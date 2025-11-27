ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำหุ่นยนต์ศัลยกรรมกระดูก โชว์ในงาน VR Thailand 2025

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีเปิดงาน “Venture Rise Thailand ๒๐๒๕ (VR Thailand ๒๐๒๕)” ภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงนวัตกรรมและธุรกิจ : สร้างการเปลี่ยนผ่านให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ ศูนย์การค้า Central Embassy และโรงแรม Park Hyatt Bangkok โดยมุ่งสร้างเวทีสำคัญเพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยให้เข้าถึงแหล่งทุน ต่อยอดสู่ภาคธุรกิจ และขยายสู่ตลาดในระดับสากล
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม Park Hyatt Bangkok พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ในโอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย รศ.นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย หัวหน้าโครงการวิจัย และ อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด ผู้ร่วมวิจัย ได้นำนวัตกรรม “ORTHOASSIST - หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติสำหรับศัลยกรรมกระดูก เพื่อความแม่นยำ ลดความเสี่ยงและสามารถควบคุมระยะไกลได้ผ่านระบบ AR augmented reality” ซึ่งได้การสนับสนุนทุนวิจัยโดย สวรส. และ ววน. เข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการของงาน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนและเปิดโอกาสสำหรับการทดสอบศักยภาพทางการตลาด
นวัตกรรม ORTHOASSIST นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เกิดจากความร่วมมือของทีมวิจัยไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดงาน VR Thailand ๒๐๒๕ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคต
