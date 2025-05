POP MART กลับมาปลุกจังหวะความสนุกเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่สยามเซ็นเตอร์อีกครั้ง

สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันที่หลากหลายเอาใจคนรักอาร์ตทอย ต้อนรับ POP MART ที่กลับมาปลุกจังหวะความสนุก ครั้งแรกในแบบ Color Pop พร้อมเปิดตัว THE MONSTER Big into Energy Series และ MEGA SPACE MOLLY 100% x emoji™

เพลิดเพลินไปกับการตกแต่งเดคอเรชันโฉมใหม่สีสันสดใสจี๊ดใจเต็มบีทในแบบ Color Pop ที่พร้อมให้ทุกคนเซลฟี่ได้ทุกมุมไม่มีเบื่อ พร้อมกับเปิดตัว NEW LAUNCH ใหม่ล่าสุด ของต้องมี สายขิงห้ามพลาด THE MONSTER Big into Energy Series หรือ ลาบูบู้ V3 มาในโฉมใหม่สีสันสดใส เข้ากับบรรยากาศคัลเลอร์ฟูล ลักษณะพิเศษมีขนนุ่มฟูและยาวกว่าและมีการไล่เฉดสีแบบไม่ซ้ำ โดยแต่ละตัวมีการไล่เฉดสีที่เป็นลายไม่เหมือนกัน โดยคอลเลคชั่นนี้ได้แรงบันดาลใจจากการที่เราทุกคนต่างก็มีเอนเนอจีอยู่ในตัวที่แตกต่างกัน เปรียบเหมือนสีสันหลากหลายสี ซึ่งแต่ละสีก็ให้เอเนอจีที่แตกต่างกันไปตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคน และเมื่อมารวมกันก็จะยิ่งเพิ่มพลังบวก และ ยังมี MEGA SPACE MOLLY 100% x emoji™ เปิดตัวเป็นครั้งแรกที่นี่ทั้งหมด 21 แบบ รวมซีเคร็ท โดยคอลเลคชั่นนี้นำเอาอีโมจิมาใช้ในการออกแบบ มีทั้งยิ้มอ่อน ร้องไห้ ถอนหายใจ เรียกว่าเลื่อนฟีลลิ่งวนไป มีหลากหลายอารมณ์

ภายในงานนี้ พบกับสินค้าไฮไลท์ ไอเท็มฮิต ไอเท็มแรร์ ที่รวบรวมมาไว้มากมาย แบบฟินไม่รู้จบ และยังมีความน่ารักโอเวอร์โหลดของ PLUSH COLLECTION และ KEYCHAIN พร้อมจัดเต็มแอคเซสซอรี แบบตัวแม่ สายแฟไฮแฟชั่นต้องรีบจัด

พบกันที่ POP MART POP-UP STORE @ SIAM CENTER ชั้น G โซน Atrium 1 ตั้งแต่วันนี้ – 13 กรกฎาคม 2568