดเด่นของสาขานี้ว่า “การเปิดตัว MUJI Central World Flagship Store ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของมูจิในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) เราต้องการให้ที่นี่เป็นพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนได้อย่างครบครัน ผ่านทั้งการออกแบบสินค้า การจัดสรรพื้นที่ ตลอดจนประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบ สาขานี้ไม่เพียงเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุด แต่ยังถูกวางให้เป็นศูนย์กลางของมูจิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตั้งเป้าให้เป็น A Must Destination ที่ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงเทพฯ MUJI Central World Flagship Store ยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นว่ามูจิเข้าใจและใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น ด้วยการรวบรวมสินค้าไว้อย่างครบทุกหมวด ทั้งสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ในบ้าน และของกิน พร้อมพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ทดลองและสัมผัสประสบการณ์จริง นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นสร้างความเชื่อมโยงกับคนไทย ผ่านมุมมองใหม่ในการนำเสนอสินค้าที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตแบบไทย ลดระยะห่างระหว่างคนไทยกับมูจิให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น เราต้องการให้ที่นี่เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ที่จะเติบโตเป็นคอมมูนิตี้ของผู้คนที่มีความชื่นชอบคล้ายกันในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้เวลา พักผ่อน และดื่มด่ำกับสุนทรียภาพที่สะท้อนปรัชญาในแบบของมูจิได้อย่างเต็มที่ โดยยังคงหัวใจของแบรนด์ในเรื่องความยั่งยืนและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่าการเปิดตัว MUJI Central World Flagship Store ครั้งนี้ จะช่วยยกระดับมาตรฐานการช้อปปิ้งของคนไทยให้สนุก สะดวก และครบครันยิ่งกว่าเดิม”
สำหรับการเปิดตัว “MUJI Central World Flagship Store” ทางแบรนด์ได้เฉลิมฉลองด้วยโปรโมชั่นมากมาย อาทิ รับของที่ระลึก MUJI Limited Bandana เมื่อช้อปครบ 2,500 บาท ในวันที่ 27 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2568 (สินค้ามีจำนวนจำกัด) รวมถึงความร่วมมือพิเศษกับแบรนด์ไทยอย่าง Kintaam ที่สร้างสรรค์เมนูไอศกรีมในสไตล์มูจิโดยเฉพาะ สำหรับลูกค้า 100 คนแรก ที่ช้อปครบ 1,500 บาท ในวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2568