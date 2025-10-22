ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจสอบจุดก่อสร้างถนนรั้วชายแดนโป่งน้ำร้อนบริเวณหลักเขต 52-53-54

จันทบุรี-ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ชายแดนโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ตรวจสอบจุดก่อสร้างถนนรั้วชายแดนหลักเขตที่52- 53 -54 ระยะทาง1,300 เมตร ก่อนรังวัดอีกครั้งเพื่อให้กรมแผนที่ทหาร เข้าสำรวจการสร้างตามแนวพระราชดำริของ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
วันนี้ ( 22 ต.ค.) พล.อ.ศราวุธ จันทร์พุ่ม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ดูจุดก่อสร้างรั้วชายแดนบริเวณหลักเขตที่52 -53-54 ระยะทาง1300 เมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ม. 4 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี และเป็นพื้นที่นำร่องในการสร้างถนนรั้วชายแดนที่มีพื้นที่รอยต่อกับประเทศกัมพูชา
ก่อนเตรียมสำรวจรังวัดอีกครั้ง
โดยมีทหารจากกองการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราด ,ทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วย ชรบ. ร่วมนำลงสำรวจพื้นที่ด้วยการนั่งรถแทร็กเตอร์รถไถเข้าไปบนถนน และร่วมเดินเท้าต่อเข้าไปในจุดเขตแดนที่52 - 53 -54
ซึ่งจุดที่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชาได้ คือ บริเวณหลักเขตแดนที่ 52-59 รวมระยะทาง 8.4 กิโลเมตรในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยจะเริ่มดำเนินการบริเวณหลักเขตแดนที่ 52-53-54 ก่อน
สำหรับรั้วชายแดน จะมีคุณลักษณะคงทน ถาวร สามารถป้องกันการบุกรุกทำลาย รื้อถอนหรือการลักลอบข้ามแดนทั้งการขุดลอดและการปีนข้าม เป็นรั้วความสูง3.50 เมตร มีครึ่งล่างของรั้วเป็นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ครึ่งบนเป็นตะแกรงเหล็กชุบอลูชิงค์ มีความทนทาน วางด้านบนด้วยลวดหนามหีบเพลงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง45 เซนติเมตร และมีการก่อสร้างถนนตรวจการณ์ผิวจราจรลูกรัง กว้าง5 เมตร
ขณะที่ในส่วนของบังเกอร์บุคคล จะผลิตด้วยคอนกรีตคุณภาพสูง เป็นลักษณะชิ้นส่วนสำเร็จรูป ความสูง2.1 เมตร กว้าง2 เมตร ยาว2 เมตร ผนังหนา15 เซนติเมตร ซึ่งภาพรวมผลการทดสอบสามารถต้านทานแรงกระสุน
และระเบิดขนาดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
โดยทั้งหมดนี้ เป็นไปตามแนวพระราชดำริของ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ที่พระราชทานพระนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนภารกิจสำคัญตามวัตถุประสงค์ของ "กองทุนหทัยทิพย์" ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์
“ การดำเนินการจะเริ่มได้เมื่อใดต้องรอให้กรมแผนที่ทหาร เข้าสำรวจการสร้างอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง หลังจากนั้นหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยกองทัพไทย จะได้จัดสร้างถนนพร้อมกับรั้วชายแดนต่อไป” ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าว