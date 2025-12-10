เจาะดีเทลชุดไทย “โอปอล สุชาตา” เปิดซีเกมส์ 2025 มูลค่า 30 ล้านจากทองคำกว่า 70 บาท!

เจาะดีเทลชุดไทย “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” ถือป้ายไทยแลนด์ นำทัพนักกีฬาไทยสู่สนามในพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 งดงามดั่งทองแห่งสยาม แรงบันดาลใจจาก “แสงเปลวไฟแห่งคบเพลิง” ประดับด้วยอัญมณีกว่า 200 กะรัต และ ทองคำบริสุทธิ์กว่า 70 บาท มูลค่ากว่า 30 ล้าน
เป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศไทยสุดๆ สำหรับมิสเวิลด์คนแรกของไทย “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” Miss World 2025 ซึ่งได้รับเกียรติถือป้าย THAILAND นำทัพนักกีฬาไทยสู่สนาม ในการแข่งกีฬาซีเกมส์ 2025 โดยพิธีเปิดการแข่งขัน โอปอลมาในชุดไทยสุดหวาน สวยสง่า งดงามอย่างไทย
ซึ่งหากเจาะดีเทลชุดไทยที่โอปอลสวม พบเป็นชุดไทยดุสิตสีทองอร่าม พร้อมเครื่องประดับ ”Siam Arun” มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท จากห้องเสื้อวนัชกูตูร์ ซึ่งอินสตาแกรม @vanuscouture_official ได้เผยรายละเอียดของชุดและเครื่องประดับ เอาไว้อย่างภาคภูมิใจ
“งดงามดั่งแสงทองแห่งสยาม
โอปอล สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 ในลุคชุดไทยดุสิตสุดวิจิตร จากห้องเสื้อวนัชกูตูร์ ออร่าจรัสทั่วทั้งงานเปิดซีเกมส์ 2025 ในฐานะผู้ถือป้ายประเทศไทยได้อย่างสง่างามจับใจ
ชุดไทยดุสิตสีทองอร่าม ตกแต่งด้วยลายปักมโหฬารและผ้าคลุมยาวเฉียดพื้น ถ่ายทอดความประณีตของงานฝีมือไทยอย่างลึกซึ้ง ทุกฝีเข็มสื่อถึงความรุ่งเรือง ความภาคภูมิใจ และความงดงามของมรดกแห่งสยาม
เมื่อผสานกับความสง่างามและเสน่ห์อันละมุนของโอปอล ภาพที่ปรากฏคือความลงตัวที่วิจิตรที่สุด ทั้งอ่อนช้อย ทรงพลัง และทรงคุณค่า สมศักดิ์ศรีตัวแทนประเทศไทยบนเวทีระดับนานาชาติ
✨ งามอย่างไทย… งามอย่างสากล… งามจนโลกต้องมอง
เครื่องประดับชุดไทยประยุกต์ “Siam Arun” มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ✨
รังสรรค์พิเศษเพื่อ โอปอล สุชาตา ช่วงศรี มิสเวิลด์ 2025 และตัวแทนประเทศไทยในพิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 ชุดเครื่องประดับสุดวิจิตรนี้ประดับด้วย อัญมณีกว่า 200 กะรัต และ ทองคำบริสุทธิ์กว่า 70 บาท ถ่ายทอดความรุ่งโรจน์ของสยามสู่สายตาโลก
แรงบันดาลใจจาก แสงอรุณแรกเหนือยอดนภศูลของวัดอรุณฯ สื่อถึงความงาม มงคล และการเริ่มต้นใหม่ โดดเด่นด้วยพลอยบุษราคัมไล่เฉดสี—ทอประกายเสมือนแสงทองยามเช้า
คอลเลกชันนี้ได้รับการออกแบบโดย ดร.สรรค์ สุดเกตุ ห้องเสื้อวนัชกูตูร์ และ คุณปรมินทร์ ทาเฮเรียน นักออกแบบเครื่องประดับระดับครู
💎 ชิ้นงานประกอบด้วย
