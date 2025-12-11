xs
หนุ่มนักแหกพรมแดงปลอมตัวเข้าคอนฯ“เลดี้ กาก้า” แต่ไม่รอด โดนเตะออก พร้อมเสียงโห่

ถึงจะใส่วิกพยายามปลอมตัวแต่ “จอห์นสัน เหวิน” หนุ่มนักแหกพรมแดงและชอบบุกขึ้นเวทีคอนเสิร์ต ก็ไม่รอดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่ โดนรวบตัวเตะออกจากคอนเสิร์ตท่ามกลางเสียงโห่ร้องสะใจของคนดู


หลังจากที่ จอห์นสัน เหวิน เคยบุกพรมแดงเข้าไปประชิดตัว อารีอานา กรานเด ในงานเปิดตัวภาพยนตร์ Wiked:For Good ที่สิงคโปร์จนโดนจับเข้าไปนอนในคุก ล่าสุดโผล่งานคอนเสิร์ต เลดี้ กาก้า ที่บริสเบน ออสเตรเลียเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ทันได้ก่อเหตุก็โดนรวบตัวเสียก่อน

คลิปถูกรวบตัวได้โพสต์ลงใน TikTok เผยให้เห็นภาพของ จอห์นสัน เหวิน วัย 26 ปีที่ใส่วิกปลอมตัว โดนรายล้อมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของงานเพื่อพาเขาออกจากคอนเสิร์ต ท่ามกลางเสียงโห่ร้องสะใจของผู้เข้างาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้อ่านกระดาษที่มีใบหน้าของเขาแปะอยู่พร้อมข้อความตัวหนาใหญ่บนกระดาษที่ระบุว่า “อย่าให้เขาเข้ามา”

ส่วน จอห์นสัน เหวิน ไม่ได้สลด ได้โพสต์สตอรี่ อินสตาแกรมเป็นภาพเซลฟีของตนเองพร้อมระบุว่าตนเองโดนนำตัวออกจากคอนเสิร์ตจริง

“การแสดงไม่สามารถเริ่มได้จนกระทั่ง 20.00น.! แฟนๆที่ไปถึงก่อนโห่ใส่ผมด้วย”

จอห์นสัน เหวิน นอกจากบุกงานพรมแดงเพื่อเข้าประชิดตัวคนดังแล้ว ตามคอนเสิร์ตต่างๆที่จัดขึ้นในออสเตรเลีย จอห์นสัน เหวิน ก็มักจะบุกเวทีไปหาศิลปินทั้ง เคที เพอร์รี, The Weeknd และ The Chainsmokers และล่าสุดกับรอบปฐมทัศน์เรื่อง Wicked ที่ทำให้เขาโดนส่งตัวเข้าเรือนจำที่สิงคโปร์และติดอยู่นาน 9 วัน

ในการขึ้นศาลพิจารณาคดี เจ้าตัวได้กล่าวกับผู้พิพากษาว่าเขายืนยันที่จะไม่ทำพฤติกรรมดังกล่าวอีกในอนาคต

เหวิน ถูกส่งตัวกลับออสเตรเลียเมื่อวันที่ 23 พ.ย. ทันทีหลังจากพ้นโทษ และถูกห้ามไม่ให้กลับเข้าสิงคโปร์อีก
















