สุดปัง “โฟนลิ้งค์ สุวพิชชา” ผงาดแชมป์ไม่พลิกโผ คว้าตำแหน่ง"ควิกแสบไอดอล ซีซั่น 2" แบบไร้ที่ติ

ผู้บริหาร-กรรมการคิดหนักผู้เข้าประกวด “Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2” ตัดสินยาก ก่อนทางด้าน “โฟนลิ้งค์ สุวพิชชา” ผงาดแชมป์ไม่พลิกโผ คว้าตำแหน่ง"ควิกแสบไอดอล ซีซั่น 2"ไปครอง
จบลงไปแล้วสำหรับการเฟ้นหาสาวแสบ “ควิกแสบไอดอล 2025 ซีซั่น2” ที่ดำเนินมาอย่างเข้มข้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่รอบออดิชั่น, รอบWorkshop และกิจกรรมอีหลายอย่างจากทางแบรนด์ “ควิกแสบ” ที่ให้เหล่าผู้เข้าประกวดได้ร่วมโชว์ความสามารถและปลุกความกล้าในตัวเองออกมา จนกระทั่งเดินทางมาถึงรอบตัดสิน 8 ธันวาคม 2568 ณ CDC Ballroom (เลียบทางด่วนรามอินทรา) ก็ได้ผู้ชนะมาแบบสมตำแหน่งที่สุด
โดยผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศและครองตำแหน่ง “Quick Zabb Idol Contest 2025 Season 2” ได้แก่ “ควิกแสบ24 โฟนลิ้งค์ สุวพิชชา สมบัติ” อย่างสมศักดิ์ศรี ทำให้ผู้เข้าประกวดตัวเต็งคนอื่นๆคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศตามลำดับดังนี้
รองชนะเลิศอันดับ1 “ควิกแสบ16 แตงกวา ธัญญกมน ธนนนท์รัฐรวี”
รองชนะเลิศอันดับ2 “ควิกแสบ14 เนย โยษิตา ชำนิไกล”
รองชนะเลิศอันดับ3 “ควิกแสบ13 วันหนึ่ง นรีภัสร์ มาลัย“
รองชนะเลิศอันดับ4 ”ควิกแสบ08 น้ำ เบญจพร ศรีสมุทรนาค“
รองชนะเลิศอันดับ5 ”ควิกแสบ27 เอิร์นนี่ บุศรินทร์ แขขุนทด“
หลังจบการประกวด “คุณยศสรัล แต้มคงคา” ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “ควิกแสบ” เปิดใจหลังได้ผู้ชนะ และครองตำแหน่งควิกแสบไอดอล2025 ว่า ดีใจได้ผู้ชนะคนใหม่มาแล้ว และเผยว่าปีนี้คณะกรรมการตัดสินใจกันค่อนข้างลำบาก
ขณะที่ทางด้านของ “วีวี่ ฐาสุปางค์ เดชะอัครอนันต์” มิสแกรนด์ร้อยเอ็ด 2024” หนึ่งในคณะกรรมการ เผยว่า ตัดสินใจยากมากแต่ในรอบนี้ก็คือที่สุดของที่สุดแล้วในทุกๆด้าน คนที่มีความShineในตัวเองมากที่สุด ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันFinal น้องที่ได้ตำแหน่งคือสุดยอด Top6ปีนี้แล้ว
ด้าน “ชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน” นักร้อง นักแสดงหนุ่ม ที่เป็นกรรมการพิเศษในวันตัดสิน เผยว่า แม้ไม่ได้เห็นพัฒนาการของผู้เข้าประกวดก่อนหน้านี้ แต่ในวันนี้ผู้ที่ได้ตำแหน่งทั้ง6คน ซึ่งค่อนข้างที่จะครบในหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น พลัสไซส์, LGBTQ+ รู้สึกว่าเป็น6คนที่เหมาะกับควิกมาก รู้สึกว่าถ้าเป็นไอดอลกลุ่มหนึ่ง ก็น่าสนใจ
ขณะที่คณะกรรมการพิเศษอีกคนอย่าง “หนุ่ม ประเสริฐ” กูรูนางงาม เผยว่าปีนี้ได้เป็นกรรมการครั้งที่2แล้ว ซึ่งปีนี้สนุกกว่าเดิม น้องๆผู้เข้าประกวด มีความหลากหลายกันในหลายด้าน ทั้งเพศสภาพและกายภาพ “ควิกแสบ” เป็นเวทีของคน GenZ เป็นเวทีที่ทันสมัย เปิดโอกาสให้ทุกเพศ
ทั้งนี้ผู้ชนะอย่าง “โฟนลิงค์” ผู้ครองตำแหน่ง “ควิกแสบไอดอล 2025 ซีซั่น2” เปิดใจกับสื่อมวลชนว่า ได้รับตำแหน่ง The Winner รู้สึกดีใจมาก ภูมิใจในตัวเองมากๆ ดีใจที่เราไม่หยุดฝัน พัฒนาตัวเอง กล้ามาประกวดในเวทีไอดอลนี้ ขอบคุณคณะกรรมการ สปอนเซอร์ ทีมงาน น้องๆพี่ๆผู้เข้าประกวดทุกท่านที่ส่งกำลังใจให้พลังดีๆกับเรา เราทำได้แล้ว จังหวะนั้นถ้าใครได้ก็ดีใจด้วย แค่ได้เขารอบ 6 คนก็ดีใจมากๆแล้ว ทางควิกจะมีโปรเจกต์เล่นซิทคอม ออกเพลงใหม่เกิร์ลกรุ๊ป และเป็นพรีเซ็นเตอร์กับทางควิก แสบ น่าจะเป็นโฆษณาตัวใหม่ ขอบคุณตัวเองไม่หยุดที่ฝันพัฒนา ความพยายามไม่เคยทรยศใคร เวทีแห่งนี้ทำให้เราได้ชัยชนะความพยายามของเรา ฝากพี่ ๆ ทุกคนอาจจะรู้จักพวกเรามีชื่อเสียงเล็ก ๆ พวกหนูจะพยายามให้ “ควิกแสบ ไอดอล” เป็นที่รู้จักกับพี่ ๆ แฟนนางงาม ไอดอล เด็กเจนใหม่ เราจะพยายามผลักดันจุดนี้ให้ดังขึ้นไปอีก ให้รู้จักพวกเรา ควิกแสบไอดอล 2025 ให้ได้แน่นอน
ทางด้านของ “แตงกวา” ผู้ครองตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ1 ควิกแสบไอดอล 2025 ซีซั่น2 เผยว่า หนูกับพี่โฟนเป็นคู่จับมือรอบลองไฟด้วย และวันนี้เป็นจริงแล้ว
ขณะที่ทางด้านของ “เนย โยษิตา” สาวสวย LGBTQ มากความสามารถผู้ครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2 ควิกแสบไอดอล 2025 ซีซั่น2 เผยว่า เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ไม่เคยทำ ได้ลองทำก็ดีใจเป็นตัวแทนกลุ่ม LGBTQ ที่ได้มาทำตรงนี้ สำหรับใครที่อยากทำเดินตามความฝันเป็นไอดอล เราเชื่อว่าทุกคนทำได้ เพราะมีศักยภาพเท่าเที่ยมกัน
