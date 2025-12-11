สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการสืบสานพระปณิธาน “พยาบาลศาสตร์จิตอาสาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ : ปันรัก ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 5” ประจำปีการศึกษา 2568

คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้จัดโครงการโครงการสืบสานพระปณิธาน “พยาบาลศาสตร์จิตอาสาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ : ปันรัก ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 5” ประจำปีการศึกษา 2568ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2568 ณ โรงเรียนวัดพรานนก ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจัดกิจกรรม “พยาบาลศาสตร์จิตอาสาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ : ปันรัก ปันน้ำใจให้น้อง” เป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 5 รับผิดชอบโดยสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา ให้มีความตระหนักและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม การมีจิตอาสา การทำสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งงานด้านจิตอาสาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการยกระดับจิตใจให้นักศึกษาให้เกิดการริเริ่มและทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม มองเห็นปัญหาและความต้องการของสังคม ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม มีความเมตตากรุณา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี คือ รอบรู้ พัฒนา จิตอาสา นำพาความสุข
คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตพยาบาล ที่มีจิตวิญญาณของนักวิชาชีพ มีความรอบรู้ มีจิตบริการ เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยมีความเชื่อในการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เป็นการนำความคิดไปสู่การกระทำ โดยอาศัยกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสภาวะแวดล้อม นำไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ๆด้วยตนเอง และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่กับการศึกษาเล่าเรียน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีอุดมการณ์ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้อัตลักษณ์ รอบรู้ พัฒนา จิตอาสา นำพาความสุข ซึ่งหมายถึงการมีความรู้และสามารถแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วยกระบวนการวิจัย มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความสุขในการเป็นผู้ให้ สนองพระราชปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”