• The Victory Choker – โชกเกอร์บุษราคัมไล่เฉด สื่อถึงแสงแห่งชัยชนะ
• The Victory Earrings – ต่างหูดีไซน์รัศมีแสงอรุณ ประดับเพชรและบุษราคัม
• The Radiant Cuff – กำไลไทยประยุกต์ พร้อมพิกุลทองและมุก สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง
• The Dawn Belt – หัวเข็มขัดบุษราคัมกว่า 100 กะรัต ดีไซน์ลายย่อมุมวัดอรุณ
• พิกุลทองประดับผม – ตัวแทนแห่งความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์
“Siam Arun” คือผลงานที่สะท้อน ศิลปะไทยร่วมสมัย ฝีมือช่างระดับครู และอัตลักษณ์สยามอันงดงาม ออกแบบเพื่อส่งพลังแห่งชัยชนะให้ประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ 🇹🇭✨
สุดตระการตามูลค่า 30 กว่าล้านบาท! เปิดตัวชุดไทยดุสิตและชุดเครื่องประดับ ”สยามอรุณ“ ของ โอปอล สุชาตา ในพิธีเปิดซีเกมส์2025
✨ ชุดไทยดุสิต – หนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม อวดโฉมความงามบนเวทีซีเกมส์ ✨
สวมใส่โดย โอปอล สุชาตา ช่วงศรี – MISS WORLD 2025
ผลงานการออกแบบโดย ดร.สรรค์ สุดเกตุ จาก ห้องเสื้อวนัชกูตูร์
ชุดไทยดุสิตชุดนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตร เพื่อถ่ายทอดความสง่างามของอัตลักษณ์ไทยในระดับสากล โดยเป็น หนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม ที่สะท้อนความอ่อนช้อย สุภาพ และความประณีตตามแบบฉบับไทยแท้
👑 ผ้าไหมไทยยกดอกลำพูนทอมือสีงาช้าง – ได้รับตรานกยูงพระราชทาน
ตลอดทั้งชุดเลือกใช้ผ้าไหมไทยยกดอกลำพูน สีงาช้าง ทอด้วยมือจากช่างฝีมือท้องถิ่น ได้รับตรานกยูงพระราชทาน ผืนผ้าส่องประกายหรูหราเมื่อกระทบแสงไฟ
✨ งานปักขดดิ้นทองแบบสปริงทั้งชุด – งานชั้นครูอันปราณีต
ลวดลายบนชุดประดับด้วย งานปักขดดิ้นทองแบบสปริง เทคนิคระดับปรมาจารย์ที่ต้องใช้ความประณีตสูงกว่างานปักทั่วไป พร้อมผสานลูกปัดและคริสตัลเฉดทองคำเป็นประกายทั่วทั้งผืน สร้างมิติอันงดงามและเลอค่า
🔥 แรงบันดาลใจจาก “แสงเปลวไฟแห่งคบเพลิง”
เส้นสายงานปักออกแบบให้แผ่รัศมีคล้ายประกายไฟ สื่อถึงพลัง ความหวัง และชัยชนะ อันสอดคล้องกับจิตวิญญาณของพิธีเปิดซีเกมส์
👑 ผ้าคลุมไหมพื้นทอมือสีงาช้าง ยาวกว่า 10 เมตร – เอกลักษณ์อันโดดเด่น
ชุดนี้โดดเด่นด้วย ผ้าคลุมไหมพื้นทอมือฝีมือคนไทย ความยาวกว่า 10 เมตร เพิ่มความสง่างามระหว่างการเดินถือป้ายประเทศไทยในพิธีเปิด ยกระดับภาพลักษณ์ให้โอปอเปล่งประกายโดดเด่นที่สุด
💛 มูลค่าชุดสูงกว่า 2ล้านบาท
สะท้อนคุณค่าของงานฝีมือไทยระดับสูงที่รวมความประณีต ความเชี่ยวชาญ และความภาคภูมิใจของช่างไทยไว้ในหนึ่งเดียว
🎨 ผลงานออกแบบโดย ดร.สรรค์ สุดเกตุ จากห้องเสื้อวนัชกูตูร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุดไทยร่วมสมัย ถ่ายทอดศิลป์ ความประณีต และอัตลักษณ์ไทยได้อย่างทรงพลังและสง่างามที่สุดในชุดนี้