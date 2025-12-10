xs
เปิดใจ “วาเนสซ่า เว้งค์” นางงามผู้ถือป้ายเขมรเปิดซีเกมส์ 2025 ลั่นหัวใจเป็นคนไทย แต่ให้เกียรตินักกีฬาทุกประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นซีนที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ กับการที่เหล่านางงามเป็นตัวแทนถือป้ายของแต่ละประเทศนำทัพกีฬาลงสนามในขบวนพาเหรด พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน งานนี้คนแห่จับตาว่านางงามคนไหนจะถือป้ายให้ประเทศกัมพูชา

ซึ่งผลปรากฏว่า “วาเนสซ่า เว้งค์” Miss Intercontinental Thailand 2025 รับหน้าที่ดังกล่าว โดยเจ้าตัวสวยสง่า ยิ้มอ่อนหวานในชุดไทย ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า

“ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีการครั้งนี้ วาเนสซ่าตั้งใจทำทุกอย่างด้วยความเป็นมืออาชีพที่สุดค่ะ ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไร หน้าที่ของวาเนสซ่าคือการทำให้พิธีดำเนินไปอย่างสง่างาม ให้เกียรติกับผู้เข้าร่วมทุกประเทศอย่างเท่าเทียม เพราะในพื้นที่ของกีฬา นักกีฬาทุกคนสมควรได้รับกำลังใจโดยไม่แบ่งแยกสัญชาติหรือความเห็นใดๆ

และแม้ว่าวาเนสซ่าจะทำหน้าที่ในระดับนานาชาติ แต่เมื่อก้าวลงจากเวที วาเนสซ่าคือคนไทยเสมอค่ะ ความรัก ความภักดี และความผูกพันต่อประเทศไทยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของวาเนสซ่าตลอดเวลา และไม่เคยลดลงแม้เพียงครั้งเดียว

วาเนสซ่าอยากชวนทุกคนมองกีฬาในมุมที่งดงามที่สุด มองเห็นความพยายาม ความมีวินัย และความมุ่งมั่นของนักกีฬาทุกชาติ มากกว่าพรมแดนที่แบ่งแยกเราออกจากกัน

ขอให้ทุกคนร่วมส่งแรงใจให้กับนักกีฬาทุกคน เพราะพวกเขาทุกคนคือผู้ที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อความฝันของตัวเองอย่างแท้จริงค่ะ

สำหรับหน้าที่ที่ได้รับในครั้งนี้ วาเนสซ่าได้ทำเต็มที่ที่สุดแล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ตัวเองเสมอนะคะ ❤️🇹🇭

ขอบคุณชุดสวยๆ จาก ตั๋ม ชุดวิวาห์ ท่าเรือ นะคะ🙏🏻
MUA: @makeup_mario
Hair: @mon_worachote
Cr: @mykwang46”












