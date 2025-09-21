ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนประชาชนร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 5

เตรียมพร้อมให้ทุกก้าวของชีวิตสู่การสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ดังนั้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึง ได้กำหนดจัดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน CRA SUSTAINABLE HEALTH & WELL-BEING เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2568 และด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของราษฎรผู้เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและนำองค์ความรู้พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 5 CRA Charity Run#5 ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ณ ด้านหน้าอาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับบุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และประชาชน ได้ร่วมออกกำลังกายเดิน-วิ่งพร้อมกัน
พร้อมกันนี้ ยังได้รับพระกรุณาธิคุณ จาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระอนุญาตให้นำภาพวาดฝีพระหัตถ์ในชุดเสืออวกาศ ชื่อภาพ Blanc de Chine Tiger มาต่อ ยอดจัดทำเป็นเสื้อออกกำลังกายที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน
จึงขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนมาร่วมออกกำลังกายเดิน-วิ่ง ฉลองครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.cra.ac.th/.../news.../view/cra_charityrun_5