เคที เพอร์รี กับ จัสติน ทรูโด คอนเฟิร์มรักจับมือควงกันออกสื่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกได้ว่าเป็นการคอนเฟิร์มความสัมพันธ์ที่ตกเป็นขี้ปากกอซซิบของชาวเน็ตทั่วโลกมาหลายเดือน สำหรับคู่รักสุดฮอตคู่ใหม่ ระหว่าง จัสติน ทรูโด อดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดา และป๊อปสตาร์ เคที เพอร์รี ที่เริ่มมีกระแสข่าวมาตั้งแต่เมื่อช่วงฤดูร้อนว่า 2 หม้ายนี้สปาร์กรักกัน เนื่องจากมีคนเห็นทั้งคู่ไปรับประทานอาหารค่ำด้วยกันที่มอนทรีออล ไม่นานหลังจากนั้นทรูโดก็ไปร่วมชมคอนเสิร์ตของเพอร์รีกับลูกสาวของเขา และล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมากับรูปปาปารัซซีที่ส่องเห็นการนัวเนียกันบนเรือยอร์ชนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย


จนเมื่อช่วงวันก่อนทั้งคู่ได้แสดงตัวออกสื่ออย่างเปิดเผยด้วยการเดินควงคู่จับมือกันออกเดตไปฉลองวันเกิดวัย 41 ปีของดีว่าสาวที่ คาบาเรต์ร้านดังของปารีสอย่าง เครซี่ฮอร์ส โดยไม่หลบกล้องสื่อ แถมยังอมยิ้มน้อยๆ แบบภาคภูมิใจและพร้อมจะเปิดตัวในรักครั้งใหม่ ซึ่งข่าววงในบอกว่า ทั้งคู่กำลังอินเลิฟแบบสุดๆ หลังจากทั้งคู่ได้เริ่มทำความรู้จักกันตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยลือกันว่าฝ่ายชายตามจีบแบบบินตามไปใช้เวลาอยู่กับนักร้องสาวตอนออกทัวร์เลยทีเดียว

โดยฝ่ายชายในอดีตเคยแต่งงานกับ “โซฟี เกรกัวร์” อดีตภรรยาที่มีลูกด้วยกันสามคน แยกทางกันในช่วงฤดูร้อนปี 2023 หลังจากแต่งงานกันมา 18 ปี ส่วนนักร้องสาวก็เพิ่งจะเป็นโสดมาตั้งแต่ฤดูร้อนปีนี้ ก่อนหน้านั้นเธอคบหากับ “ออร์แลนโด บลูม” มาเกือบเก้าปี ทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน



