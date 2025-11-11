แฟนใหม่ “ออร์แลนโด บลูม” ถูกวิจารณ์หนัก หลังแต่งชุดล้อเลียน “เคที เพอร์รี” ในธีมท่องอวกาศ

กลายเป็นไวรัลรับฮาโลวีนปีนี้ เมื่อ “เรเชล ลินน์ แมทธิวส์” นักแสดงสาวผู้มีข่าวลือว่ากำลังคบหากับพระเอกฮอลลีวูด “ออร์แลนโด บลูม” ปรากฏตัวในงานปาร์ตี้ด้วยชุดที่ทำให้หลายคนอึ้ง — เธอแต่งกายเลียนแบบ “เคที เพอร์รี” อดีตคู่รักของบลูม ขณะเดินทางกับยาน Blue Origin เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
แมทธิวส์สวมวิกผมสั้นสีดำ พร้อมชุดนักบินอวกาศสีน้ำเงินสดเหมือนต้นฉบับทุกกระเบียดนิ้ว และยังคัดลอกท่าทางของเพอร์รีหลังลงจากยาน — คุกเข่าจูบพื้นด้วยท่าทีตื้นตัน ซึ่งเป็นภาพจำของนักร้องสาวจากทริปอวกาศครั้งนั้น ภาพของเธอกับบลูมในงานปาร์ตี้ถูกแชร์ว่อนโซเชียล
โดยมีผู้ใช้ Reddit แซวว่า “ถ้าคุณไม่เดตกับออร์แลนโด บลูม มันคงตลกดี... แต่ในบริบทนี้ มันดูแปลกมาก” และอีกคนเขียนว่า “ในฐานะผู้ชาย คุณไม่น่าจะโอเคที่แฟนใหม่แต่งล้อแม่ของลูกคุณแบบนี้”
แม้ว่าภาพจะไม่ชัดว่า ทั้งคู่มาร่วมงานด้วยกันหรือเพียงแค่ถ่ายภาพร่วม แต่กระแสบนอินเทอร์เน็ตต่างมองว่าการเลือกชุดนี้ “ไม่เหมาะสม” และ “ไม่ให้เกียรติ”
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจาก “เคที เพอร์รี” และ “ออร์แลนโด บลูม” ประกาศยุติความสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคม โดยแถลงร่วมกันว่าทั้งคู่ “ตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์เพื่อโฟกัสที่การเป็นพ่อแม่ร่วมกัน” พร้อมยืนยันว่าจะยังคงปรากฏตัวร่วมกันในฐานะครอบครัว เพื่อเลี้ยงดูลูกสาวอย่างมีความรักและความเคารพ
หลังการเลิกรา เพอร์รีตกเป็นข่าวลือเชื่อมโยงกับ “จัสติน ทรูโด” อดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดา โดยมีคนเห็นทั้งคู่รับประทานอาหารค่ำที่มอนทรีออล และทรูโดยังเข้าร่วมชมคอนเสิร์ต Lifetime Tour ของเธออีกด้วย ซึ่งแหล่งข่าวเผยว่า “ทรูโดคลั่งรักเพอร์รีมาก และคิดว่าเธอคือผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ”